 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.12.2018
19:26  Барон откинул копыта. Под Бишкеком умер самый дорогой конь в Азии
18:25  Скончался заслуженный тренер Казахстана по боксу Александр Драч
16:10  В автокатастрофе в Алматы погибла актриса Шолпан Елгезекова
12:28  Таджикистан в поисках национальной идеи, - Х.Хуррамов
11:45  В Узбекском Гулистане рабочим маслозавода часть зарплаты дали виноградом
10:26  В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП
09:58  Побеждает ли в России холодильник телевизор? - А.Халдей
09:54  Москва перехватила инициативу у Анкары на севере Сирии, - Вл.Васильев
00:07  Забытые солдаты Империи-5. Полковник Герасим Подревский - покоритель уйгурской Кульджи
00:02  Курды в Сирии сожгли уже 10-ть немецких (турецких) супер-"Леопарда"
Суббота, 29.12.2018
14:55  Финансовые рынки начинают осознавать опасность Трампа
14:53  Ждать ли в 2019 году кыргызстанцам разрушительных землетрясений?
14:52  "Хроника Туркменистана" открыла в туркменской соцсети свою группу
14:46  Как Путину победить заговор либер-демо-нечисти, - М.Хазин
14:43  Утрата Путиным статуса главы нации в глазах народа и элиты стало главным и негативным результатом 2018, - А.Школьников
14:41  Вывод в пользу Турции. Эрдоган набирает геополитический вес, - "Къ"
14:40  Стремительные взлеты и сокрушительные падения - Киргизия в 2018 году
14:26  "Биз бярде": реформы по-туркменски, - Р.Тухбатуллин
12:53  Мирзиеев утвердил решение о выпуске суверенных Узб-облигаций на 500 миллионов долларов
08:08  Почему советская власть организовала геноцид калмыков, - Д.Бавырин
01:35  Умер израильский писатель Амос Оз
01:02  В Саратовской области РФ скончался глава Русской общины Туркменистана Анатолий Фомин
00:53  УзбПарламент получил право утверждения членов правительства
00:50  Китайская система социального кредита – что это такое, - В.Катасонов
00:39  Китай сделал "рисовую" уступку США в торговой войне
00:22  Иван Охлобыстин выпустил новую провокационную книгу "Запах фиалки"
Пятница, 28.12.2018
23:34  В Москве идут аресты дворников-экстремистов. Схвачены уже 30-ть
23:29  РПЦ ответила фанариотам. Учрежден Западно-Европейский экзархат ортодоксального православия
22:41  Мазепыши. Пока шахтеры умирали, сын главы "Уралкалия" утешался в ночном клубе
21:47  Близ пирамид в Египте джихадисты подорвали фугасом автобус с туристами - пострадали вьетнамцы и китайцы
21:05  Нефть марки Brent подешевела до 50 долларов. Что напугало инвесторов?
18:48  В США Полный Белый Пипец. Пошел снег... все встало
18:46  Брошенные амерами курды без боя сдали Манбидж армии Асада
18:39  Иранское одиночество Америки. Тегеран и Вашингтон вошли в новый цикл противостояния, - С.Строкань
18:35  В России взялись громить корейскую рыбную мафию. Главарь Кан успел сбежать в Японию
16:52  Санта Трампус слетал в Ирак. Подбодрить приунывших "котиков"
14:42  Китай запустил свою глобальную систему позиционирования - "Беидоу"
12:50  На ультиматумы надо отвечать ультиматумами. Отношения России и Китая приближаются к союзническому уровню, - Ю.Тавровский
12:45  Россия искореняет либерализм, - А.Халдей
12:41  2018-й – год русского оружия, - К.Душенов
10:36  По госпрограмме переселения 1,3 тысячи семей из Таджикистана перебрались в Россию
10:34  Узб-премьер Арипов отважно обвинил президента ... в игнорировании безработицы и проблем женщин
10:28  "Желтые чапаны"? В Монголии массовые антиправительственные акции
10:24  Нью-Йорк гостеприимно встречает педерастов со всего пост-СССР, - Шэрон Лури
10:16  Мирзиеев поручил создать узбекский "History"
09:36  Проворовавшийся экс-замглавы Казлеса Устемиров откупился штрафом в 36 млн тенге
09:17  В Киргизии начал работу лизинг... племенного скота
09:15  Полк туристической милиции Кыргызстана получил форму и нагрудные жетоны
08:25  Казахстанскую ТВ-компанию "Алма ТВ" возглавил Дмитрий Басин
Четверг, 27.12.2018
19:38  "И не будут 100 человек просто болтаться...". Елбасы объяснил зачем неожиданно шуганул свои кадры
16:40  Таких "друзей" и... Почему Казахстан, Киргизия, Туркмения и Таджикистан не поддерживают Россию в ООН, - А.Леонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Скончался заслуженный тренер Казахстана по боксу Александр Драч
18:25 30.12.2018

Заслуженный тренер по боксу скончался в Казахстане
14 декабря он отметил свое 79-летие.

В Актау на 80 году жизни скончался заслуженный тренер по боксу, ветеран спорта Александр Александрович Драч, передает Zakon.kz со ссылкой на Tumba.kz.

Сан Саныч, как очень многие называли тренера по боксу, 14 декабря отметил свое 79-летие. Сегодня, 30 декабря, его не стало. Предположительно, ему стало плохо с сердцем.

Как всегда говорили ученики Драча, достаточно произнести "Сан Саныч", и подавляющее большинство мужчин и мальчишек поймут, о ком идет речь.

Тренировать ребят Сан Саныч начал в 1971 году, когда после службы в армии приехал в Актау. За очень короткое время сумел найти подход ко всем, тренера, добившегося больших успехов, уважали все.

Воспитанники Александра Драча становились чемпионами и занимали призовые места на различных соревнованиях республиканского и международного уровня, включая чемпионат мира и Европы.

Многие из них всегда поздравляли учителя с днем рождения, даже когда он ушел на пенсию.

Сан Саныч в боксе был мастером, отдавал всего себя этому делу, считал, что у нас очень много талантливых боксеров и что перспективы у нас большие.

Но и другие виды спорта Александру Драчу были не чужды, к примеру, любил он баскетбол.

В честь Сан Саныча устраивали турниры по боксу. Вот и на будущий год, когда ему должно было исполниться 80, спортивная общественность готовила большое мероприятие.

- Ребята, вы главное ставьте перед собой цель и добивайтесь ее. А я всегда буду рядом и помогу, чем смогу. Надеюсь, что буду с вами до последних дней своей жизни, - говорил Александр Драч.

Он сдержал свое слово.

Прощание с Александром Александровичем состоится 2 января в 12 часов в спорткомплексе "Маяк" в Актау.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546183500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815
- Кадровые перестановки
- К. Токаев: В 2019 году динамика законотворческой работы возрастет
- Вопросы развития электронной торговли рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации
- Казахстан-2018: 100 дней Исекешева и отложенные "войны силовиков"
- Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК
- Налоговая амнистия для МСБ
- 900 000 казахстанцев выиграли в лотерею "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году
- Экспертный совет при Омбудсмене обсудил актуальные вопросы защиты прав человека в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  