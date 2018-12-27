В Узбекском Гулистане рабочим маслозавода часть зарплаты дали виноградом

11:45 30.12.2018

Работникам маслозавода в городе Гулистан в Узбекистане часть зарплаты выдали виноградом. Руководство предприятия называет это новогодним подарком, сообщает узбекская служба Радио Свобода.



По словам одного из работников, который попросил не называть его имени, руководство сообщило, что деньги за виноград будут вычтены из зарплаты каждого.



"В одном ящике по 10 килограммов винограда. Нам сказали, что из зарплаты каждого удержат по 70 тысяч сумов за этот виноград (чуть больше $8 – НВ). Сейчас нам нужны деньги, чтобы накрыть стол к Новому году. Но вместо денег нам раздали виноград. К примеру, в моей семье никто не любит виноград, что я буду делать с этим виноградом", – сетует собеседник радио.



После возмущения сотрудников предприятия руководство заявило, что виноград – это подарок к Новому году.



"Вначале говорили, что виноград раздают как часть зарплаты. Но с сегодняшнего дня мы начали раздавать виноград в качестве подарка к Новому году", – сказал один из сотрудников счетного отдела предприятия журналистам.