Одну из улиц Алматы переименовали в честь Ислама Каримова

09:28 31.12.2018

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. В казахстанском городе Алматы одну из улиц переименовали в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом передает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.



Всего депутаты маслихата Алматы согласовали переименование 185 улиц, что помогло решить проблему повторяющихся названий улиц.



Безымянные улицы и улицы-двойники доставляли множество неудобств местным жителям, например, при вызове скорой или пожарной службы, полиции. Ранее 349 улиц города имели одинаковые названия.



В марте 2017 года улицу Узбекистанскую в Ташкенте переименовали в улицу имени Ислама Каримова. Она самая протяженная - соединяет пять районов узбекской столицы.



Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта и был похоронен на своей родине в Самарканде