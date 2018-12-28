В Узбекистане заметно подорожал алкоголь

18:13 01.01.2019

В УЗБЕКИСТАНЕ ПОДОРОЖАЛ АЛКОГОЛЬ

С 1 января 2019 года в Узбекистане подорожал алкоголь, сообщает минфин республики.



По данным ведомства, оптовая цена за литр вина составит 8 тысяч сумов против нынешних 6500, коньяк – 29 тысяч, за водку – 19,400 сумов.



Кроме того, в республике появятся организации для "создания дополнительных условий временной изоляции", или вытрезвители, которые проконтролирует минздрав. С этой целью запланировано выделение отдельного помещения в каждой больнице.