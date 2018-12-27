"Хроника Туркменистана" открыла в туркменской соцсети свою группу

14:52 29.12.2018

В Туркменистане, где заблокированы все зарубежные социальные сети, запущена своя собственная – BizBarde ("Мы здесь").



Как рассказал в ходе презентации глава компании разработчика "Сунгат эсери" Эзиз Бекназаров: "Мы долго работали над тем, чтобы наш продукт нравился пользователям, и нам пришлось столкнуться с большим количеством сложностей. "Биз бярде" не идеален, но по многим параметрам он не уступает по качеству популярным в Туркменистане аналогам".



Соцсеть построена на готовом движке wowonder и доступна через браузер, либо через собственное мобильное приложение на Android.



"Хроника Туркменистана" открыла в BB свою фан-страницу. Подписывайтесь или сохраняйте адрес в закладках и читайте все новости с нашего сайта.



Как уточняет издание Turkmenportal, cоциальные сети в Туркменистане запускаются не впервые, в 2013 году открылась социальная сеть Arzuw, в 2015 – социальная сеть YASHLYK.COM, а последняя была imenami.tm.



Ни одна из них на данный момент не работает.



UPD. Через сутки группа ХТ была заблокирована.