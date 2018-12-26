 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай сделал "рисовую" уступку США в торговой войне
00:39 29.12.2018

Китай разрешил импорт риса из США, сообщили в главном таможенном управлении страны.

"Настоящее уведомление вступает в силу со дня его публикации и свидетельствует о разрешении импорта продукции из США в КНР", – цитирует ТАСС сообщение управления.

Разрешение касается коричневого, очищенного и дробленого риса.

При этом указано, что процесс производства и поставки зерна должен соответствовать действующему между двумя странами фитосанитарному протоколу от 19 июля 2017 года.

Китай открыл свой рынок риса после присоединения к ВТО в 2001 году. Налаживанию поставок из США мешало отсутствие фитосанитарного протокола.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявлял, что Китаю необходимо изменить свою экономическую политику, чтобы торговые переговоры с Соединенными Штатами увенчались успехом.

До этого газета The Global Times писала, что Пекин способен сдерживать усиливающееся давление со стороны Запада за счет рычагов воздействия на тихоокеанских союзников США – Австралию и Новую Зеландию.

28 декабря 2018, Анна Инсарова

Источник - взгляд
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