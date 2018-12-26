 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 28.12.2018
23:34  В Москве идут аресты дворников-экстремистов. Схвачены уже 30-ть
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18:48  В США Полный Белый Пипец. Пошел снег... все встало
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18:39  Иранское одиночество Америки. Тегеран и Вашингтон вошли в новый цикл противостояния, - С.Строкань
18:35  В России взялись громить корейскую рыбную мафию. Главарь Кан успел сбежать в Японию
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14:42  Китай запустил свою глобальную систему позиционирования - "Беидоу"
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10:36  По госпрограмме переселения 1,3 тысячи семей из Таджикистана перебрались в Россию
10:34  Узб-премьер Арипов отважно обвинил президента ... в игнорировании безработицы и проблем женщин
10:28  "Желтые чапаны"? В Монголии массовые антиправительственные акции
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09:36  Проворовавшийся экс-замглавы Казлеса Устемиров откупился штрафом в 36 млн тенге
09:17  В Киргизии начал работу лизинг... племенного скота
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08:25  Казахстанскую ТВ-компанию "Алма ТВ" возглавил Дмитрий Басин
Четверг, 27.12.2018
19:38  "И не будут 100 человек просто болтаться...". Елбасы объяснил зачем неожиданно шуганул свои кадры
16:40  Таких "друзей" и... Почему Казахстан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан не поддерживают Россию в ООН, - А.Леонов
16:27  Полный раскол. Грузинская церковь признала братьями Украинскую "церковь" Епифана-Порошенко
16:06  Проделки Релотиуса. Немецкий "Шпигель" как диагноз лохогонства западных СМИ, - И.Веремеев
16:01  Американский СПГ как геоэкономическое оружие, - Вл.Гулевич
15:58  США предают союзников на Ближнем Востоке, - Д.Седов
15:48  "Стряпня" Трампа на Ближнем Востоке, - С.Тарасов
15:47  Карта или кошелек. Готов ли Таджикистан перейти на безналичку? - П.Чоршанбиев
15:42  "По ступеням Божьего трона". Великое странствие Грумм-Гржимайло по Западному Китаю
15:08  Трампу в реале пора ссаться. Россия начала ходовые испытания беспилотной атомной подлодки "Посейдон"(в Каспии?)
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12:32  Ступени строящегося под Москвой Главного Храма Красной Армии отольют из брони немецких танков
12:28  Узбекистан восстановит павильон-дворец Узбекской ССР на Московской ВДНХ (фото)
10:20  Бишкек. Экс-депутат Келдибеков подал иск против экс-президента Атамбаева и телеканала "Апрель" на 9 млн сомов
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10:08  Столица КазТехаса. Статус Шымкента закреплен законодательно
08:10  Исторический рекорд поставили животноводы Казахстана по экспорту говядины. Есть 18, 8 тыс. тонн
01:13  Узбекистан экстрадировал в Казахстан владельца "актюбинского" автобуса, в котором сгорели 52 человека
Среда, 26.12.2018
22:50  Константинопольскому попику Варфоломейке достанется резиденция экс-президента Украины Януковича
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В Москве идут аресты дворников-экстремистов. Схвачены уже 30-ть
23:34 28.12.2018

Десятки московских дворников задержаны по подозрению в экстремизме

В рамках проверки на экстремизм в Москве задержаны 30 дворников-мигрантов; по неофициальным данным, задержанные якобы жаловались на переработки.

"Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержаны 30 человек", – сообщил источник "Интерфакс".

Официальных комментариев от полиции пока нет.

Дворников задержали в Нагорном районе. Они подошли к управе района, чтобы пожаловаться на то, что им не платят за переработки и заставляют убирать снег на проезжей части вместо сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги южного округа", передает "ОВД-Инфо".

Глава управы пообщался с дворниками, а потом полицейские стали их задерживать.

По последним данным, в отделе полиции по Нагорному району находятся 15 человек.

Источник - взгляд
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