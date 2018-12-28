 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.01.2019
11:29  Катаклизмы по всему миру, новый лидер в России. Предсказания сильнейших экстрасенсов на 2019 год
10:34  Аркаим: загадочная цивилизация Великой Степи, - Т.Репин
10:32  Великий ученик. Благодаря Мао Китай взял у Советского Союза самое лучшее и смог избежать трагических ошибок, - А.Чичкин
10:17  Доллару не прикажешь. Куда ведут валютные курсы, - "Къ"
00:28  Забытые солдаты Империи-7. Генерал Сахиб-Гирей Еникеев - герой штурма Геок-Тепе, командир Ташкентских ополченцев
Понедельник, 31.12.2018
18:53  Среди пострадавших при взрыве подъезда в российском Магнитогорске есть таджикистанцы
16:53  Тегеран намерен переиграть Трампа в Афганистане, - Н.Бобкин
16:52  "Газпром" возобновляет закупки газа у Туркмении, - А.Пахолин
15:59  Конец гонки разоружений. Что наступит после разрыва соглашений России и США
12:44  Ближний Восток переходит от войны к миру, - С.Тарасов
12:43  В Афганистане президентские выборы перенесены на июль 2019
12:41  Россия-Узбекистан: конец чересполосицы
12:35  Авиа-гавань гастарбайтеров. На юге Таджикистана возобновил работу ранее закрытый международный аэропорт Бохтар
12:15  Нужен ли казахам "Новый Год" (Рождество)? - Назира Нуртазина
12:12  Вечная память Валерию Иванову! Убитому в украинской тюрьме русскому солдату-добровольцу
10:21  Забытые солдаты Империи-6. Генерал Михаил Петрушевский - начальник походного штаба при покорении Бухары
09:28  Одну из улиц Алматы переименовали в честь Ислама Каримова
07:43  Трамп - эконом. США вышли из ЮНЕСКО с долгом в 600 млн долларов
03:55  Монголия заняла последнее место в Глобальном индексе терроризма
Воскресенье, 30.12.2018
23:15  Рекордное число мигрантов пересекает Ла-Манш на лодках, пытаясь попасть в Британию
19:26  Барон откинул копыта. Под Бишкеком умер самый дорогой конь в Азии
18:25  Скончался заслуженный тренер Казахстана по боксу Александр Драч
16:10  В автокатастрофе в Алматы погибла актриса Шолпан Елгезекова
12:28  Таджикистан в поисках национальной идеи, - Х.Хуррамов
11:45  В Узбекском Гулистане рабочим маслозавода часть зарплаты дали виноградом
10:26  В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП
09:58  Побеждает ли в России холодильник телевизор? - А.Халдей
09:54  Москва перехватила инициативу у Анкары на севере Сирии, - Вл.Васильев
00:07  Забытые солдаты Империи-5. Полковник Герасим Подревский - покоритель уйгурской Кульджи
00:02  Курды в Сирии сожгли уже 10-ть немецких (турецких) супер-"Леопарда"
Суббота, 29.12.2018
14:55  Финансовые рынки начинают осознавать опасность Трампа
14:53  Ждать ли в 2019 году кыргызстанцам разрушительных землетрясений?
14:52  "Хроника Туркменистана" открыла в туркменской соцсети свою группу
14:46  Как Путину победить заговор либер-демо-нечисти, - М.Хазин
14:43  Утрата Путиным статуса главы нации в глазах народа и элиты стало главным и негативным результатом 2018, - А.Школьников
14:41  Вывод в пользу Турции. Эрдоган набирает геополитический вес, - "Къ"
14:40  Стремительные взлеты и сокрушительные падения - Киргизия в 2018 году
14:26  "Биз бярде": реформы по-туркменски, - Р.Тухбатуллин
12:53  Мирзиеев утвердил решение о выпуске суверенных Узб-облигаций на 500 миллионов долларов
08:08  Почему советская власть организовала геноцид калмыков, - Д.Бавырин
01:35  Умер израильский писатель Амос Оз
01:02  В Саратовской области РФ скончался глава Русской общины Туркменистана Анатолий Фомин
00:53  УзбПарламент получил право утверждения членов правительства
00:50  Китайская система социального кредита – что это такое, - В.Катасонов
00:39  Китай сделал "рисовую" уступку США в торговой войне
00:22  Иван Охлобыстин выпустил новую провокационную книгу "Запах фиалки"
Пятница, 28.12.2018
23:34  В Москве идут аресты дворников-экстремистов. Схвачены уже 30-ть
23:29  РПЦ ответила фанариотам. Учрежден Западно-Европейский экзархат ортодоксального православия
22:41  Мазепыши. Пока шахтеры умирали, сын главы "Уралкалия" утешался в ночном клубе
21:47  Близ пирамид в Египте джихадисты подорвали фугасом автобус с туристами - пострадали вьетнамцы и китайцы
21:05  Нефть марки Brent подешевела до 50 долларов. Что напугало инвесторов?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Аркаим: загадочная цивилизация Великой Степи, - Т.Репин
10:34 01.01.2019

Аркаим: самый загадочный археологический объект России
Археологический комплекс Аркаим вызывает различные оценки. Одни его считают просто памятником бронзового века, другие уверены, что это свидетельство могущества древней цивилизации

Репин Тарас, russian7.ru, 27 декабря

Случайная находка
Аркаим, расположенный в Челябинской области, считается одним из самых значимых археологических объектов России, во многом потому, что для ученых он по-прежнему большая загадка. Несмотря на то, что Аркаим называют городом, с виду он совсем неприметный. Его не смогли разглядеть археологи: лишь школьники обратили внимание ученых на необычные рельефы.
В 1987 году для нужд местной оросительной системы необходимо было построить водохранилище. Согласно правилам, перед такого плана работами требовалось исследовать местность на предмет археологических находок. Приступив к раскопкам на месте обнаруженных возвышений, ученые поняли, что натолкнулись на что-то весьма примечательное.
Несмотря на бесспорную археологическую ценность находки, зону строительства оросительной системы власти собирались затопить. Лишь благодаря вмешательству директора Эрмитажа Бориса Пиотровского удалось отстоять этот уникальный исторический объект. В 1991 году территорию вокруг городища объявили заповедной зоной, присоединив комплекс к Ильменскому минералогическому заповеднику на правах филиала.
Место расположения городища Аркаим – мыс на слиянии рек Большая Караганка и Утяганка, его диаметр составляет порядка 170 метров. Свое название объект получил от доминирующей над местностью высоты, которая располагается в 4 км к югу от археологического памятника. Предполагается, что топоним "Аркаим" имеет тюркскую этимологию и переводится как "хребет", "спина", "основа".

"Страна городов"
Масштабные раскопки в Аркаиме развернулись с 1991 года. Группой археологов под руководством Геннадия Здановича была вскрыта примерно половина (около 8000 м²) площади поселения. Изучение памятника производилось с использованием естественно-научных методов – палеопочвоведческих, геолого-минералогических, геолого-морфологических, а также с помощью радиоуглеродного датирования.
Оставшаяся в земле часть объекта была исследована с помощью археомагнитных методов. Здесь впервые в Зауралье был применен метод реконструкции и сделаны рисунки возможного вида поселения. В итоге ученым удалось полностью восстановить планировку городища.
Памятник оказался богат на всевозможные археологические находки. Здесь были обнаружены останки человека (погребения младенцев в стенах жилищ) и домашних животных, сбруя и ремесленные инструменты, формы для отливки изделий из металла и фрагменты колесниц. Кроме этого выявлен водопровод и ливневая канализация.
Помимо самого городища поблизости были обнаружены несколько десятков неукрепленных древних поселений, что дало повод археологам назвать весь комплекс "Страной городов". Исследовав черепа, ученые установили, что жители поселения относились к европеоидной расе. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст сооружений может насчитывать от 3600 до 3900 лет.

Город-крепость
Уникальность Аркаима не столько в его древности, сколько в концепции. Археологи утверждают, что город был выстроен по заранее продуманному плану, со сложной и многофункциональной архитектурой.
Аркаим представлял собой деревянную крепость, состоящую из двух "многоквартирных" домов. Толщина его стен достигала пяти метров, высота – более восьми метров. Город обладал сложными фортификационными и инженерными сооружениями. Здесь были мастерские литейщиков, где производилась бронза. Однако история происхождения города так и остается загадкой.
Согласно одной из наиболее распространенных версий, город являлся духовными центром проживавших здесь народностей, здесь жили и вершили обряды жрецы, сюда собирались на священные празднества их соплеменники. В центре городища располагалась площадь, которая и служила храмом под открытым небом.
По словам археологов, Аркаим также выполнял функцию военного гарнизона: во время набегов кочевников под его защиту стекалось все население округи. Помимо культового центра и гарнизона в городе были территории, занятые производственными помещениями. Сколько просуществовал Аркаим – неизвестно. Его стены, по свидетельству ученых, не знали следов штурма. Однако было установлено, что в городе произошел крупных пожар в результате чего Аркаим полностью выгорел.
Отправляющихся в Аркаим туристов обычно постигает разочарование. Находясь рядом с комплексом ничего толком не увидишь. Очертания древнего городища вырисовываются лишь с высоты птичьего полета.

"Место силы"
Аркаим интересен не только ученым, но и последователям альтернативной истории и эзотерических учений. Первый шаг к ненаучному освоению Аркаима был сделан еще в 1991 году поле посещения места раскопок астрологом Тамарой Глоба.
Сторонники эзотерического учения признают Аркаим "местом силы", приверженцы альтернативной истории называют его "прародиной славян" и даже "колыбелью цивилизации". Кто-то говорит, что здесь была древняя обсерватория, кто-то ищет здесь сакральные знания, оставленные древними ариями.
Особо падкие на мистику едут сюда в поисках аномальных явлений, и порой их разгоряченное воображение действительно способно увидеть чудо. Пожалуй, самая смелая гипотеза объявляет Аркаим родиной Заратустры.
Однако приверженцы традиционной науки отмечают, что уровень развития "аркаимской цивилизации", описываемый в публикациях эзотериков, обычно предстает значительно завышенным по сравнению с реальным положением вещей.
Тем не менее, явление Аркаима заставило историков пересмотреть свои представления о бронзовом веке на территории России. Совершенно очевидно, что Сибирь 3 тысячи лет назад отнюдь не являлась задворками мировой цивилизации: высокий уровень металлургии отводил этому региону заметное место в культурном пространстве от Средиземноморья до Алтая.

Источник - russian7.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546328040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815
- Кадровые перестановки
- К. Токаев: В 2019 году динамика законотворческой работы возрастет
- Вопросы развития электронной торговли рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации
- Казахстан-2018: 100 дней Исекешева и отложенные "войны силовиков"
- Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК
- Налоговая амнистия для МСБ
- 900 000 казахстанцев выиграли в лотерею "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году
- Экспертный совет при Омбудсмене обсудил актуальные вопросы защиты прав человека в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  