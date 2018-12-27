|В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП
10:26 30.12.2018
Узбекистан, происшествия 12:35, 30 декабря 2018 Просмотров: 200
ДТП произошло 27 декабря текущего года в Хужайлийском районе, передает УзА.
Согласно данным агентства, водитель автомобиля марки "Нексия-3" потерял управление и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП газовый баллон машины взорвался.
Внутри автомобиля находились четыре человека, в том числе заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана.
К сожалению, все пассажиры погибли на месте происшествия.