В Афганистане президентские выборы перенесены на июль 2019

12:43 31.12.2018

В Афганистане президентские выборы отсрочены на три месяца и, как теперь запланировано, должны будут проводиться 20 июля. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на главу Независимой избирательной комиссии. Абдул Бади Сайад заявил 30 декабря, что выборы провинциальных и районных органов власти, а также отложенные ранее парламентские выборы в провинции Газни состоятся одновременно с президентскими.



Ранее представители Независимой избирательной комиссии признали, что рассматривают возможность отсрочки выборов, которые первоначально должны были состояться в апреле 2019 года. Причинами отсрочки назывались поздняя регистрация кандидатов и вопросы технического обеспечения голосования.



Регистрация кандидатов была открыта 22 декабря и, как ожидалось, должна была завершиться 2 января. Однако, до сих пор желающих зарегистрироваться явно не хватает, заявил Заби Садат, представитель Независимой избирательной комиссии Афганистана.



К настоящему времени комиссия еще не завершила обработку всех бюллетеней парламентских выборов, прошедших в октябре. Центральные органы власти в Афганистане уже длительное время пытаются найти возможности для заключения мирного соглашения с главной оппозиционной силой страны – движением Талибан. В Кабуле рассчитывают, что мирное соглашение с талибами может быть достигнуто к апрелю 2019 года.