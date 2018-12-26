 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иван Охлобыстин выпустил новую провокационную книгу "Запах фиалки"
00:22 29.12.2018

Иван Охлобыстин: меня всегда окружали хорошие люди

Иван Охлобыстин, российский актер, сценарист и режиссер, "обаятельный злодей", представил в "Библио-Глобусе" свою новую провокационную книгу "Запах фиалки".

Книга только что вышла, была не всеми прочитана, поэтому собравшиеся в огромном количестве читатели и почитатели его таланта задавали вопросы обо всем – о жизни, кино, детях, религии, и, конечно же, о книгах…

Почему книга о войне, о таких близких по времени событиях в Сирии, хотя и представленных фантасмагорично?

Иван Охлобыстин горд своей принадлежностью к консервативному лагерю: плохо или странно, –говорит он, – когда человек в юности не революционер, в зрелости не реформатор, в старости не консерватор.

Он все чаще замечает напряженность времени после "кислых нулевых": события в Сирии и на Украине, катастрофы и массовые трагедии. Но книг об этом сейчас немного, что объяснимо: все увидится по прошествии лет, как обычно.

Сомневается, что и сам внесет ясность – зафиксировать ту реперную точку, на которой базируется логика любого патриота. Поэтому облек сюжет в приключения, где персонажи – обычные люди, наши с вами современники, из тех, что видишь каждый день в метро, на улице. Но к определенной истине в конце концов приходит любой человек: в каждом из нас живет сверхгерой и нужно только время, чтобы он вырвался на свободу!

Книга получилась динамичной, и, как заметил автор, "серьезная книга должна укачивать и приводить к слипанию век. Моя книга не такая – это стремительное чтение". Тут же сравнил свое произведение с фильмом Т. Лиозновой "Три тополя на Плющихе": и ситуация там не самая интересная, простые люди, не совсем уместная логика, но фильм случился!

Так бывает и с книгами: не потому, что они хорошо написаны или в них скрыт глубокий смысл, а вот такая необъяснимая мистика.

По книге уже готовится фильм, но, оказывается, и сценарий был написан раньше книги. Охлобыстину предложили написать на тему о событиях в Сирии, он, естественно, недоумевал, война – вещь деликатная, гибнут люди, в общем, должно пройти время.

Был уверен, что это должно быть либо документальное повествование, либо "персидская сказка-приключение", где главное, чтобы не было момента узнаваемости. Но потом все сложилось, и, кажется, получилось!

Чего не хватает русским авторам? Почему молодежь сейчас больше читает зарубежных писателей?

Авторов в России много, убежден актер, может быть, не всех открывают, но те, что уже есть – Прилепин, Водолазкин, Елизаров, Шаров, Гришковец, – уже очень хорошо!

Вячеслав Иванов, например, – чтение его книг заставляет заинтересоваться историей такого громадного "куска земли" как Сибирь, это очень достойная литература. Прилепин – он естественный: "Об него, как об чайник, можно обжечься, но он настоящий художник".

Дмитрия Быкова острый на язык Охлобыстин тут же сравнил со скороваркой, "в нем столько таланта, что он засвистел и закипел за три минуты", всегда идет на несколько шагов впереди читателя.

Насчет популярности иностранных авторов предположил, что, возможно, больше контента киношного идет, который потом переводится в "книжную фазу".

Утверждает совершенно справедливо, что масс-медиа мало внимания уделяет авторам, а нужно, чтобы поход в библиотеку по сакральности был похож на поход в церковь!

Как сказал один из гостей встречи, чтобы написать добротную вещь, нужно очень много прочесть. Иван Охлобыстин очень читающий человек, давно ходит в один и тот же книжный магазин, где продавец в толстых линзах предлагает ему книги.

Предлагает последовательно: сперва то, что читают все, что всеми обсуждается, о чем надо говорить; потом то, что нравится лично Охлобыстину (продавец это хорошо знает: Салман Рушди, Гюнтер Грасс, Милорад Павич), а уж потом – что нравится самому продавцу, что он советует. Удивительно, 99% книг именно из этой подборки становятся естественной частью домашней библиотеки.

Александр Невзоров утверждает, что литература, которую сейчас преподают в школах, себя изжила. Есть ли варианты?

Охлобыстин считает, что ребенок должен получать полный набор академических знаний, где должны присутствовать труды Плутарха, Светония, Гомера – это же очень интересно. А вот ЕГЭ нужно отменить, чтобы все дети получали классическое образование, а не учились для сдачи "кроссвордов по ЕГЭ".

О цикличности русской жизни

А эту тему Иван Иванович очень интересно раскрыл, этакой образной цепочкой: война, всеобщее уважение, пансионаты, открытия в науке, литература, гипсовая женщина с веслом, ампир, "печоринщина", нытье, герои Басилашвили, одинокие женщины, а потом – очередной кипеж и так по кругу!

О Божественном предназначении себя в жизни

Когда Охлобыстин приходит в Храм, то первое чувство, которое он испытывает – это благодарность за то, что всегда окружают хорошие люди, что, по его ощущениям, совершенно несправедливо: "я не представляю из себя источник нравственного благочестия, вынужден равняться на рядом находящихся".

Убежден также в том, что сейчас просто необходимо вселять оптимизм в людей, мотивировать их: предстоят экономические и политические сложности, Россия начинает чувствовать себя независимой, подниматься с колен, а это всегда тяжело.

Очень простыми словами обозначил основную цель христианства: видеть в каждом человеке Христа, так как единственный способ добраться до Бога – раскрыть Его в рядом находящемся человеке.

Ксения Ангел,
внештатный корреспондент.

Источник - biblio-globus.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546032120
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