Россия-Узбекистан: конец чересполосицы

12:41 31.12.2018

2018-ый год стал знаковым в отношениях между Узбекистаном и Россией. Черная полоса раздора, подозрений и амбиций окончательно осталась позади.



Эта мысль красной нитью прошла через традиционную пресс-конференцию российского посольства для местных журналистов. Глава дипмиссии Владимир Тюрденев, работающий в Ташкенте с 2010 года, мог сравнивать "что было" и "что есть".



По его оценке, договоры о стратегическом партнерстве и союзничестве от 2005 года, стали наполняться жизнью только сегодня. Чего стоит только Межрегиональный бизнес- форум, проведенный по предложению Шавката Мирзиеева. В республику разом приехали из России почти 1300 участников, в том числе десять губернаторов, представители 400 компаний, было подписано 800 документов на 27 миллиардов долларов. Когда такое было?!



Наконец-то сдвинулась с мертвой точки проблема трудовых мигрантов. Прежде Узбекистан просто перекладывал ее на плечи России. Дескать, вам нужны рабочие руки, вы и занимайтесь этими "бездельниками". Нынче в России один за другим, вплоть до Владивостока, открываются узбекские консульства, чтобы помочь своим гражданам на чужбине.



В 2018-ом после соглашения о строительстве АЭС в Узбекистане была заложена новая отрасль - атомная энергетика. А ведь она, если бы не тормозили, могла бы уже действовать, дав мощный толчок развитию экономики.



Особо Владимир Тюрденев отметил, что Россия и Узбекистан часто действуют сообща на международной арене.



Так, две наши страны выступили плечом к плечу против героизации нацизма на Генеральной ассамблее ООН в противовес Украине и США, не поддались навязанной Западом повестки по Крыму, не согласились с планами превратить ОЗХО в новую прокуратуру. Зато поддержали в рамках СНГ празднование 75-летия Победы.



Это, впрочем, не значит, что уже царит идиллия и полная гармоний. Конечно, нет. Слишком много накопилось проблем, слишком сложен современный мир. Но уже открылись новые горизонты, появились новые шансы. Не упустить их, не потерять драгоценное время – вот что становится сейчас самым важным.



Александр Грошев