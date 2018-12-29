Китайская система социального кредита – что это такое, - В.Катасонов

00:50 29.12.2018 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 29.12.2018



О некоторых особенностях цифрового общества в Китае



В 2014 году Государственный совет КНР выпустил документ "О планировании строительства системы социального кредита (2014–2020)", ставший директивой построения цифрового общества. Главной целью системы социального кредита (ССК) является наведение в стране порядка. Порядок предполагается наводить посредством установления всеобщего контроля над гражданами, выставления им оценок и поощрения с помощью таких оценок к хорошему поведению. Контроль предполагается установить с помощью цифровых технологий, способных отслеживать каждый шаг, каждое слово человека, а в дальнейшем – и его мысли. Нечто подобное задумано и в других странах, но Китай здесь идет впереди.



Кто-то ссылается на традиции "восточного деспотизма" как особенность китайской цивилизации, но дело еще в том, что Китай достаточно хорошо подготовлен к внедрению ССК технически. Китайцы очень неплохо интегрированы в цифровой мир. На середину 2018 года число интернет-пользователей в Китае перевалило за 800 млн. человек, это без малого 60% численности населения КНР. А по отношению к численности взрослого населения – более 90%. Более 569 млн. человек в Китае совершают покупки онлайн. Обороты розничных продаж в Интернете за первое полугодие 2018 г. превысили 4 трлн. юаней (594 млрд. долл.). По части приобщения к электронным сервисам, платежам и расчетам китайцы дадут фору американцам и европейцам. Мобильные платежи в Китае на 90% обеспечивают сервисы Alipay и WeChatPay – компании мирового калибра. Такой же компанией мирового калибра является Alibaba – крупнейшая платформа электронной торговли, которой пользуются 448 млн. китайцев.



С технической точки зрения ССК будет представлять собой единый банк информации, отражающей разные стороны жизни граждан. Информация будет стекаться из государственных и частных организаций, в которых граждане оставляют свои электронные "следы", и обрабатываться с помощью технологий Big Data для получения интегрированного показателя по каждому гражданину. Любой китаец сможет узнать свою рейтинговую оценку. Ее будут также знать организации, с которыми данный гражданин будет вступать в контакт. И отношение к нему со стороны организаций будет зависеть от рейтинговой оценки. При низких оценках человек будет урезан во многих правах, ограничен в получении тех или иных услуг и т. п. При высоких оценках будет иметь преференции, льготы.



Некоторые наблюдатели полагают, что руководство КНР вводит систему социального кредита, опасаясь возникновения в стране социальной напряженности и общественных протестов. В Китае пока нет майданов (как на Украине) и "желтых жилетов" (как во Франции), но власти действуют с упреждением. Несмотря на официальную риторику о том, что страна строит "социализм с китайской спецификой", все понимают, что речь идет о "капитализме с китайской спецификой". В Китае появляется все больше миллионеров и миллиардеров, а в сельской местности царит бедность. На последнем партийном съезде была оглашена цифра: ниже черты бедности в стране живет 8% населения. Социально-имущественная поляризация общества имеет тенденцию усиливаться. Китайские чиновники называют ССК проектом внутренней безопасности Китая. Вот как объясняет необходимость введения системы социального кредита председатель КНР Си Цзиньпин: "Для борьбы с острой проблемой недостатка доверия нужно крепко взяться за создание системы оценки надежности, покрывающей все общество. Нужно совершенствовать как механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так и механизмы наказания тех, кто нарушает закон и утратил доверие, чтобы человек просто не осмеливался, просто не мог потерять доверие".



Расходы на создание системы социального кредита велики; одних камер наружного наблюдения должно быть развешено по стране к 2020 году не менее 400 миллионов.



Сейчас проект ССК проходит испытания в нескольких десятках городов. Самым известным из них является Жунчэн (провинция Шаньдун) с населением 670 тысяч жителей. В этом городе единый информационный центр собирает данные из 142 учреждений, анализируя 160 тысяч параметров. С 1 мая 2018 г. система кнута и пряника здесь уже работает. По информации агентства Reuters, в мае 15 млн. китайцев – 11 млн. авиапассажиров и 4 млн. путешествующих по высокоскоростной железной дороге – не смогли приобрести билеты или воспользоваться услугами транспорта. Они получили низкие оценки, и в базах данных транспортных компаний появились черные списки на 15 млн. человек. Компании отказали им либо в перевозке, либо в приобретении билетов на места повышенной комфортности.



Каждый месяц китайские СМИ сообщают о каких-то новинках, относящихся к технической стороне проекта. Вот некоторые из них. Во всех концертных залах и иных местах массовых зрелищ с апреля действует оборудование, позволяющее выявлять среди зрителей лиц, разыскиваемых полицией. В течение нескольких месяцев уже выявлены и арестованы десятки подозреваемых.



С прошлого года Китай наладил массовое производство автомобилей с электродвигателями. В 2017 году их было выпущено 300 тысяч (больше размеров производства таких автомобилей в США). И все китайские электромобили снабжены устройствами, посылающими компетентным органам сведения о местонахождении автомобиля, его маршруте и скорости. Причем лишь один из десяти покупателей таких транспортных средств знает, что его автомобиль является "умным", то есть следит за своим хозяином.



А вот свежая предновогодняя новость. В десятке крупных компаний проводится финансируемый правительством эксперимент по отслеживанию деятельности мозга Neuro Cap. Сотрудникам компаний надевается на голову пластиковый шлем – устройство для отслеживания импульсов мозга с помощью датчиков. Импульсы пересылаются на центральный компьютер, там информация обрабатывается и выдает результаты, оценивающие такие параметры психического состояния человека, как усталость, депрессия, тревога, ярость. Кроме того, специальная камера отслеживает выражение лица, а датчики давления фиксируют степень физической активности. Пока речь идет о мониторинге эмоционально-психического состояния, но китайские ученые не скрывают, что следующее поколение устройств постарается добраться до человеческих мыслей.



Не менее важным аспектом ССК является методика оценки поведения человека. Поначалу это напоминало западную систему оценки физического лица, используемую кредитными бюро: создается кредитная история гражданина, оценивается его способность выполнять свои обязательства перед банками при получении кредитов. Однако китайские разработчики пошли дальше. Было решено создать базу данных, отражающих не только финансовое положение человека, но и его поведение на работе, учебе, в общественных местах, по месту жительства, в семье. В круг пользователей такой информацией могут входить торговые учреждения, транспортные организации, фирмы по оказанию услуг и т. п. Государство будет добиваться, чтобы коммерческие организации подходили к своим клиентам дифференцированно, предоставляя скидки и иные льготы "правильным" гражданам и ограничивая доступ к услугам "провинившихся". Людей будут воспитывать с помощью дисконтов, бонусов, штрафов, а также жестких ограничений доступа к "рыночным благам".



В первую очередь пользователями таких баз данных будут правоохранительные органы, а также государственные ведомства при решении вопросов о принятии на работу и повышении в должности. Низкий рейтинг может стать основанием для увольнения. Система предполагает рейтинги и по физическим, и по юридическим лицам.



Уже сейчас возникает опасение, что при составлении рейтингов граждан будут учитываться не только поступки, но и убеждения. Любые критические заявления в адрес властей буду понижать оценку человека. Для сбора сведений об убеждениях человека будут использоваться не только публикации в СМИ, комментарии в социальных сетях, записанные на видео публичные выступления и т. п. Дополнительным источником может стать информация о взглядах человека, получаемая от третьих лиц. То есть система предусматривает доносительство. Сейчас спорят о том, может ли доноситель сохранять свою анонимность или он будет обязан себя раскрывать.



В США, конечно, обратили внимание на китайскую систему социального кредита. Так, бывший глава специального комитета Федеральной комиссии по связи США Анураг Лал выразил уверенность, что КНР превращается в "полицейское государство". В октябре 2018 года вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Гудзоновском институте с программной речью, посвященной Китаю, заявил, что отношения между США и Китаем являются холодной войной. Прозвучала у Пенса и жесткая критика китайской системы социального кредита как разновидности цифровой диктатуры. Впрочем, "цифровой диктатурой" и "электронным концлагерем" проект ССК был назван еще раньше: в 2016 году так окрестил этот проект британский The Economist.



Многие журналисты сравнивают китайский проект ССК с моделью общества, изображенной в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". Роман вышел в свет 70 лет назад, там описано государство тотальной слежки, построенное на системе всеобщего доносительства и наблюдения за каждым человеком. Оруэлл предсказал создание электронного концлагеря. Прототипом, судя по всему, ему послужила Англия, но он не мог представить, что первый электронный концлагерь может быть построен в Китае – стране, которая семьдесят лет назад, казалось, навсегда отстала от Запада. Источник - Фонд стратегической культуры

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