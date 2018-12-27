Стремительные взлеты и сокрушительные падения - Киргизия в 2018 году

14:40 29.12.2018 Алмазбеку Атамбаеву не удалось удержать контроль ни над новым президентом, ни над страной



Итоги 2018 года для Киргизии можно свести к фразе "могло быть лучше, но могло быть и значительно хуже". За прошедший год страна столкнулась с серией техногенных аварий, прошла через период транзита власти, провела очередные Игры Кочевников. Наступающий год обещает стать не менее насыщенным.



2018 год в историю Киргизии войдет как период, полный скандалов. Начало года ознаменовалось масштабной аварией на столичной ТЭЦ, в результате которой Бишкек едва не замерз напрочь.



Далее начала проявляться борьба за власть между бывшим и нынешним президентами. В результате многие весьма влиятельные люди внезапно потеряли свои посты, а некоторые из них - и свободу. Сейчас в СИЗО ГКНБ находятся более десяти очень уважаемых людей, ранее решавших судьбы одним росчерком пера.



Алмазбек Атамбаев потерял власть



Мало кто год назад мог предположить, что уходящий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев из серого кардинала превратится в загнанного в угол оппозиционера.



Казалось, все было схвачено. Недовольных заставили замолчать, независимых выгнали из страны либо запугали. Как итог - на президентских выборах в октябре 2017 года победил ставленник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков. Предполагалось, что новый глава государства станет марионеткой и на самостоятельность претендовать не станет.



Вопреки ожиданиям большинства в 2019 году Алмазбеку Атамбаеву не удалось удержать контроль ни над новым президентом, ни над страной. Не помогли ему в этом ни набор карманных СМИ, ни готовый выполнять любой приказ "независимый" парламент, ни свои люди на ключевых постах в правительстве, спецслужбах, органах местного самоуправления.



Буквально за полгода политическая конструкция, которую бывший глава страны строил несколько лет, рассыпалась словно карточный домик. Часть людей перебежала на службу к новому руководителю страны, остальные были уволены, либо, что хуже, оказались за решеткой.



Теперь бывший глава государства обвиняет перебежавших соратников, когда-то клявшихся ему в верности, в предательстве, забывая, что "в политике нет друзей - есть только интересы". Говоря о предательстве подчиненных, Алмазбек Атамбаев не задумывается, что хорошего руководителя ни союзники, ни слуги массово не предают. Либо бывший лидер Киргизии был плох сам, либо он подобрал себе в команду никудышных людей.



Сейчас над Атамбаевым сгущаются тучи - да, он и его команда ведут активное противоборство с нынешним хозяином Белого дома, но положение его выглядит шатким. В ближайшее время он, вероятно, потеряет свою партию СДПК, контроль над фракцией в парламенте уже утерян. Поездка в Москву прошла неудачно - там заручиться поддержкой не удалось. Коридор возможностей сужается. Угроза тюремного заключения становится все более осязаемой.



При всем этом было бы ошибкой считать, что экс-президент Киргизии потерпел окончательное поражение. У Атамбаева еще есть шансы всерьез побороться за власть в стране. Для этого ему нужно выдержать нарастающее давление со стороны Белого дома, заручиться поддержкой хотя бы части киргизских элит и, что самое важное, дождаться крупных ошибок со стороны действующего президента и его команды. Тем более что ошибки будут - это неизбежно.



Сооронбай Жээнбеков - сложности впереди



Наступающий год для Сооронбая Жээнбекова будет тяжелее прошедшего. Если в 2018 году любые проблемы в стране можно было объяснить "тяжелым наследием предыдущего режима", то теперь переходный период закончился - ответственность за ситуацию ложится целиком на действующего главу государства. Жээнбекову придется разгребать накопившиеся проблемы.



Попытки переложить ответственность на парламент или правительство, без сомнения, будут предприниматься, и не раз, однако известно - все рычаги власти сейчас сосредоточены в руках главы государства и его ближайшего окружения. В Киргизии могут сколько угодно говорить о нарастающей роли парламента и борьбе за независимость судебного корпуса. На практике никакой самостоятельности у ветвей власти в стране нет, так же как не было в последние годы правления Атамбаева.



Может ли Жээнбеков положиться на свое окружение? По действиям президента видно, что он, в отличие от предыдущего главы Киргизии, своих ставленников старается не сдавать и не менять. Однако следует помнить, что людей, которым президент может довериться лично, - немного, при этом не все из них обладают набором качеств, необходимым для работы в государственной системе. Что касается чиновников и политиков, занимавших высокие посты при Атамбаеве, Жээнбеков понимает, что полностью довериться им не может - "предавший один раз предаст и второй".



Что действительно изменилось - так это степень контроля над процессами. Прошедший год Жээнбеков и его команда бросили все силы на решение политических вопросов, оставив без плотного контроля работу НКО и СМИ. В результате закрученные при Атамбаеве гайки, когда все недовольные либо молчали, либо были задавлены исками, развинтились. В стране наступила оттепель.



Насколько это состояние окажется долговременным, сказать сложно - по опыту предыдущих лет, с укреплением власти Жээнбекова контроль вновь начнет усиливаться, а СМИ вернутся к работе по темникам, спущенным из Администрации президента.



Серьезной проблемой, могущей погубить Жээнбекова, становится паралич системы государственного управления. Чиновники боятся брать на себя ответственность - документы ждут подписи по нескольку месяцев. Решение по ряду ключевых вопросов постоянно откладывается на потом. Причин здесь несколько. Повлиял транзит власти, неизбежно вносящий элемент бардака в систему государственного управления, дополнительно роль сыграли посадки ряда высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупции и хищениях - делам, ради которых часть чиновников на госслужбу и устраивалась.



Возможно, играет роль и смена управленческого стиля. Атамбаеву были свойственны эмоциональность и импульсивность, некоторые решения принимались в стиле "мне бы шашку да коня, да на линию огня". Подчиненных он подбирал себе под стать. Сейчас же руководство страны действует пассивнее.



Отчасти этот подход оказался полезен - команде Жээнбекова удалось сосредоточиться на наиболее важных, по их мнению, задачах. В условиях дефицита компетентных кадров и высокой степени неопределенности быстрое принятие решения могло таить большие риски.



Экономика требует внимания



Чтобы удержать власть и укрепить свои позиции, Жээнбекову в наступающем году придется всерьез заняться экономикой. В 2018 году руководство страны было полностью сосредоточено на политической борьбе, в 2019 году такой роскоши президент позволить себе не может.



Как уже было выше сказано, Жээнбекову необходимо срочно расшевелить застывший государственный механизм - откладывать принятие решений уже нельзя. Ближайшие годы должны стать для Киргизии сложными.



Дело не только в неотвратимо надвигающемся мировом кризисе. Чтобы испытывать беспокойство, достаточно внутренних причин - тут и растущие выплаты по долгам Китаю, и увеличивающаяся вероятность аварий на стратегических объектах, и снижение на треть притока инвестиций. Помимо всего вышеперечисленного Киргизия находится на пороге очередного маловодного периода и, как следствие, - острого энергодефицита.



Память у большинства жителей короткая, большая часть киргизстанцев уже почти забыла, как во время веерных отключений сидела без света в предыдущие подобные периоды. Последний удалось проскочить относительно легко - дефицит электроэнергии перекрывался за счет закупок электричества из Казахстана и Таджикистана. Можно быть уверенным, что будущие массовые отключения света оппоненты Жээнбекова используют для критики президента в полной мере.



При этом быстро решить проблему в энергетике Киргизии попросту невозможно. Текущее состояние энергоотрасли страны неустойчиво, серия аварий на генерирующих мощностях (ТЭЦ Бишкека, Токтогульская и Уч-Курганская ГЭС) показывают - страна в любой момент может погрузиться во тьму целиком. Инфраструктура изношена, денег на ремонт нет.



С пополнением казны все сложно



Контрабандные схемы, действующие в стране, все меньше устраивают соседей - за последние месяцы Казахстан и Россия практически открытым текстом выразили недовольство слишком большими потоками контрабандных товаров из Китая в ЕАЭС.



Растущие переводы от мигрантов, (в России работает каждый десятый гражданин Киргизии) дают серьезную подпитку экономике, но толчка к развитию экономики дать не могут.



Новые крупные инфраструктурные проекты не запущены - по прошествии трех лет инвесторы для строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС так и не найдены. Вновь на неопределенный срок отложен проект строительства железной дороги Китай - Узбекистан. Аналогичная ситуация складывается с большинством других проектов.



Проблемной остается ситуация с крупнейшими золотыми рудниками страны Кумтором и Джеруем. Работы на Джеруе отстают от графика - изначально добычу золота предполагалось начать уже в этом году.



История с Кумтором еще более затянута. Власти Киргизии и канадские инвесторы, ведущие добычу золота на месторождении более 20 лет, никак не могут прийти к взаимовыгодному соглашению. Еще год назад правительство вроде бы смогло сформулировать компромиссный вариант соглашения, по которому рудник должен был работать вплоть до исчерпания запасов.



Однако после смены власти в стране новая команда управленцев решила переиграть ситуацию и попытаться выторговать более выгодные для себя условия. В результате переговоры между инвесторами и правительством вновь отложены на неопределенный срок. Судьба Кумтора, несмотря на высокую значимость для страны, остается нерешенной. А сам проект стал наглядным примером сомнительной инвестиционной привлекательности страны.



Перспективы



Наступающий год покажет уровень дееспособности президентской команды и самого главы государства.



Перед Сооронбаем Жээнбековым стоит непростая задача: необходимо сместить фокус внимания с политики на экономику - надо вывести из состояния паралича систему госуправления, изыскать средства на реализацию первоочередных задач, провести ревизию застарелых проблем и, при возможности, решить хотя бы часть из них.



Только в этом случае у нынешнего президента Киргизии будет возможность если не войти в историю, то хотя бы дотянуть до конца срока.



Григорий Михайлов Источник - REGNUM

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