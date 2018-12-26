|В Москве идут аресты дворников-экстремистов. Схвачены уже 30-ть
23:34 28.12.2018
Десятки московских дворников задержаны по подозрению в экстремизме
В рамках проверки на экстремизм в Москве задержаны 30 дворников-мигрантов; по неофициальным данным, задержанные якобы жаловались на переработки.
"Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержаны 30 человек", – сообщил источник "Интерфакс".
Официальных комментариев от полиции пока нет.
Дворников задержали в Нагорном районе. Они подошли к управе района, чтобы пожаловаться на то, что им не платят за переработки и заставляют убирать снег на проезжей части вместо сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги южного округа", передает "ОВД-Инфо".
Глава управы пообщался с дворниками, а потом полицейские стали их задерживать.
По последним данным, в отделе полиции по Нагорному району находятся 15 человек.