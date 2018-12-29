"Газпром" возобновляет закупки газа у Туркмении, - А.Пахолин

16:52 31.12.2018

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 29.12.2018



Закупки туркменского газа помогут сбалансировать поставки в пиковый зимний период



С 1 января 2019 года "Газпром" возобновит закупки газа у Туркмении, приостановленные в 2016 году.



Почва для возобновления закупок туркменского газа в обеих столицах, Москве и Ашхабаде, прощупывалась давно. В июле о возможности возобновления поставок заявил заместитель главы Минэнерго России Анатолий Яновский, четырьмя месяцами раньше говоривший, что не видит в этом смысла. 9 октября по итогам переговоров Г. Бердымухамедова с заместителем председателя правительства РФ Константином Чуйченко и главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Ашхабаде туркменские СМИ уведомили о том, что закупки туркменского газа возобновятся с 1 января 2019 г. По словам А. Миллера, рыночная конъюнктура сейчас очень хорошая. Оппозиционное издание "Хроника Туркменистана" отметило, что за день до переговоров в Ашхабаде Г. Бердымухамедов провел телефонные переговоры с В. Путиным.



Отношения Москвы и Ашхабад в вопросе о газе складывались в последние годы непросто. В 2003 г. "Газпром" подписал с Туркменией контракт на закупку газа до 2028 г. В 2004 г. концерн, согласно контракту, мог закупить от 5 до 6 млрд. кубометров, в 2005 г. – 6-7 млрд., а в 2006 г. – 10 млрд., оплачивая половину стоимости валютой, а другую половину – поставками оборудования и товаров. Затем объемы закупок возрастали в несколько раз, и в 2007 г. должны были составить 60-70 млрд., в 2008 г. 63-73 млрд., в 2009-2029 гг. – 70-80 млрд. Оплата поставок с 2007 года должна была производиться в денежной форме и строиться по аналогии с другими экспортными контрактами "Газпрома".



Некоторые наблюдатели предполагали, что на тот момент Москва стремилась скупить свободный туркменский газ, предотвращая его незапланированный выход на рынки Китая или через Транскаспийский трубопровод на рынки Турции и Европы. Ашхабад это вполне устраивало. Цены на газ быстро росли, а с внешним миром Туркмения была связана лишь одним крупным газопроводом "Средняя Азия – Центр" (САЦ), который вел в РФ через Узбекистан и Казахстан. Кроме этого был построенный в 1990-е гг. иранцами газопровод Корпедже – Курт-Куи пропускной способностью 8 млрд. кубометров, но составить конкуренцию САЦ он не мог. Для обеспечения транзита туркменского газа в Российскую Федерацию планировалось построить также Прикаспийский газопровод пропускной способностью 20-30 млрд. кубометров в год.



Однако начало в 2008 г. мирового финансового кризиса смешало многие планы. "Газпром" предложил Ашхабаду пересмотреть цену контракта 2003 года, но Ашхабад на это не согласился. В ночь с 8 на 9 апреля 2009 г. на одной из ниток газопровода "Средняя Азия – Центр" произошел взрыв, ответственность за который российская и туркменская стороны возложили друг на друга. Так или иначе, закупки газа у Туркмении в условиях изменения конъюнктуры стали нерентабельны, после чего они прекратились почти на год и уже не возобновлялись в прежних объемах.



Восстановленные в 2010 г. "Газпромом" закупки туркменского газа оказались вчетверо меньше, чем в 2007-2008 гг. В ноябре 2009 г. в СМИ появилась информация о том, что "Газпром" планирует сократить общие закупки газа у стран Центральной Азии вдвое – с 66,1 млрд. (2008 г.) до 33-38 млрд. кубометров (2009-2012 гг.). Наиболее чувствительно это было для Туркмении. В 2016 г. поставки туркменского газа в РФ прекратились вообще: цены на газ в Европе упали, а снижать закупочную цену Ашхабад отказался. "Газпром", по оценкам аналитиков, начал нести потери в размере 100 долл. с каждой тысячи кубов и даже подал на Туркмению иск в Стокгольмский арбитраж, требуя вернуть ему 5 млрд. долл. за переплату.



Вскоре Туркмения умудрилась разругаться и с другим внешним партнером. Зимой 2007-2008 гг. из-за сильных морозов Иран превысил лимиты потребления туркменского газа, и Ашхабад решил продавать его по европейским ценам – не по 40, а по 360 долл. за тысячу кубов, потребовав от Тегерана погасить задолженность. С 1 января 2017 г. поставки туркменского газа в Иран прекратились; в ответ в Тегеране обвинили туркменскую сторону в нарушении контракта. А в августе 2017 года Иран, где на юге расположены огромные запасы природного газа, запустил газопровод для транспортировки газа в северные районы и дал понять, что возобновлять закупки у Туркмении не намерен.



Поставки газа в КНР по газопроводу "Центральная Азия – Китай" проблем Туркмении тоже не решали, поскольку строительство этой трубы, как и разработка месторождений, велись на китайские деньги. В итоге Ашхабад оказался связан кредитными обязательствами и поставками газа в КНР по сравнительно невысоким тарифам. Рухнули и надежды на постройку газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия): гражданская война в Афганистане ставит на этих планах крест. В Туркменистане стала нарастать угроза социально-экономического кризиса, признаками которого стали очереди за продовольствием, растущая безработица, эмиграция из страны.



Возобновление поставок "Газпрому" в этих условиях – один из наиболее быстрых способов улучшить сложное экономическое положение Туркмении. В возобновлении закупок заинтересована и Россия. Экспорт "Газпрома" в Европу на протяжении 2018 года бил рекорды и, как ожидается, составит не менее 200 млрд. кубометров. Дополнительные закупки туркменского газа в этой ситуации помогут сбалансировать поставки в пиковый зимний период.



Западные СМИ поспешили объявить это началом этапа обострения противоречий между Москвой и Пекином, отметив, что теперь русские и китайцы будут конкурировать за туркменский газ. Однако объемы закупок не определены, и говорить о конкуренции можно будет лишь после того, как станут ясны параметры нового газового контракта. На те объемы, которые в Туркменистане закупает Китай (около 39 млрд. кубометров по результатам 2018 года), "Газпром" не выходил с 2008 года.