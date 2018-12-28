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Среди пропавших при взрыве в Магнитогорске - семья из 4-х граждан Таджикистана
17:43 01.01.2019

Магнитогорск: судьба Раджабмо, Ахмада, Фотимы и Саймухсиддина остается неизвестной

Количество погибших в обрушении подъезда в Магнитогорске по состоянию на утро 1 января возросло до восьми человек. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник сообщили, что 36 человек пока продолжают числиться пропавшими без вести. По-прежнему под завалами находится и таджикская семья, которая проживала в этом доме.

Судьба 24-летней гражданки Таджикистана Раджабмо Исоевой и ее детей – 6-летнего Ахмада, 4-летней Фотимы и 3-летнего Саймухсиддина остается неизвестной. Отца семейства 26-летнего Шухрата Улфатова, уроженца района Кушониен, вчера обнаружили под завалами и доставили в больницу.

"Состояние здоровья Шухрата ухудшается. Вчера мне позвонили из больницы и сказали, что его необходимо отвезти в другой город. Но все документы остались в разрушенной квартире. К тому же, сегодня не работают госучреждения, чтобы получить копии его документов. Жена Шухрата и трое его детей по-прежнему находятся под завалами",- сокрушается Исматулло Афгонов, дядя Шухрата Улфатова. По его словам, Шухрат и Раджабмо имеют вид на жительство, а их дети - граждане России.

"Власти говорят, что шансы найти уцелевших под завалами снижаются, так как люди могут дополнительно пострадать от переохлаждения", -добавил наш собеседник.

"Шухрат попросил спасти его жену и детей"
Абдулмаджид Шарипов, руководитель Общества таджиков города Магнитогорска 1 января сообщил Радио Озоди, что генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров прибыл на место обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске.

Как стало известно Радио Озоди, в обрушении подъезда пострадал еще один уроженец Таджикистана по имени Аламшо, который жил в соседнем доме. Сообщается, что в первые минуты трагедии он спас четырех пострадавших.

По словам Исматулло Афгонова, Аламшо пострался помочь Шухрату, но тот попросил его спасти жену и детей. "В то время как Аламшоподнимался на шестой этаж, где жила семья Шухрата, обрушилась еще одна часть подъезда и он сам сильно пострадал", говорит Афгонов.

Взрыв газа разрушил целый подъезд дома
Рано утром в понедельник жители Магнитогорска по адресу ул.Карла Маркса, 164/2 услышали хлопок. По предварительной версии произошел взрыв бытового газа. Затем обрушился один из 12 подъездов – рухнули перекрытия между третьим и 10 этажами. Повреждения получили 48 квартир.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что слышали крики, просьбы о помощи. Из-за раннего времени многие, кто оказался по руинами, во время взрыва еще спали. Также сообщается, что некоторые жители буквально выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют группировки специализированной пожарно-спасательной части, Уральского учебного спасательного центра, а также кинологи. К месту происшествия привезли тепловые пушки. Ночью в городе было минус 20 градусов, ближайшей ночью, согласно прогнозу, может похолодать до минус 27. В попытке найти выживших разбор завалов не прекращается ни на минуту. Операция по разбору завалов продлится не менее двух суток, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев

В Магнитогорске 2 января объявлен днем траур
В ФСБ России назвали взрыв газа основной причиной случившегося. Других версий нет. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В пресс-службе Минстроя РФ сообщили, что плановое обслуживание газового оборудования в доме проводилось менее года назад. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе "Газпроме газораспределение Челябинск".

В Магнитогорск в тот же день 31 декабря прибыл российский президент Владимир Путин. Он провел совещание по ликвидации последствий аварии и встретился с пострадавшими.

В Челябинской области ввели режим ЧС. С эфира радио и телеканалов сняли новогоднее поздравление губернатора. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти Челябинской области объявили 2 января днем траура.

Муллораджаб Юсуфзода

Источник - rus.ozodi.org
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