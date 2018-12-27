 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 30.12.2018
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Суббота, 29.12.2018
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14:53  Ждать ли в 2019 году кыргызстанцам разрушительных землетрясений?
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14:40  Стремительные взлеты и сокрушительные падения - Киргизия в 2018 году
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12:53  Мирзиеев утвердил решение о выпуске суверенных Узб-облигаций на 500 миллионов долларов
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00:22  Иван Охлобыстин выпустил новую провокационную книгу "Запах фиалки"
Пятница, 28.12.2018
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18:48  В США Полный Белый Пипец. Пошел снег... все встало
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14:42  Китай запустил свою глобальную систему позиционирования - "Беидоу"
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12:45  Россия искореняет либерализм, - А.Халдей
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10:28  "Желтые чапаны"? В Монголии массовые антиправительственные акции
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10:16  Мирзиеев поручил создать узбекский "History"
09:36  Проворовавшийся экс-замглавы Казлеса Устемиров откупился штрафом в 36 млн тенге
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Четверг, 27.12.2018
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16:27  Полный раскол. Грузинская церковь признала братьями Украинскую "церковь" Епифана-Порошенко
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    Узбекистан   | 
В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП
10:26 30.12.2018

Узбекистан, происшествия 12:35, 30 декабря 2018 Просмотров: 200
ДТП произошло 27 декабря текущего года в Хужайлийском районе, передает УзА.

Согласно данным агентства, водитель автомобиля марки "Нексия-3" потерял управление и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП газовый баллон машины взорвался.

Внутри автомобиля находились четыре человека, в том числе заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана.

К сожалению, все пассажиры погибли на месте происшествия.

Источник - CA-NEWS
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