 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп - эконом. США вышли из ЮНЕСКО с долгом в 600 млн долларов
07:43 31.12.2018

31 декабря 2018,: Антон Антонов

Вступило в силу решение США выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Вашингтон должен организации более 600 млн долларов.

Теперь Вашингтон имеет статус наблюдателя – США могут больше не платить членские взносы, но и избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО при этом не смогут. Комитет следит за выполнением Конвенции об охране культурного и природного наследия.

Отметим, что саму конвенцию США продолжат выполнять, а взносы они не платят уже с 2011 года, когда в ЮНЕСКО приняли Палестину, передает ТАСС.

Постпред России при ЮНЕСКО, посол Александр Кузнецов заявил, что выход США из организации наносит ущерб многостороннему сотрудничеству в гуманитарных сферах. Он напомнил, что "в 1985 году США уже выходили из организации", это продолжалось 20 лет, но ЮНЕСКО продолжала "успешно решать свои задачи".

Кузнецов сообщил, что США должны ЮНЕСКО более 600 млн долларов и, "судя по всему", долг они выплачивать не собираются.

Он отметил, что "у ЮНЕСКО в России много друзей и партнеров".

Напомним, в октябре 2017 года США и Израиль заявили о выходе из ЮНЕСКО. Кроме того, летом 2018 года Соединенные Штаты объявили об официальном выходе из Совета ООН по правам человека .

Источник - взгляд
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