 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.12.2018
16:53  Тегеран намерен переиграть Трампа в Афганистане, - Н.Бобкин
16:52  "Газпром" возобновляет закупки газа у Туркмении, - А.Пахолин
15:59  Конец гонки разоружений. Что наступит после разрыва соглашений России и США
12:44  Ближний Восток переходит от войны к миру, - С.Тарасов
12:43  В Афганистане президентские выборы перенесены на июль 2019
12:41  Россия-Узбекистан: конец чересполосицы
12:35  Авиа-гавань гастарбайтеров. На юге Таджикистана возобновил работу ранее закрытый международный аэропорт Бохтар
12:15  Нужен ли казахам "Новый Год" (Рождество)? - Назира Нуртазина
12:12  Вечная память Валерию Иванову! Убитому в украинской тюрьме русскому солдату-добровольцу
10:21  Забытые солдаты Империи-6. Генерал Михаил Петрушевский - начальник походного штаба при покорении Бухары
09:28  Одну из улиц Алматы переименовали в честь Ислама Каримова
07:43  Трамп - эконом. США вышли из ЮНЕСКО с долгом в 600 млн долларов
03:55  Монголия заняла последнее место в Глобальном индексе терроризма
Воскресенье, 30.12.2018
23:15  Рекордное число мигрантов пересекает Ла-Манш на лодках, пытаясь попасть в Британию
19:26  Барон откинул копыта. Под Бишкеком умер самый дорогой конь в Азии
18:25  Скончался заслуженный тренер Казахстана по боксу Александр Драч
16:10  В автокатастрофе в Алматы погибла актриса Шолпан Елгезекова
12:28  Таджикистан в поисках национальной идеи, - Х.Хуррамов
11:45  В Узбекском Гулистане рабочим маслозавода часть зарплаты дали виноградом
10:26  В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП
09:58  Побеждает ли в России холодильник телевизор? - А.Халдей
09:54  Москва перехватила инициативу у Анкары на севере Сирии, - Вл.Васильев
00:07  Забытые солдаты Империи-5. Полковник Герасим Подревский - покоритель уйгурской Кульджи
00:02  Курды в Сирии сожгли уже 10-ть немецких (турецких) супер-"Леопарда"
Суббота, 29.12.2018
14:55  Финансовые рынки начинают осознавать опасность Трампа
14:53  Ждать ли в 2019 году кыргызстанцам разрушительных землетрясений?
14:52  "Хроника Туркменистана" открыла в туркменской соцсети свою группу
14:46  Как Путину победить заговор либер-демо-нечисти, - М.Хазин
14:43  Утрата Путиным статуса главы нации в глазах народа и элиты стало главным и негативным результатом 2018, - А.Школьников
14:41  Вывод в пользу Турции. Эрдоган набирает геополитический вес, - "Къ"
14:40  Стремительные взлеты и сокрушительные падения - Киргизия в 2018 году
14:26  "Биз бярде": реформы по-туркменски, - Р.Тухбатуллин
12:53  Мирзиеев утвердил решение о выпуске суверенных Узб-облигаций на 500 миллионов долларов
08:08  Почему советская власть организовала геноцид калмыков, - Д.Бавырин
01:35  Умер израильский писатель Амос Оз
01:02  В Саратовской области РФ скончался глава Русской общины Туркменистана Анатолий Фомин
00:53  УзбПарламент получил право утверждения членов правительства
00:50  Китайская система социального кредита – что это такое, - В.Катасонов
00:39  Китай сделал "рисовую" уступку США в торговой войне
00:22  Иван Охлобыстин выпустил новую провокационную книгу "Запах фиалки"
Пятница, 28.12.2018
23:34  В Москве идут аресты дворников-экстремистов. Схвачены уже 30-ть
23:29  РПЦ ответила фанариотам. Учрежден Западно-Европейский экзархат ортодоксального православия
22:41  Мазепыши. Пока шахтеры умирали, сын главы "Уралкалия" утешался в ночном клубе
21:47  Близ пирамид в Египте джихадисты подорвали фугасом автобус с туристами - пострадали вьетнамцы и китайцы
21:05  Нефть марки Brent подешевела до 50 долларов. Что напугало инвесторов?
18:48  В США Полный Белый Пипец. Пошел снег... все встало
18:46  Брошенные амерами курды без боя сдали Манбидж армии Асада
18:39  Иранское одиночество Америки. Тегеран и Вашингтон вошли в новый цикл противостояния, - С.Строкань
18:35  В России взялись громить корейскую рыбную мафию. Главарь Кан успел сбежать в Японию
16:52  Санта Трампус слетал в Ирак. Подбодрить приунывших "котиков"
14:42  Китай запустил свою глобальную систему позиционирования - "Беидоу"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
"Газпром" возобновляет закупки газа у Туркмении, - А.Пахолин
16:52 31.12.2018

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 29.12.2018

Закупки туркменского газа помогут сбалансировать поставки в пиковый зимний период

С 1 января 2019 года "Газпром" возобновит закупки газа у Туркмении, приостановленные в 2016 году.

Почва для возобновления закупок туркменского газа в обеих столицах, Москве и Ашхабаде, прощупывалась давно. В июле о возможности возобновления поставок заявил заместитель главы Минэнерго России Анатолий Яновский, четырьмя месяцами раньше говоривший, что не видит в этом смысла. 9 октября по итогам переговоров Г. Бердымухамедова с заместителем председателя правительства РФ Константином Чуйченко и главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Ашхабаде туркменские СМИ уведомили о том, что закупки туркменского газа возобновятся с 1 января 2019 г. По словам А. Миллера, рыночная конъюнктура сейчас очень хорошая. Оппозиционное издание "Хроника Туркменистана" отметило, что за день до переговоров в Ашхабаде Г. Бердымухамедов провел телефонные переговоры с В. Путиным.

Отношения Москвы и Ашхабад в вопросе о газе складывались в последние годы непросто. В 2003 г. "Газпром" подписал с Туркменией контракт на закупку газа до 2028 г. В 2004 г. концерн, согласно контракту, мог закупить от 5 до 6 млрд. кубометров, в 2005 г. – 6-7 млрд., а в 2006 г. – 10 млрд., оплачивая половину стоимости валютой, а другую половину – поставками оборудования и товаров. Затем объемы закупок возрастали в несколько раз, и в 2007 г. должны были составить 60-70 млрд., в 2008 г. 63-73 млрд., в 2009-2029 гг. – 70-80 млрд. Оплата поставок с 2007 года должна была производиться в денежной форме и строиться по аналогии с другими экспортными контрактами "Газпрома".

Некоторые наблюдатели предполагали, что на тот момент Москва стремилась скупить свободный туркменский газ, предотвращая его незапланированный выход на рынки Китая или через Транскаспийский трубопровод на рынки Турции и Европы. Ашхабад это вполне устраивало. Цены на газ быстро росли, а с внешним миром Туркмения была связана лишь одним крупным газопроводом "Средняя Азия – Центр" (САЦ), который вел в РФ через Узбекистан и Казахстан. Кроме этого был построенный в 1990-е гг. иранцами газопровод Корпедже – Курт-Куи пропускной способностью 8 млрд. кубометров, но составить конкуренцию САЦ он не мог. Для обеспечения транзита туркменского газа в Российскую Федерацию планировалось построить также Прикаспийский газопровод пропускной способностью 20-30 млрд. кубометров в год.

Однако начало в 2008 г. мирового финансового кризиса смешало многие планы. "Газпром" предложил Ашхабаду пересмотреть цену контракта 2003 года, но Ашхабад на это не согласился. В ночь с 8 на 9 апреля 2009 г. на одной из ниток газопровода "Средняя Азия – Центр" произошел взрыв, ответственность за который российская и туркменская стороны возложили друг на друга. Так или иначе, закупки газа у Туркмении в условиях изменения конъюнктуры стали нерентабельны, после чего они прекратились почти на год и уже не возобновлялись в прежних объемах.

Восстановленные в 2010 г. "Газпромом" закупки туркменского газа оказались вчетверо меньше, чем в 2007-2008 гг. В ноябре 2009 г. в СМИ появилась информация о том, что "Газпром" планирует сократить общие закупки газа у стран Центральной Азии вдвое – с 66,1 млрд. (2008 г.) до 33-38 млрд. кубометров (2009-2012 гг.). Наиболее чувствительно это было для Туркмении. В 2016 г. поставки туркменского газа в РФ прекратились вообще: цены на газ в Европе упали, а снижать закупочную цену Ашхабад отказался. "Газпром", по оценкам аналитиков, начал нести потери в размере 100 долл. с каждой тысячи кубов и даже подал на Туркмению иск в Стокгольмский арбитраж, требуя вернуть ему 5 млрд. долл. за переплату.

Вскоре Туркмения умудрилась разругаться и с другим внешним партнером. Зимой 2007-2008 гг. из-за сильных морозов Иран превысил лимиты потребления туркменского газа, и Ашхабад решил продавать его по европейским ценам – не по 40, а по 360 долл. за тысячу кубов, потребовав от Тегерана погасить задолженность. С 1 января 2017 г. поставки туркменского газа в Иран прекратились; в ответ в Тегеране обвинили туркменскую сторону в нарушении контракта. А в августе 2017 года Иран, где на юге расположены огромные запасы природного газа, запустил газопровод для транспортировки газа в северные районы и дал понять, что возобновлять закупки у Туркмении не намерен.

Поставки газа в КНР по газопроводу "Центральная Азия – Китай" проблем Туркмении тоже не решали, поскольку строительство этой трубы, как и разработка месторождений, велись на китайские деньги. В итоге Ашхабад оказался связан кредитными обязательствами и поставками газа в КНР по сравнительно невысоким тарифам. Рухнули и надежды на постройку газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия): гражданская война в Афганистане ставит на этих планах крест. В Туркменистане стала нарастать угроза социально-экономического кризиса, признаками которого стали очереди за продовольствием, растущая безработица, эмиграция из страны.

Возобновление поставок "Газпрому" в этих условиях – один из наиболее быстрых способов улучшить сложное экономическое положение Туркмении. В возобновлении закупок заинтересована и Россия. Экспорт "Газпрома" в Европу на протяжении 2018 года бил рекорды и, как ожидается, составит не менее 200 млрд. кубометров. Дополнительные закупки туркменского газа в этой ситуации помогут сбалансировать поставки в пиковый зимний период.

Западные СМИ поспешили объявить это началом этапа обострения противоречий между Москвой и Пекином, отметив, что теперь русские и китайцы будут конкурировать за туркменский газ. Однако объемы закупок не определены, и говорить о конкуренции можно будет лишь после того, как станут ясны параметры нового газового контракта. На те объемы, которые в Туркменистане закупает Китай (около 39 млрд. кубометров по результатам 2018 года), "Газпром" не выходил с 2008 года.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546264320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815
- Кадровые перестановки
- К. Токаев: В 2019 году динамика законотворческой работы возрастет
- Вопросы развития электронной торговли рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации
- Казахстан-2018: 100 дней Исекешева и отложенные "войны силовиков"
- Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК
- Налоговая амнистия для МСБ
- 900 000 казахстанцев выиграли в лотерею "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году
- Экспертный совет при Омбудсмене обсудил актуальные вопросы защиты прав человека в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  