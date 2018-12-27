В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП

10:26 30.12.2018

Узбекистан, происшествия 12:35, 30 декабря 2018 Просмотров: 200

ДТП произошло 27 декабря текущего года в Хужайлийском районе, передает УзА.



Согласно данным агентства, водитель автомобиля марки "Нексия-3" потерял управление и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП газовый баллон машины взорвался.



Внутри автомобиля находились четыре человека, в том числе заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана.



К сожалению, все пассажиры погибли на месте происшествия.