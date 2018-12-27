Таджикистан в поисках национальной идеи

12:28 30.12.2018 Хурсанд Хуррамов



Таджикистан вступает в двадцать восьмой год своей независимости без национальной идеи. Эксперты полагают, что идею есть из чего выбирать, но право выбора принадлежит не всем.



Абукарим, таджикский студент, обучающийся на третьем курсе факультета международных отношений, одного из российских вузов, последний год интересуется проблемой национальной идеи в Таджикистане и уже успел написать реферат на эту тему.



"В прошлом году после лекции по политологии на тему национальной идеи России, я начал задумываться о том, естъ ли у Таджикистана национальная идея? С этого времени я понемногу начал интересоваться этой проблемой", - рассказывает студент.



На вопрос о том, что он понимает под национальной идеей студент отвечает просто и доходчиво. "Идея, которая оказывается привлекательной и общей для всех и вокруг нее объединяется нация".



Он пока не знает, какая идея может быть наилучшей для таджикской нации, но все чаще об этом задумывается, и говорит, что возможно возьмет эту тему в качестве дипломной.



С момента крушения СССР и обретения независимости, Таджикистан оказался перед серьезным вызовом. Идея о построении коммунистического будущего, в которую страна шла 70 лет обрушилась, а новая альтернативная идея не смогла появиться. И, вот, более 27 лет страна продолжает искать эффективную национальную идею, которая бы смогла объединить всех, независимо, от региональной, этнической и религиозной принадлежности и служила бы неким ориентиром для таджикской нации. За время независимости можно было наблюдать немало попыток со стороны властей сконструировать нужную и приемлемую национальную идею. Однако, как показала практика, ни одна из предложенных идей, не стала той движущей силой общества нации и каждого отдельного гражданина, на которую рассчитывали инициаторы.



Инициативы "сверху"



Попытки предложить обществу национальную идею власти начали с конца девяностых годов, используя в качестве основы историческое прошлое таджиков. В 1999 году было объявлено 1100 летие государства Саманидов как первого таджикского государства в истории, 2006 год был объявлен "Годом арийской цивилизации", 2009 год – "Годом памяти великого Имама" Абу Ханифы, а также построения Рогунской ГЭС – как "стройки века" было возведено до уровня национальной идеи. Инициативу о придании статуса "Основоположника мира и лидера таджикской нации" президенту страны Эмомали Рахмону в 2015 году, многие эксперты также восприняла в качестве объединяющей идеи. Боле того, почти по всем предложенным идеям были опубликованы книги, написанные президентом Эмомали Рахмоном. В частности, такие книги как: "Таджики в зеркале истории" (1997 год), "Взгляд на историю и цивилизацию Арийцев" (2006 год), "Великий Имам и диалог цивилизаций" (2009 год), "Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов" (2011 год), "О времени и о себе" (2015 год) и другие. Все указанные книги президента объединяло между собой упор на богатое историческое прошлое и значительным образом на этнический национализм, который логически должен был оказаться близким каждому представителю таджикской нации.



Тем не менее, как отмечают международные и отечественные эксперты, инициативы о национальной идее больше продвигались властями сверху и редко находили реальной поддержки и интерес в обществе, поэтому не показали нужную эффективность.



Продолжающиеся дискуссии



Между тем, среди экспертных кругов и интеллектуальной части таджикского общества, споры о нужной и эффективной национальной идеи, не утихают по сей день.



Таджикский активист и журналист, проживающий в Москве Умед Джайхуни, отмечает, что прежде чем говорить о национальной идее, нужно чтобы в стране закончился процесс формирования одной нации.



"Один из главных факторов нацобразования является мощная экономика, мы до сих пор не смогли таковую создать. У нас нет должной налаженной коммуникации, чтобы люди без особых проблем и малых затрат посещали все уголки страны и взаимодействовали друг с другом. В СМИ, на телевидении и радио мы не имеем общего для всех языка, который бы понятен и смог бы нас объединить", - отмечает Джайхуни.



В качестве национальной идеи он предлагает три возможных варианта: Идея "свободного, стабильного и процветающего государства", который по его словам, отражен на страницах книги Фирдоуси "Шахнаме", идея "объединения всех таджиков", которые некогда проживали в одном государстве, но сейчас оказались разделены и живут в разных уголках региона и наиболее вероятная и адекватная на взгляд эксперта – "идея остаться живым".



"В текущих условиях эта идея может оказаться очень полезной. Здесь я имею в виду, не просто выживать, а улучшать качество своей жизни и инвестировать определенный капитал для улучшения жизни будущих поколений", - поясняет эксперт.



"Конкурентоспособный таджик" - как национальная идея



Консолидация общества на основе той или иной национальной идеи, по словам политологов, является одной из главных задач любого политического режима. Эффективная идея обосновывает право руководителя на занятия им своей должности (обеспечивает легитимность режима) и способствует стабильности. Поэтому любой правящий режим заинтересован в создании эффективной национальной идеи.



Таджикский эксперт Сайидмухиддин Дустмухаммадиен уверен, что Таджикистан имеет национальную идею, "если понимать под этим словом систему ценностей, определяющих смысл политической и социальной жизни". Однако, по его словам, эта идея больше создана на основе большевистского дискурса, который говорит о том, что Таджикистан до сих пор остается неким сталинским проектом.



"В рамках этого дискурса мы видим, что сегодняшние национальные герои Таджикистана, люди которые появились при большевизме. Среди них нет Муканнаъ, Восеъ или Деваштича. Однако есть такие личности как Садриддин Айни, Шириншох Шотемур, Бободжон Гафуров, одним словом те, кто были в рамках этого самого дискурса. Я думаю, что именно этот исторический период и отсутствие политической воли являются главными препятствиями на пути формирования реальной национальной идеи", - отмечает Дустмухаммадиен.



Еще одним препятствием для формирования национальной идеи, по его словам является исламский характер таджикского общества, где согласно религии, религиозное самосознание доминирует над национальным и этническим и люди в первую очередь себя считают мусульманами.



Эксперт формулирует национальную идею современных таджиков как "конкурентоспособный таджик". "На мой взгляд, это человек, который владеет 3-4 языками, может читать и говорить на языке предков, воспитанный в должной мере и не нарушает законы, - отмечает Сайидмухиддин Дустмухаммадиен, – если вы спросите у большинства таджиков вне зависимости от их региональной принадлежности о том, каким они хотят видеть будущее своих детей, то они приблизительно так и ответят".



"Использовать индийский опыт"



Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов, отмечает, что национальная идея на данный момент отражена в концепции "Лидера нации", в которой глава государства признается отцом нации. "Эта концепция восточного патернализма, которая говорит о том, что мы от советских ценностей повернулись в сторону монархии", - отмечает эксперт.



Он видит три сценария развития этой концепции:



Первое, по его словам, наиболее сложное и наименее желательное наподобие Саудовской Аравии, которая является монархией и функционирует на основе консенсуса между правящим саудовским режимом с ваххабитами и решает недовольства тем, что имеет большие финансовые средства от продажи нефти;



Второе – азербайджанский сценарий, где власть была передана от Гейдара Алиева его сыну Ильхаму Алиеву;



Третье, наиболее оптимальное, по мнению Мамадазимова, индийский опыт.



"Когда три члена одной семьи Джавахирлал Неру, Индира Ганди и Раджив Ганди были одновременно и членами одной партии – Индийского национального конгресса и смогли превратить Индию в одну из демократических стран", - говорит Мамадазимов.



Политолог предлагает правящей элите выстроить концепцию "Лидера нации" не на основе монархии, а с учетом практического опыта Индии. Он полагает, что таким способом можно будет защитить и национальное согласие и прийти к национальному единству.



Против государственной идеологии



Однако не все эксперты разделяют мнение о том, что национальная идея должна быть конструирована властями. "Если обратиться к международной практике и к опыту отдельных развитиых стран, то они не имеют официальной идеологии, поэтому было бы лучше стараться последовательно осуществлять те идеи, которые исходят из Конституции Республики Таджикистан, декларации о государственном суверенитете и заявлении Верховного совета о политической независимости страны, с учетом международных обязательств перед ООН и ОБСЕ", говорит доктор юридических наук Шокирджон Хакимов.



Он считает, что национальной идеей может быть улучшение качества жизни народа, а формировать какую-либо государственную идеологию как в советские времена является ошибочной. Ученный предлагает обращать внимание на "основополагающие принципы, связанные с правами человека, которые отражены в первой главе Конституции и которые никогда не могут терять свой смысл и имеют постоянный характер".



Действительно, наиболее предовые страны современного мира, не закрепляют в юридических документах национальную идею. Эта идея формулируется и предлагается интеллектуалами, представителями творческой интеллигенции, а общество ее подхватывает и она становится неким оринтиром, который объединяет каждого представителя определенной нации. В качестве примера можно привести опыт США и идею "американской мечты", опыт Японии с ее "культурным национализмом" или опыт Франции с ее концепцией суверенитета. Все эти нации отличаются особой сплоченностью, национальным духом и характером, который позволяет им развиваться и преодолевать трудности.



Страны постсоветского пространства до сих пор не могут определиться с национальной идеей, что очень часто приводит к разным конфликтам в обществе, а в странах с мусульманским населением, становится причиной популяризации радикальных исламских идей и течений. В одних странах интеллигенция не может найти общий знаменатель для нации, в других политическая элита не в состоянии определить свои приоритеты на будущее.



В сегодняшнем Таджикистане, как отмечает Сайидмухиддин Дустмухаммадиен, политические инициативы может проявлять только один центр – власть. В таких условиях, по его словам, реальная национальная идея не может возникнуть за пределами этого центра и исходить от других групп.



Нужно отметить, что в последнее время власти Таджикистана все больше внимания уделяют строительству Рогунской ГЭС и помимо технических преимуществ проекта, значительные акценты делаются именно на представлении проекта в качестве национальной идеи, способной улучшить будущее нации, о чем свидетельствует торжественный запуск первого агрегата данной станции. Источник - Радио Озоди

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546162080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815

- Кадровые перестановки

- К. Токаев: В 2019 году динамика законотворческой работы возрастет

- Вопросы развития электронной торговли рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации

- Казахстан-2018: 100 дней Исекешева и отложенные "войны силовиков"

- Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК

- Налоговая амнистия для МСБ

- 900 000 казахстанцев выиграли в лотерею "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году

- Экспертный совет при Омбудсмене обсудил актуальные вопросы защиты прав человека в стране

