Иран начал в Тегеране переговоры с афганскими талибами

17:39 01.01.2019

В Тегеране прошли переговоры высокопоставленных иранских чиновников с афганскими талибами. Агентство IRNA со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сообщает, что диалог состоялся с ведома афганского правительства. По словам чиновника, контакт Ирана с "Талибаном" установлен, "чтобы помочь преодолеть проблемы безопасности в Афганистане".



Замминистра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи обсудил с делегацией движения "Талибан" тему обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане. Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми подтвердил, что встреча с делегацией "Талибан" состоялась 30 декабря. Он отметил, что на сегодняшний день 50 процентов территории Афганистана находится под контролем талибов.



"В соседней стране имеют место проблемы в сфере стабильности и безопасности. Эти вопросы обсуждены и с властями Афганистана. Цель переговоров в Тегеране – формирование условий для диалога между правительством Афганистана и талибами, обеспечение мира в этой стране", - приводит слова Касеми агентство "Анадолу".



Переговоры с ведома Кабула

За три дня до переговоров с делегацией "Талибан" в Тегеране, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани прибыл в Кабул, где он встречался с президентом Ашрафом Гани, председателем Правительства национального единства Афганистана Абдуллой Абдуллой, советником президента по вопросам национальной безопасности Хамдуллой Мохеббом и экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем.



Иранские СМИ сообщили, что Шамхани и руководство Афганистана обсудили, в частности, вопрос о прямых и трехсторонних переговоров с талибами.



Вопрос о прямых переговорах Кабула и "Талибан" обсуждался на ноябрьской встрече в Москве по урегулированию в Афганистане. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса "Талибан" в Дохе. Глава МИД РФ Сергей Лавров, обращаясь к участникам, призвал не использовать Афганистан в качестве "поля для игр в геополитику".



Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами. Член делегации Эхсон Тахири тогда заявил, что прямые мирные переговоры между властями Афганистана и движением "Талибан" могут начаться до конца этого года. Но переговоры так и не состоялись.



Тегеран обеспечивает "Талибан" оружием?

Иран поддерживает тесные связи с шиитскими афганскими общинами, чьи ополченцы боролись с суннитскими боевиками-талибами.



Но, как пишет Reuters, в последние месяцы афганские власти стали обвинять Иран в снабжении талибов деньгами, оружием и взрывчаткой. В Тегеране обвинения отвергают. Движение "Талибан" также заявляет, что Иран не имеет никакого отношения к их оружию. Пресс-секретарь афганских талибов Юсуф Ахмади в начале прошлого месяца отметил, что образцы достаточно современного вооружения конфискуется ими во время боев.



Тем временем США уверены, что Тегеран своей активностью преследует цель расширить свое влияние на западе Афганистана. В октябре США обвинили Иран в военной подготовке, финансировании и вооружении талибов и внесли в санкционный список восемь иранцев, в том числе двоих военных, имеющих отношение к подразделению "Кудс" Корпуса стражей Исламской Революции. В ноябре американские власти также продемонстрировали образцы оружия, которые, как утверждалось, иранского производства и были переданы боевикам в Йемене и Афганистане.