Катаклизмы по всему миру, новый лидер в России. Предсказания сильнейших экстрасенсов на 2019 год

11:29 01.01.2019

В связи с непростой ситуацией в мире и неопределенностью экспертов относительно будущего, все больше людей начинают интересоваться пророчествами известных экстрасенсов. Не удивительно, ведь многим из них удавалось спрогнозировать масштабные события, которые никто не мог предугадать. 2019 год был описан в пророчествах как современных экстрасенсов, так и тех, которые жили давно. Это говорит об одном: грядущий год будет непростым и при этом значимым во всей мировой истории. Давайте ознакомимся с предсказаниями самых известных экстрасенсов относительно этого периода.



Предсказания Ванги на 2019 год



Ванга давно зарекомендовала себя как экстрасенс с невероятными способностями к провидению. В своих прогнозах она достаточно часто задевала современное десятилетие. Именно в эти годы должна решиться судьба человечества. Вероятно, кризис, который постиг наш мир сейчас, является отправной точкой к великим изменениям в будущем. После прохождения этого сложнейшего этапа ситуация должна выровняться. Мы получим принципиально новый строй всего общества, в котором каждый будет иметь возможность жить в мире и благополучии. Ожидается крах устаревших политических систем и появление новых, с помощью которых и будет построено идеальное общество. 2019 год станет одним из решающих в современном кризисе. Вполне вероятно, что события, которые произойдут в это время, станут основанием для кардинальных изменений во всем мире. В частности, Ванга спрогнозировала некоторые потрясения в году Желтой Свиньи. Это может значить, что кризисная ситуация достигнет своего апогея, а дальше начнет выравниваться. Предсказания Ванги свидетельствуют, что велик риск различных катаклизмов. По ее словам, это стоит расценивать как негативную реакцию планеты на действия человечества.



Прогноз Нострадамуса на 2019 год



Мишель Нострадамус пророчит достаточно сложное и опасное будущее для человечества. Исходя из его предсказаний, вот-вот должны начаться серьезные проблемы мирового масштаба. Началом их должно стать рождение ребенка с невероятно отвратительной внешностью. После этого следует готовиться к войне – сотни тысяч погибнут из-за конфликта на Востоке планеты. Начавшись с иудеев, кровопролитная война затронет каждого. Исследователи интерпретируют это предсказание Нострадамуса как прогноз начала Третьей Мировой Войны. В ее ходе может быть применено химическое оружие, которое способно уничтожить треть всего населения Земли. Нострадамус также предупреждает о масштабных катаклизмах по всей планете. США будет подвержена сильнейшему урагану, который пройдет по всей территории государства. Россия будет страдать от лесных пожаров: на борьбу с ними уйдут месяцы. Европу зальет проливными дождями, которые спровоцируют наводнение. Потоп будет такой силы, что погребет под собой несколько государств и уничтожит огромное количество людей. Еще Мишель Нострадамус отметил, что вполне вероятно начало освоения дна океана для жизни в 2019 году. В последствии на дне будут строиться целые города. В свете прогнозов о надвигающихся катаклизмов, это может быть единственным укрытием.



Предсказания других экстрасенсов



Прорицательница Джуна выдала достаточно позитивный прогноз на 2019 год. Количество катаклизмов не увеличится. Россия сможет полностью оправиться от экономического кризиса и перейти к процветанию. Пророчества Веры Лион крайне негативные. Во-первых, в разы увеличится количество катаклизмов и опасности глобального потепления. Во-вторых, человечество может столкнуться с новыми заболеваниями. Массово будут происходить теракты и убийства. Япония и Филиппины рискуют быть затопленными. Кейси предрекает серьезные изменения в мировом климате. Из-за неготовности человечества к таким процессам, последуют многочисленные катастрофы, побороть которые будет очень сложно.



Исследователи выяснили, что Нострадамус видит в 2019 году Россию в роли государства, которое будет решать мировые конфликты. Именно благодаря России будет решаться судьба многих больших государств. Также пророк указывает на недооценку современниками Сибири: по его словам этот регион станет центральным для всего мира.



По словам Ванги, России стоит ждать роль страны, которая укроет беженцев со всего мира. Но люди будут спасаться не от политических репрессий. Происходящие катастрофы станут причиной разрушения большинства земель на планете. В результате, они станут непригодными для жизни. Выжившие отправятся искать новое жилье именно на просторах России. Также Ванга пророчила нового руководителя страны, который появится именно в 2019 году. С ним граждане могут смело ожидать процветания и благополучия.



Предсказния Матроны Московской вовсе не радужны. На 2019 год она предрекает жителям России фактическое обнищание. Вполне вероятен такой исход, когда горожане будут отказываться от своих жилищ и уходить жить в села, где будут иметь возможность прокормить себя.



Пророк Авель знаменит своими правдивыми предсказаниями для России: он предсказал смерти царей, революцию 1917 и советские репрессии. Он умер около двух столетий назад, но оставил прогнозы и на наше время. Его пророчество на 2019 частично совпадает с прогнозом Ванги – Авель считал, что именно в этом году страна получит сильного лидера, который поведет государство к процветанию.



Экстрасенсы не сходятся во мнении о том, что ждет мировое сообщество и Россию в частности в 2019 году. Очень многие предсказывали серьезные катаклизмы, но все же единства нет даже в этом вопросе. Из пророчеств ясно, что нас ждет непростой год, однако вряд ли стоит готовиться к худшему, ведь никто из экстрасенсов не может дать 100% гарантию относительно своего прогноза.



Прогнозы относительно будущего России также кардинально расходятся. Все что нам остается – верить в лучшее и делать все для того, чтобы оно наступило как можно скорее.