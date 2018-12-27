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"Биз бярде": реформы по-туркменски, - Р.Тухбатуллин
14:26 29.12.2018

"Биз бярде": реформы по-туркменски

Руслан Тухбатуллин

Ровно сутки прошли с того момента, как "Хроника Туркменистана" открыла свою фан-страницу в новой туркменской социальной сети "BizBarde" до того, как вся сеть была закрыта на "техническое обслуживание". После этого страница ХТ исчезла, а наш почтовый адрес был внесен в "черный список". Мы получили возможность в "прямом эфире" наблюдать за тем, как работает туркменская интернет-цензура.

Еще несколько месяцев назад ничего удивительного в этой истории бы не было – интернет в Туркменистане явление достаточно аморфное, он вроде бы есть, но он вроде бы и не интернет в современном значении этого слова. Ограничения – первое с чем сталкивается пользователь туркменского интернета – начиная от скорости и стоимости подключения, которая может достигать четверти средней зарплаты при уже несерьезных сегодня 2 Мбит/сек, заканчивая запретами в доступе к самым разным ресурсам: любым независимым источникам информации, в которых когда-либо публиковалась критика в адрес властей страны, ко всем популярным зарубежным социальным сетям, мессенджерам, VPN-приложениям, с помощью которых можно обойти ограничения и даже самому важному для программистов ресурсу github.

Самым же диким проявлением интернет-цензуры выглядят внезапные проверки телефонов учеников в школах и работников госучреждений полицейскими и представителями министерства нацбезопасности, которые выискивают тех, кто пытается обойти ограничения и читает "нежелательную информацию". Тем, у кого в телефоне находят неразрешенное программное обеспечение или сообщения "провокационного характера", угрожают как минимум увольнением с работы, а возможно и уголовными делами, хотя о реальных сроках по подобным делам "Хронике Туркменистана" неизвестно. Но они и не нужны, запуганное население рассказывает друг другу и нам об "абсолютно достоверной информации", согласно которой знакомый родственника соседа "сел за лайк". Однако лично с этим никто не сталкивался.

Несмотря на это, у нас все же были призрачные надежды на некоторые послабления после того, как новым трендом туркменской политики стала так называемая "цифровизация".

Бет-coin

В феврале 2018 год у президента Туркменистана возникла идея, до боли напоминающая эпизод из сатирического сериала Southpark, в котором карикатурная Канада решила заработать больше денег в интернете – Гурбангулы Бердымухамедов призвал повысить вклад в ВВП "сектора информационно-коммуникационных технологий".




– Что именно хочет Канада?
– Мы хотим больше денег! Да, больше денег!
– Больше денег откуда?
– Как насчет интернет-денег? В интернете есть много денег! Дайте нам часть этих денег! Да, дайте нам интернет-денег!
– Но вы, кажется, не понимаете, как работает глобальная экономика…
– Э! Хватит сыпать заумные термины! Вы дадите Канаде интернет-денег или нет?!

Что конкретно имел в виду под "цифровым развитием экономики" президент, неясно, но после этого в туркменских госизданиях начали появляться сообщения о создании в Туркменистане различных интернет-сервисов. Например, о развитии с 2019 года "цифрового туризма", что вероятно подразумевает покупку билетов, туров, бронирование отелей в Туркменистане через интернет, о приложении по вызову такси через интернет – аналоге зарубежных Uber и Яндекс.Такси, о торговой площадке в интернете – аналоге Aliexpress, которая создается "Туркменпочтой", о бронировании билетов на автобусные рейсы через интернет и, наконец, о продаже авиабилетов онлайн. Не все пока работает, но такси ездят и билеты на автобус бронируются.

Эксперимент же с социальной сетью, к сожалению, не удался.

Утром образование, вечером деньги

Изначально идея "цифровизации экономики" родилась из требования главы государства разработать Концепцию цифрового образования в феврале 2017 года. В свою очередь необходимость реформы образования возникла после попыток проведения "диверсификации" экономики – прежнего тренда.

Туркменистан, столкнувшийся с кризисом цен на энергоресурсы и монополизацией импорта туркменского газа Китаем, начал в срочном порядке искать альтернативные способы пополнения бюджета. Очевидно, требовалось отойти от продажи углеводородов и продавать уже продукты их переработки, себестоимость производства которых можно держать на достаточно низком уровне, а продавать уже значительно дороже исходного сырья.

Например, Туркменистан намеревается продавать электричество, получаемое на газотурбинных электростанциях, производить бензин и удобрения, перерабатывая тот же природный газ.

Вероятнее всего, на этом этапе Туркменистан столкнулся с нехваткой квалифицированных специалистов, способных организовать сложное в технологическом плане производство. Студенты, получившие зарубежные дипломы не стремились вернуться на родину, а те, кто все же решил строить дальнейшую жизнь в Туркменистане, столкнулись с проблемой нострификации, их дипломы не признавало министерство образования. Учащиеся же местных вузов в большинстве своем проводили учебу размахивая флагами на бесчисленных торжественных мероприятиях, за участие в которых они получали зачеты и сдавали экзамены.

Развивать науку в закрытом от остального мира социуме и при отсутствии квалифицированных преподавателей задача едва ли решаемая. Невозможно ограничивать до минимума доступ к интернет – библиотеке с тысячами ресурсов по самообразованию и ждать прорывов в науке от людей, которых с детства отучают от проявления какой-либо инициативы и высказывания мнения отличного от общепринятого.

Есть пример Китая с его "великим" файерволлом и, не смотря на это, развивающейся наукой и экономикой, но там двигателем прогресса служит не "закошмаренный" бизнес, благодаря которому растет и развивается и экономика, и наука, и, соответственно, образование, в то время как в Туркменистане до сих пор существуют госмагазины, госпланы и даже госцены.

Туркменская же цифровизация образования происходит противоречиво, с одной стороны, глава государства требует обеспечить гражданам доступный интернет и оцифровывать книги, с другой – расширяет здание госбиблиотеки, куда сгоняют студентов и пользуется бумажной картотекой, словно прогресс остановился лет 30 назад.

Тем не менее логику решения проблемы с доходами бюджета нащупали все же правильную, хотя и решали ее задом наперед: нет денег [ нет диверсификации [ нет специалистов [ нет образования [ нет доступа к интернету ("цифровизации"), но в конце, похоже, уперлись в непробиваемую стену.

Вероятно, даже несмотря на то, что государство стоит на грани полного экономического коллапса, и эта попытка реформировать и модернизировать экономику завершится также, как и прежние начинания по развитию производства, бизнеса, борьбе с коррупцией и других сфер. Правительство и чиновники будут суетливо бегать, создавая видимость напряженной деятельности, в конце отчетного периода будут нарисованы необходимые для демонстрации успеха цифры.

Через пару лет сообщат, что максимальная скорость подключения выросла до 3 Мбит/сек, откроют на какое-то время очередную социальную сеть и запустят новый мессенджер.

Глава государства, не обнаружив ожидаемых улучшений и новых поступлений в бюджет, вновь объявит выговоры или сменит членов кабмина, посадив на их место очередных неквалифицированных специалистов, и переключится на следующий тренд.

Однако, если раньше все неудачи и проблемы можно было закидать газовыми деньгами, делая вид, что ничего не происходит, то сейчас такой возможности уже нет.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546082760
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