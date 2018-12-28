Аркаим: загадочная цивилизация Великой Степи, - Т.Репин

10:34 01.01.2019

Аркаим: самый загадочный археологический объект России

Археологический комплекс Аркаим вызывает различные оценки. Одни его считают просто памятником бронзового века, другие уверены, что это свидетельство могущества древней цивилизации



Репин Тарас, russian7.ru, 27 декабря



Случайная находка

Аркаим, расположенный в Челябинской области, считается одним из самых значимых археологических объектов России, во многом потому, что для ученых он по-прежнему большая загадка. Несмотря на то, что Аркаим называют городом, с виду он совсем неприметный. Его не смогли разглядеть археологи: лишь школьники обратили внимание ученых на необычные рельефы.

В 1987 году для нужд местной оросительной системы необходимо было построить водохранилище. Согласно правилам, перед такого плана работами требовалось исследовать местность на предмет археологических находок. Приступив к раскопкам на месте обнаруженных возвышений, ученые поняли, что натолкнулись на что-то весьма примечательное.

Несмотря на бесспорную археологическую ценность находки, зону строительства оросительной системы власти собирались затопить. Лишь благодаря вмешательству директора Эрмитажа Бориса Пиотровского удалось отстоять этот уникальный исторический объект. В 1991 году территорию вокруг городища объявили заповедной зоной, присоединив комплекс к Ильменскому минералогическому заповеднику на правах филиала.

Место расположения городища Аркаим – мыс на слиянии рек Большая Караганка и Утяганка, его диаметр составляет порядка 170 метров. Свое название объект получил от доминирующей над местностью высоты, которая располагается в 4 км к югу от археологического памятника. Предполагается, что топоним "Аркаим" имеет тюркскую этимологию и переводится как "хребет", "спина", "основа".



"Страна городов"

Масштабные раскопки в Аркаиме развернулись с 1991 года. Группой археологов под руководством Геннадия Здановича была вскрыта примерно половина (около 8000 м²) площади поселения. Изучение памятника производилось с использованием естественно-научных методов – палеопочвоведческих, геолого-минералогических, геолого-морфологических, а также с помощью радиоуглеродного датирования.

Оставшаяся в земле часть объекта была исследована с помощью археомагнитных методов. Здесь впервые в Зауралье был применен метод реконструкции и сделаны рисунки возможного вида поселения. В итоге ученым удалось полностью восстановить планировку городища.

Памятник оказался богат на всевозможные археологические находки. Здесь были обнаружены останки человека (погребения младенцев в стенах жилищ) и домашних животных, сбруя и ремесленные инструменты, формы для отливки изделий из металла и фрагменты колесниц. Кроме этого выявлен водопровод и ливневая канализация.

Помимо самого городища поблизости были обнаружены несколько десятков неукрепленных древних поселений, что дало повод археологам назвать весь комплекс "Страной городов". Исследовав черепа, ученые установили, что жители поселения относились к европеоидной расе. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст сооружений может насчитывать от 3600 до 3900 лет.



Город-крепость

Уникальность Аркаима не столько в его древности, сколько в концепции. Археологи утверждают, что город был выстроен по заранее продуманному плану, со сложной и многофункциональной архитектурой.

Аркаим представлял собой деревянную крепость, состоящую из двух "многоквартирных" домов. Толщина его стен достигала пяти метров, высота – более восьми метров. Город обладал сложными фортификационными и инженерными сооружениями. Здесь были мастерские литейщиков, где производилась бронза. Однако история происхождения города так и остается загадкой.

Согласно одной из наиболее распространенных версий, город являлся духовными центром проживавших здесь народностей, здесь жили и вершили обряды жрецы, сюда собирались на священные празднества их соплеменники. В центре городища располагалась площадь, которая и служила храмом под открытым небом.

По словам археологов, Аркаим также выполнял функцию военного гарнизона: во время набегов кочевников под его защиту стекалось все население округи. Помимо культового центра и гарнизона в городе были территории, занятые производственными помещениями. Сколько просуществовал Аркаим – неизвестно. Его стены, по свидетельству ученых, не знали следов штурма. Однако было установлено, что в городе произошел крупных пожар в результате чего Аркаим полностью выгорел.

Отправляющихся в Аркаим туристов обычно постигает разочарование. Находясь рядом с комплексом ничего толком не увидишь. Очертания древнего городища вырисовываются лишь с высоты птичьего полета.



"Место силы"

Аркаим интересен не только ученым, но и последователям альтернативной истории и эзотерических учений. Первый шаг к ненаучному освоению Аркаима был сделан еще в 1991 году поле посещения места раскопок астрологом Тамарой Глоба.

Сторонники эзотерического учения признают Аркаим "местом силы", приверженцы альтернативной истории называют его "прародиной славян" и даже "колыбелью цивилизации". Кто-то говорит, что здесь была древняя обсерватория, кто-то ищет здесь сакральные знания, оставленные древними ариями.

Особо падкие на мистику едут сюда в поисках аномальных явлений, и порой их разгоряченное воображение действительно способно увидеть чудо. Пожалуй, самая смелая гипотеза объявляет Аркаим родиной Заратустры.

Однако приверженцы традиционной науки отмечают, что уровень развития "аркаимской цивилизации", описываемый в публикациях эзотериков, обычно предстает значительно завышенным по сравнению с реальным положением вещей.

Тем не менее, явление Аркаима заставило историков пересмотреть свои представления о бронзовом веке на территории России. Совершенно очевидно, что Сибирь 3 тысячи лет назад отнюдь не являлась задворками мировой цивилизации: высокий уровень металлургии отводил этому региону заметное место в культурном пространстве от Средиземноморья до Алтая.