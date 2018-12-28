Вечная память Валерию Иванову! Убитому в украинской тюрьме русскому солдату-добровольцу

12:12 31.12.2018

Вечная память Валерию Иванову!

Союз Добровольцев Донбасса доставляет из Львова в Северодвинск тело зверски замученного добровольца



Союз Добровольцев Донбасса



9 декабря 2018 года, на Украине, в колонии Дрогобича Львовской области, был убит доброволец Валерий Иванов, защищавший мирное население Донбасса и плененный украинскими карателями. Охранники тюрьмы забили его до смерти.



Союз добровольцев Донбасса выполняет скорбную миссию по вывозу тела убитого в украинских застенках добровольца на Родину, в Архангельскую область, город Северодвинск, для захоронения.



Усилиями российских дипломатов впервые удалось вывезти с Украины тело погибшего в застенках добровольца. Представители Союза добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико-социального отдела СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа, занимающиеся сопровождением тела зверски убитого в львовской колонии добровольца Валерия Иванова, сообщают о том, что перешли все пограничные пункты и территориально находятся на данный момент на территории Российской Федерации.



Сейчас они направляются в Северодвинск, Архангельскую область, где тело Валерия будет передано родным. Архангельское отделение СДД, в свою очередь, на месте занимается оказанием помощи по организации похорон, которые пройдут в субботу.



"Мы не могли остаться в стороне от данной ситуации, потому что погиб наш человек, русский доброволец. Это наша задача и наш долг. Союз добровольцев Донбасса на протяжении всей своей деятельности занимается подобными вопросами. Не могу сказать, что меня радует то, что нам приходится заниматься вывозом тел погибших, но сейчас, когда война продолжается – это неизбежно. Наше дело – отдать покойному товарищу последний долг, это наша задача, и мы ее выполняем", - заявил Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.



"Сегодня мы везем для захоронения тело зверски убитого в львовской тюрьме российского добровольца Валерия Иванова. Валерий попал в плен еще три года назад, в районе станицы Луганской. 9 декабря этого года, он был зверски замучен охраной тюрьмы. Ранее Валерия неоднократно подавали в списках на обмен, и один раз даже вывозили для обмена. Но по настоянию Ирины Геращенко, его, как и других военнопленных граждан РФ, вычеркнули из списка, и увезли обратно с границы в тюрьму.



К сожалению, нам часто приходится вывозить тела наших погибших товарищей из ЛНР и ДНР, но мы в первый раз перевозим тело убитого в украинской тюрьме.



Благодаря работникам российского консульства, мы смогли перевести тело нашего товарища через украинскую границу и на белорусской границе Союз его забрал. Сейчас мы везем его для захоронения в город Северодвинск," – рассказала член Правления, руководитель медико-социального отдела СДД Ольга Кулыгина.



Ситуацию прокомментировала руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа: "Каждый раз, когда приходит очередная информация о гибели кого-либо из наших добровольцев, мне сразу вспоминается цитата из книги Николая Островского: "Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире - борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее".



Одной из основных задач Союза Добровольцев Донбасса является оказание помощи семьям погибших добровольцев. А похоронить человека на Родине, помочь его семье с вывозом тела, похоронами, документами - что может быть важнее?"



Доброволец Валерий Иванов защищал мирное население Луганской Народной Республики. Затем попал в плен к украинским карателям. В плену вел себя достойно и героически. Принципиальная позиция Валерия, который твердо отстаивал правду о том, что он доброволец, нынешним украинским властям была невыгодна - она разрушала миф о присутствии в стране российских военных. Возможно, именно за принципиальность и идейность Иванова не обменяли год назад, хотя он был в автобусе, в котором пленных привезли к линии разграничения.



Валерий Иванов являлся участником боевых действий на Северном Кавказе, десантником, и будет похоронен с воинскими почестями.



Вечная память добровольцу Валерию Иванову!