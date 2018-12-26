РПЦ ответила фанариотам. Учрежден Западно-Европейский экзархат ортодоксального православия

23:29 28.12.2018

РПЦ решила создать западноевропейский экзархат



Синод Русской православной церкви принял решение о создании западноевропейского экзархата.



"Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом", – сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает РИА "Новости".



Он пояснил, что речь идет о приходах в Германии, Франции, Испании и Австрии.



Также пресс-секретарь добавил, что синод решил создать экзархат юго-восточной Азии.



Газета ВЗГЛЯД ранее сообщала, что Константинопольский патриархат решил распустить архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Таким образом, томос 1999 года, выданный патриархом Варфоломеем, был отменен.



В декабре управляющий Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, упраздненной Константинополем, попросил патриарха Кирилла принять русский экзархат в юрисдикцию Московского патриархата.



28 декабря 2018, Алексей Дегтярев