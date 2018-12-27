 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.12.2018
12:28  Таджикистан в поисках национальной идеи
11:45  В Узбекском Гулистане рабочим маслозавода часть зарплаты дали виноградом
10:26  В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП
09:58  Побеждает ли в России холодильник телевизор? - А.Халдей
09:54  Москва перехватила инициативу у Анкары на севере Сирии, - Вл.Васильев
00:07  Забытые солдаты Империи-5. Полковник Герасим Подревский - покоритель уйгурской Кульджи
00:02  Курды в Сирии сожгли уже 10-ть немецких (турецких) супер-"Леопарда"
Суббота, 29.12.2018
14:55  Финансовые рынки начинают осознавать опасность Трампа
14:53  Ждать ли в 2019 году кыргызстанцам разрушительных землетрясений?
14:52  "Хроника Туркменистана" открыла в туркменской соцсети свою группу
14:46  Как Путину победить заговор либер-демо-нечисти, - М.Хазин
14:43  Утрата Путиным статуса главы нации в глазах народа и элиты стало главным и негативным результатом 2018, - А.Школьников
14:41  Вывод в пользу Турции. Эрдоган набирает геополитический вес, - "Къ"
14:40  Стремительные взлеты и сокрушительные падения - Киргизия в 2018 году
14:26  "Биз бярде": реформы по-туркменски, - Р.Тухбатуллин
12:53  Мирзиеев утвердил решение о выпуске суверенных Узб-облигаций на 500 миллионов долларов
08:08  Почему советская власть организовала геноцид калмыков, - Д.Бавырин
01:35  Умер израильский писатель Амос Оз
01:02  В Саратовской области РФ скончался глава Русской общины Туркменистана Анатолий Фомин
00:53  УзбПарламент получил право утверждения членов правительства
00:50  Китайская система социального кредита – что это такое, - В.Катасонов
00:39  Китай сделал "рисовую" уступку США в торговой войне
00:22  Иван Охлобыстин выпустил новую провокационную книгу "Запах фиалки"
Пятница, 28.12.2018
23:34  В Москве идут аресты дворников-экстремистов. Схвачены уже 30-ть
23:29  РПЦ ответила фанариотам. Учрежден Западно-Европейский экзархат ортодоксального православия
22:41  Мазепыши. Пока шахтеры умирали, сын главы "Уралкалия" утешался в ночном клубе
21:47  Близ пирамид в Египте джихадисты подорвали фугасом автобус с туристами - пострадали вьетнамцы и китайцы
21:05  Нефть марки Brent подешевела до 50 долларов. Что напугало инвесторов?
18:48  В США Полный Белый Пипец. Пошел снег... все встало
18:46  Брошенные амерами курды без боя сдали Манбидж армии Асада
18:39  Иранское одиночество Америки. Тегеран и Вашингтон вошли в новый цикл противостояния, - С.Строкань
18:35  В России взялись громить корейскую рыбную мафию. Главарь Кан успел сбежать в Японию
16:52  Санта Трампус слетал в Ирак. Подбодрить приунывших "котиков"
14:42  Китай запустил свою глобальную систему позиционирования - "Беидоу"
12:50  На ультиматумы надо отвечать ультиматумами. Отношения России и Китая приближаются к союзническому уровню, - Ю.Тавровский
12:45  Россия искореняет либерализм, - А.Халдей
12:41  2018-й – год русского оружия, - К.Душенов
10:36  По госпрограмме переселения 1,3 тысячи семей из Таджикистана перебрались в Россию
10:34  Узб-премьер Арипов отважно обвинил президента ... в игнорировании безработицы и проблем женщин
10:28  "Желтые чапаны"? В Монголии массовые антиправительственные акции
10:24  Нью-Йорк гостеприимно встречает педерастов со всего пост-СССР, - Шэрон Лури
10:16  Мирзиеев поручил создать узбекский "History"
09:36  Проворовавшийся экс-замглавы Казлеса Устемиров откупился штрафом в 36 млн тенге
09:17  В Киргизии начал работу лизинг... племенного скота
09:15  Полк туристической милиции Кыргызстана получил форму и нагрудные жетоны
08:25  Казахстанскую ТВ-компанию "Алма ТВ" возглавил Дмитрий Басин
Четверг, 27.12.2018
19:38  "И не будут 100 человек просто болтаться...". Елбасы объяснил зачем неожиданно шуганул свои кадры
16:40  Таких "друзей" и... Почему Казахстан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан не поддерживают Россию в ООН, - А.Леонов
16:27  Полный раскол. Грузинская церковь признала братьями Украинскую "церковь" Епифана-Порошенко
16:06  Проделки Релотиуса. Немецкий "Шпигель" как диагноз лохогонства западных СМИ, - И.Веремеев
16:01  Американский СПГ как геоэкономическое оружие, - Вл.Гулевич
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекском Гулистане рабочим маслозавода часть зарплаты дали виноградом
11:45 30.12.2018

Работникам маслозавода в городе Гулистан в Узбекистане часть зарплаты выдали виноградом. Руководство предприятия называет это новогодним подарком, сообщает узбекская служба Радио Свобода.

По словам одного из работников, который попросил не называть его имени, руководство сообщило, что деньги за виноград будут вычтены из зарплаты каждого.

"В одном ящике по 10 килограммов винограда. Нам сказали, что из зарплаты каждого удержат по 70 тысяч сумов за этот виноград (чуть больше $8 – НВ). Сейчас нам нужны деньги, чтобы накрыть стол к Новому году. Но вместо денег нам раздали виноград. К примеру, в моей семье никто не любит виноград, что я буду делать с этим виноградом", – сетует собеседник радио.

После возмущения сотрудников предприятия руководство заявило, что виноград – это подарок к Новому году.

"Вначале говорили, что виноград раздают как часть зарплаты. Но с сегодняшнего дня мы начали раздавать виноград в качестве подарка к Новому году", – сказал один из сотрудников счетного отдела предприятия журналистам.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546159500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815
- Кадровые перестановки
- К. Токаев: В 2019 году динамика законотворческой работы возрастет
- Вопросы развития электронной торговли рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации
- Казахстан-2018: 100 дней Исекешева и отложенные "войны силовиков"
- Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК
- Налоговая амнистия для МСБ
- 900 000 казахстанцев выиграли в лотерею "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году
- Экспертный совет при Омбудсмене обсудил актуальные вопросы защиты прав человека в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  