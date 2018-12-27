В Саратовской области РФ скончался глава Русской общины Туркменистана Анатолий Фомин

01:02 29.12.2018

23 декабря в Саратовской области в России на 80-ом году жизни скончался Анатолий Петрович Фомин. Он возглавлял Русскую Общину Туркменистана и после конфликта с президентом страны С.Ниязовым был вынужден покинуть родину, переехав в Россию.



А.П.Фомин родился в 1939 году в поселке Тахтабазар Марыйской области. В свое время был тренером футбольной команды мастеров класса "А" "Строитель" (позже "Колхозчи"). В мае 1992 провел Учредительный съезд Русской общины Туркменистана, где был избран председателем общины.



Проживая в Москве, вел активную оппозиционную и правозащитную деятельность, критиковал существующий в Туркменистане политический режим.



1 января наступающего года Анатолию Петровичу должно было исполниться 80 лет.



В 2009 году Анатолий Фомин рассказал "Хронике Туркменистана" о себе и своей работе.