 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авиа-гавань гастарбайтеров. На юге Таджикистана возобновил работу ранее закрытый международный аэропорт Бохтар
12:35 31.12.2018

На юге Таджикистана возобновил работу ранее закрытый международный аэропорт

Российская авиакомпания Nordwind Airlines начала полеты по маршруту Москва-Бохтар (бывший Курган-Тюбе). 27 декабря лайнер Boeing авиакомпании доставил первых 100 пассажиров в московский аэропорт Шереметьево.

С началом полетов лайнеров Nordwind Airlines возобновил работу международный аэропорт Бохтара, который был закрыт с сентября 2017 года. "Это хорошая новость для нас и наших сотрудников, которые почти полтора года находились в вынужденном отпуске", сказал в беседе с Радио Озоди начальник аэропорта Фарход Абдурахмонзода.

По его словам, в настоящее время Nordwind Airlines – российская авиакомпания, которая работает на рынке авиаперевозок с 2008 года, осуществляет полеты только в Москву раз в неделю. С 2019 года жители Бохтара и районов Вахшской долины могут вылететь с нашего аэропорта в другие города России, в частности в Екатеринбург и Санкт-Петербург, сказал Абдурахмонзода.

Последние месяцы жителям Вахшской долины приходилось покупать билеты в Россию на рейсы, которые выполняются из аэропортов Душанбе и Куляба.

Как стало известно, билет на рейс Бохтар-Москва стоит 1580 сомони ($170) или на 200 сомони дешевле, чем авиабилет на рейс Куляб-Москва.

Международный аэропорт Бохтара был закрыт в сентября 2017 года после того, как российская авиакомпания "ВИМ Авиа" прекратила осуществлять полеты из Москвы в административный центр Хатлонской области. С 2014 года "ВИМ-Авиа" летала из российской столицы в тогдашний Курган-Тюбе пять раз в неделю, в начале второго полугодия 2017 года полеты были сокращены до двух раз, а в сентябре того же года и вовсе прекращены. Это было связано с недостаточной загрузкой самолетов – рейсы в административный центр Хатлонской области были убыточными для авиакомпании, сообщили тогда Радио Озоди в "ВИМ-Авиа".

В 2014 году по этой причине прекратила полеты в этот город авиакомпания "Ист Эйр". Ранее "Ист Эйр" совершала от 8 до 16 рейсов в неделю по маршрутам Москва – Курган-Тюбе - Москва, Санкт-Петербург – Курган-Тюбе – Санкт-Петербург, Новосибирск – Курган-Тюбе – Новосибирск и Самара – Курган-Тюбе – Самара.

Международный аэропорт города Бохтара находится в 8 километрах от административного центра Хатлонской области. Аэропорт не имеет своих самолетов и зарабатывает обслуживанием самолетов других авиакомпаний.

Источник - rus.ozodi.org
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