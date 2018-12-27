 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курды в Сирии сожгли уже 10-ть немецких (турецких) супер-"Леопарда"
00:02 30.12.2018

Как поляки добивают репутацию "Леопарда-2"
Танкам, которые боятся грязи, срочно требуются палатки

Дмитриев Борис, vpk-news.ru, 21 декабря 18

Германский основной танк "Леопард-2" претендует на статус одного из лучших в мире и, как утверждают его разработчики и эксплуатанты, превосходит все советские танки.
Но репутацию "Leopard" модели 2А4 серьезно "подмочили" события на Севере Сирии, где только в районе Эль-Баба турецкие войска, использующие эти машины, потеряли 10 танков, главным образом от попаданий ПТУР "Фагот" и "Метис".
В Германии такие большие потери объясняли тем, что "Leopard-2" – последние из танков эпохи холодной войны, были предназначены для борьбы с советскими танковыми колоннами, а не против повстанцев. Однако уничтожившие их ракеты были созданы примерно в то же самое время для борьбы с танками НАТО и, в том числе входили в систему вооружения БМП. То есть, оправдания получились не слишком убедительными.
Однако, как выясняется, беззащитность этих машин перед старыми советскими ракетами не единственная их проблема.
Так стало известно, что ВС Польши спешно закупают палатки … для танков "Leopard". Ни тенты, ни чехлы, используемые при перевозках, а именно палатки. О существовании таковых я даже не догадывался, несмотря на службу в танковых войсках.
Впрочем, похоже, что и сами польские танкисты, привыкшие к советским стандартам, так же не представляли, что танкам могут потребоваться палатки. И эти "ограничения компетенций" привели к тому, что потомкам четырех танкистов пришлось в условиях начавшейся зимы судорожно закупать палатки аж на сумму более 800 тыс. долларов.
А все дело в том, что в новом пункте постоянной дислокации 1-й танковой бригады, поближе к границе Беларуси, еще нет танковых боксов. А танки "Leopard 2А4/А5", на которые в 2017 году была перевооружена бригада, не могут находиться под открытым небом, как "бродячие собаки".
Экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак рассказал местным СМИ, что немецкие танки оснащены очень чувствительными к перепадам температур и влажности системами управления огнем, и для поддержания их боеготовности необходимы боксы с осушителями воздуха.
Генерал признает, что даже если палатки будут развернуты до морозов, нет гарантий, что это позволит обеспечить необходимые условия содержания техники.
Теперь танкисты гадают, не останутся ли они "безлошадными", и поминают "добрым" словом бывшего министра обороны Мацеревича, при котором надежные T-72/T-72M1D/T-72M1 и РТ-91 были заменены на капризных "немцев", и 58 единиц бронетехники, ранее входивших в состав 34-й бронекавалерийской бригады, были перемещены из Жагани, где для них имелась вся необходимая инфраструктура, в чистое поле.

Источник - vpk-news.ru
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