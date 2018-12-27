Утрата Путиным статуса главы нации в глазах народа и элиты стало главным и негативным результатом 2018, - А.Школьников

14:43 29.12.2018 Утрата образа катехона – главный итог 2018 года



АНДРЕЙ ШКОЛЬНИКОВ



Зимнее солнцестояние 2018, итоги и прогнозы



В отличие от геостратегического анализа для мира, где 2018 год был в целом удачен для России, внутренние результаты года в целом негативны. Данный разрыв указывает на серьезный дисбаланс между качеством внешней и внутренней политики руководства страны



Изложение данной статьи будет сильно отличаться от большинства аналогичных подведений итогов года, я посмотрел на прошедшие события с точки зрения долгосрочных, геостратегических последствий и тенденций. И как в таких случаях часто бывает, самые незаметные и неочевидные вещи оказались самыми сильными и значимыми.



Главный итог 2018 года



В.В. Путин в качестве основных событий 2018 года назвал введение в строй Крымского моста и проведение Чемпионата мира по футболу. Несмотря на некоторую субъективность - я немного сопричастен к строительству Крымского моста, так как более 5 лет был главным профессиональным стратегом в компании "Стройгазмонтаж" (генеральный подрядчик), ни это событие ни чемпионат ни разу не тянут на первенство.



Главным событием года внутри России стала утрата В.В. Путиным статуса главы нации/катехона. Для живущих в парадигме западных общественных наук это звучит как пустой набор слов, ну подумаешь рейтинг снизился на некоторое количество пунктов, его уровень и так запредельный для Европы, да и на выборы более идти не нужно, все ще сто раз поменяется. Вот только для России это крайне важно, президент сам по себе воспринимается не как чиновник, а глава нации/катехон, точнее его образ – защитник и стержень власти. Если стержень трескается (народ и элиты сомневаются в главе нации), то и вся конструкция начинает шататься и становится аморфной.



Именно это и произошло с Россией в 2018 году, ощущение силы и твердого стержня исчезло, чувствительность к внешним и внутренним ударам повысилась. Это самый важный итог года.



Как так получилось? Усталость и ошибки. Выборы и чемпионат мира по футболу потребовали от В.В. Путина и верхушки власти мобилизации. Было принято решение заморозить все второстепенные, с их точки зрения, проекты, изменения и начинания. Этим и воспользовались внешние силы и наши либералы – были предложены идиотские изменения – НДС и пенсии. Отказ означал снятие с Правительства даже минимальной ответственности за свои действия, что вело к необходимости смены через несколько недель после назначения. Запасного варианта не было – это была ошибка тактического планирования.



А вот далее была допущена стратегическая ошибка – вместо подвешивания ситуации/взятия паузы, минимум на полгода, когда появятся силы и ресурсы для решения вопроса (смены курса и людей), В.В. Путин согласился с предлагаемыми инициативами. Статус катехона был моментально утерян, в понимании народа и элит он стал просто президентом, а не защитником.



Сравните отношение к В.В. Путину в нулевых и в 2014-2017 гг., а ведь в нулевые был экономический рост и улучшение уровня жизни, а после 2012 года сплошное падение. Сейчас же весь мир ждет долгий спад, пусть у нас есть все основания для более легкого течения болезни, но просто не будет никому.



Ошибку надо исправлять до того, как польется кровь.



Главная задача на 2019 год



Что делать в этой ситуации? Возвращать статус главы нации, не ради конкретной личности, а ради укрепления целостности и защищенности страны в тяжелые времена. А вот тут проблема – традиционный, ранее опробованный способ, через внешнюю политику и успехи на международной арене, перестает работать. Народ требует починить именно там, где сломали – во внутренней политике. Вот только президент привык изменять отношение за счет внешней политики, где он ориентируется в разы лучше, отдав внутреннюю на откуп либералам. Сублимацией ситуацию не исправишь.



Россия стала более уязвима чем в начале года, при этом уязвимость не внешних контуров, с которых можно отойти вглубь и перегруппироваться, что было сделано с проблемами на Украине, а внутренняя. Если раньше у России была всего одна очевидная критическая точка – здоровье и жизнь катехона, точнее отсутствие у него очевидного наследника/преемника/продолжателя. Не было человека, что готов был бы в любой момент подхватить власть и быть признанным народом и элитой. Теперь уязвимостей стало больше.



Я специально не буду детально разбирать этот момент, хватит и того, что сказал про крайне высокую зависимости страны от Владимира Владимировича, и отсутствие страховки от форс-мажора с ним. А вот проявленные в этом году другие уязвимости всплыли впервые с 2008 года. Конечно, что-то было прикрыто демонстрацией новых видов оружия, что-то вольной или не вольной помощью Трампа, но этого недостаточно. Необходимо возвращать внутреннюю целостность и устойчивость страны.



Написанное выше является ключевым для России с позиции геостратегии, далее перейдем к менее значимым в долгосрочном плане, но возможно более болезненным в текущем состоянии вопросам.



Отсутствие позитивной повестки у элит



Ключевым для элит России в 2018 году стало отсутствие осознания масштабов надвигающихся проблем и неготовность формировать позитивных повесток. Борьба между элитными группами велась на принципах корпоративных войн, а не тотальной войны на уничтожение. Образы будущего отсутствуют, стратегии развития России не обрели субъектов, готовых их реализовывать.



Из позитивного – четко проявилась тенденция на ослабление либеральных властных групп, тут уход высокостатусных представителей с публичных административных постов (Шувалов, Дворкович), проблемы с "общаками" и потоками (дело Группы Сумма) и ротация генералов, назначенных при поддержке либералов и др.



К концу года даже до самых упертых стало доходить, что за пределами России у них не получится сохранить большие капиталы, если за твоей спиной не стоит массивной кремлевской стены. О значительных, выведенных в предыдущие годы суммах, мы можем забыть, обратно им уже не дадут вернуться.



Позиции либералов внутри страны достаточно крепки и в 2019 году следует ждать решительного боя, с целью дестабилизации и снижения субъектности России. Радует одно, уровень планирования и проработки слаб, утрата статуса катехона не результат целенаправленной атаки, а ошибка и стечение обстоятельств. Так тоже бывает, цена слабости и усталости первого лица оказалась высока.



Тактические проигрыши в психоисторической борьбе



В целом картина невеселая – есть локальные успехи, вот только идут они на фоне тактических проигрышей и отсутствия определенности со стратегическими целями. Вся борьба идет от обороны, вторым номером, нет упреждения, нет заранее проработанных сценариев. Откровенную компрадорскую и русофобскую риторику называют "другим видом патриотизма" и т.д.



В области спорта было допущено чудовищное унижение страны и никто за это не был наказан – это был очень сильный удар по образу отца нации. Впервые за многие годы не смотрел Олимпиады, о чем и не жалею.



Духовно-нравственные ориентиры и символы все также проявляются слабо. Большинство элиты боится идти в эти темы, вот только поддержка архитипичного и идеализированного И.В. Сталина, как символа справедливой жесткости, бьет рекорды у народа.



Ситуация с игрой Константинопольского патриарха, так же ставшего известным как "стамбульский папик", тоже не прошла бесследно.



В 2019 году перелом возможен только в случае формирования позитивной повестки и образа будущего у народа и элит, без этого так и будет терпеть удары, один за другим, не имея возможности нормально ответить.



Бардак в экономике и финансах



В 2018 году продолжилось планомерное уничтожение экономики, чего уж там говорить. Если оценивать реальные показатели, с учетом серой части экономики, то боюсь 2%-3% падения будет недостижимой мечтой.



Говорить на эту тему можно долго, но смысла не вижу, все и так ясно, да и вместо меня много кто расскажет.



В 2019 году исправление ситуации будет возможным (окно возможностей стало шире), но для этого нужна кардинальная чистка всего экономического блока Правительства и ЦБ. Ситуация подвешена и стоимость отказа от решения становится все большей проблемой с позиции геостратегии.



Заключение



Утрата В.В. Путиным статуса главы нации/катехона в глазах народа и элиты стало главным и негативным результатом 2018 года для стратегических перспектив России. И дело тут ни разу не в конкретной личности, а в снижении целостности и защищенности нашей страны в целом. Вторым по значимости, но также негативным результатом, стало нежелание/неспособность элит к созданию/принятию конструктивной повестки развития страны и народа, неготовность стать субъектами возможных проектов развития России. Ну а в качестве третьего, с точки зрения геостратегии, результата стала серия тактических поражений России в психоисторической войне на внутреннем фронте, что особенно дико на фоне внешних побед.



Падение уровня жизни и ухудшение положения в экономике так же не несет в себе радости, но, как бы это не звучало дико, эти проблемы могут быть исправлены очень легко и быстро после решения первых трех.



В принципе так же можно пройтись по остальным сферам жизни страны, но смысла не вижу – везде будет одно и тоже – отсутствие решений, затягивание ситуации, что напрочь уничтожает локальные успехи.



В тоже время не нужно драматизировать, до наступления крупных и бесповоротных событий время еще есть, все ошибки/проблемы решаемы внутренними силами, что для текущего положения в мире большая редкость. Может полгода, может чуть больше, текущая ситуация может подвешена, а потом начнет сыпаться. Старт событий будет определяться внешними факторами. Ключевой точкой выбора будет решение/отказ со стороны президента опять стать лидером нации и взять на себя ответственность за изменение внутренней политики в стране.



Если изменений не будет… даже не хочу рассматривать такой сценарий детально, поскольку перестройка системы власти и управления в условиях нестабильности в мире, запустит дикое количество деструктивных процессов во всех сферах.



Вот таким невеселым был 2018 год внутри России… Источник - Аврора

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