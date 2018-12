Монголия заняла последнее место в Глобальном индексе терроризма

03:55 31.12.2018

Монголия получила 0 баллов и оказалась на 138-м месте



Опубликован рейтинг стран мира по уровню терроризма.



Монголия в уходящем году заняла 138 строчку из 138 существующих, что означает практически полное отсутствие опасности терроризма.



Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма - это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой.



Индекс разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия.



Расчетная часть выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд - крупнейшей в мире статистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более чем 100 тысячах случаев террористических актов за последние десятилетия.



Наиболее часто атаки террористов происходили в странах-лидерах данного рейтинга, а именно в Ираке, АФганистане, Нигерии, Сирии и Пакистане.



В России, согласно рейтингу, за год также стало безопаснее. С 33-й строчки страна переместилась на 34-ю, а Китай занял 36-е место. Тогда как Казахстан занял 75-е место.



Майдар Сосорбарам



Global Terrorism Index 2018

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf