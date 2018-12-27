 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер израильский писатель Амос Оз
01:35 29.12.2018

Один из самых известных писателей современного Израиля скончался в возрасте 79 лет. Его неоднократно называли претендентом на получение Нобелевской премии по литературе

Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post. По данным газеты Haaretz, скончавшийся писатель долгие годы болел раком.

"Мой любимый отец только что умер от рака. Спасибо тем, кто его любил", - написала на своей странице в сети Twitter дочь писателя Фания Оз-Зальцбергер.

В последние годы Оз неоднократно назывался в числе основных претендентов на получение Нобелевской премии по литературе, однако так и не получил этой награды. В то же время он был удостоен ряда других престижных наград - премии Гете, премии Кафки, премии принца Астурийского, премии Израиля, в 2018 году Оз стал лауреатом российской премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература". Высокой оценки жюри удостоился роман Оза "Иуда", выбранный из 35 претендентов.

"Амос Оз, вероятно, самый известный из нынешних писателей Израиля, называет свой роман "Иуда" "камерной музыкой", но израильская критика предпочитает звать его "провокационным". Это по-настоящему первая (при многих предшественниках) книга, которая поверяет историю глазами Евангелия, и писатель не дает уклониться читателю от решения, на какой он стороне, делая проблему всечеловеческой и личной", - говорил тогда член жюри литературной премии "Ясная Поляна" Валентин Курбатов.

В 1997 году Оз был награжден французским орденом Почетного легиона, его произведения изданы на 45 языках.

Автор: Евгений Калюков.

Источник - rbc.ru
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