В Москве идут аресты дворников-экстремистов. Схвачены уже 30-ть

23:34 28.12.2018

Десятки московских дворников задержаны по подозрению в экстремизме



В рамках проверки на экстремизм в Москве задержаны 30 дворников-мигрантов; по неофициальным данным, задержанные якобы жаловались на переработки.



"Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержаны 30 человек", – сообщил источник "Интерфакс".



Официальных комментариев от полиции пока нет.



Дворников задержали в Нагорном районе. Они подошли к управе района, чтобы пожаловаться на то, что им не платят за переработки и заставляют убирать снег на проезжей части вместо сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги южного округа", передает "ОВД-Инфо".



Глава управы пообщался с дворниками, а потом полицейские стали их задерживать.



По последним данным, в отделе полиции по Нагорному району находятся 15 человек.