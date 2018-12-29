Где Наполеон спрятал награбленные в Москве сокровища: новые данные, старые версии

00:24 02.01.2019 "Смоленский краевед нашел место клада Наполеона": мы проверили версию



По мнению исследователя, французы спрятали огромное количество драгоценностей на дне озера Большая Рутавечь



Клад Наполеона искали многие. Теперь смоленский краевед утверждает, что он нашел место, где 206 лет назад французы спрятали награбленные в России тонны драгоценностей. Мы решили разобраться с предложенной новой версией, чтобы понять: пора ли, действительно, Гохрану готовить новые кладовые под сокровища, стоимость которых по некоторым оценкам может достигать двух миллиардов рублей.



"Золотая" история, которая тянется вот уже третье столетие, началась осенью 1812 года. Французские войска, занявшие Москву и основательно ее "почистившие", оказались не в состоянии противостоять натиску "генерала Мороза". В преддверии сильных холодов Великая армия вынуждена была начать отступление из разоренной старой русской столицы.



С собой французы прихватили и те ценности, которые удалось найти в Кремле, в монастырях, в богатых особняках... На запад, в сторону границы двинулся целый обоз, груженый золотыми и серебряными предметами, ювелирными изделиями... Как утверждают очевидцы, на телегу погрузили даже позолоченный крест с колокольни Ивана Великого.



Обоз этот выступил из Москвы в последние дни сентября и пропал. До заветных западноевропейских рубежей награбленные сокровища так и не добрались. Груз, который сопровождали специально выделенные для этого воинские части, сгинул где-то в пустынных районах нынешней Смоленской области.



На протяжении последующих лет предпринимались попытки обнаружить следы этих ценностей. Наиболее расхожей и вроде бы даже подтверждающейся воспоминаниями очевидцев версией была "семлевская". Мол, обоз, движущийся по Старой смоленской дороге, оказался под угрозой захвата отрядами русских кавалеристов и партизан.



И потому было принято решение надежно спрятать все золото-серебро и дальше идти налегке, чтобы оторваться от неприятеля. Груженые телеги свернули с тракта к малоприметному водоему...



В своих мемуарах, опубликованных в 1824-м, генерал де Сегюр, бывший во время русской кампании Бонапарта среди его ближайшего окружения, написал: "Пришлось бросить в Семлевское озеро вывезенную из Москвы добычу: пушки, старинное оружие, украшения Кремля и крест с колокольни Ивана Великого".



Спровоцированные такой подсказкой, искатели сокровищ попробовали добраться до заветного клада Наполеона. Попытки предпринимали и в прошлом, и в позапрошлом веке. В советские годы к Семлевскому озеру отправились даже две научные экспедиции. Однако с покрытого толстым слоем торфа дна водоема ничего ценного поднять так и не удалось.



Многие исследователи придерживаются мнения, что "семлевская" версия – это пустышка, и награбленные сокровища французы спрятали в каком-то другом месте. Только вот где оно – это другое место? В прошлые годы звучали разные предположения, географическая притвязка которых распространялась даже на Белоруссию и Прибалтику. Последнее по времени сообщение о раскрытии тайны клада Наполеона пришло из Смоленской области.



Местная газета "Рабочий путь" недавно опубликовала статью с рассказом краеведа из Руднянского района Вячеслава Рыжкова о сделанных им открытиях: по его мнению, легендарный клад Наполеона находится всего лишь в 80-ти километрах к югу от Смоленска. Согласно "подсказке" Рыжкова, который, по его собственному утверждению, занимается этой темой уже не один десяток лет, наполеоновские сокровища спрятаны на дне озера Большая Рутавечь.



Из довольно пространных и художественно изложенных в "РП" пояснений краеведа вырисовывается такая картина:



Якобы Наполеон под конец своего пребывания в Москве скрылся от всех приближенных, от армии, оставив вместо себя двойника. А сам "со специальной командой уединился в кремлевских запасниках, где пересортировали награбленные драгоценности. Крупногабаритные золотые и серебряные изделия переплавлялись на походных кузницах в слитки, которые затем герметично упаковали в дубовые бочки."



Для перевозки ценностей был собран обоз в 400 повозок. Его сопровождали 500 кавалеристов и пять пушек. Еще 250 гвардейцев составляли личную охрану самого императора, который решил эвакуироваться из Москвы вместе с добытыми сокровищами. Ночью 28 сентября (по новому стилю) вся эта масса повозок, карет, орудий и людей в тайне от всей остальной французской армии покинула старую русскую столицу и двинулась на запад в сторону городка Зубцов на Волге (это современное Рижское шоссе). А оставшийся "на хозяйстве" двойник, выполняя данные ему инструкции Наполеона, занялся формированием ложного "золотого" обоза.



По утверждению Рыжкова, именно этот бутафорский караван телег и отправился по Старой смоленской дороге, привлекая внимание русских летучих отрядов. А через несколько дней французы инсценировали захоронение якобы перевозимых лже-обозом драгоценностей в Семлевском озере. Отсюда и пошла расхожая легенда про место наполеоновского клада.



На самом же деле, сообщает смоленский краевед, настоящий Наполеон и его настоящий обоз с сокровищами достигли города Белый и оттуда повернули на юг. Так они добрались до окрестностей городка Рудня на юго-западе современной Смоленской области. Здесь император решил припрятать награбленное в Москве золото-серебро.



Как поясняет Рыжков, 11 октября обоз прибыл на западный берег озера Большая Рутавечь, что в 12 км севернее Рудни. Французы разбили рядом с огромным водоемом лагерь и начали строить "дорожную насыпь через озеро в направлении восточного берега", которая была вполне пригодна "для проезда конных повозок". Далее в газете читаем: "Дорожный язык" в глубь озера венчал большой курган, на расстоянии 50 метров от берега. Курган был примерно на метр выше уровня воды в озере. Впоследствии всего за три года курган размыло, но и сейчас его еще можно обнаружить под водой. Однако саму дорогу к этому тайному кургану размыло еще раньше – весной 1813-го."



И наконец – апогей этой загадочной истории от руднянского краеведа: "Наполеон не бросал драгоценности в бочках в озеро, это было бы слишком просто. Он приказал спрятать их, закопав на дне озера под "водяным замком". Но открыть этот замок не под силу искателям-одиночкам. Обнаружить и достать клад можно только с применением технических средств и большого количества специалистов. После завершения работ на озере Большая Рутавечь французы насыпали дорогу и на другом озере, расположенном у деревни Заборье, – что-то тоже прятали. А может быть, делали вид, что прятали…"



Далее, как утверждает Рыжков, надежно схоронив сокровища, Наполеон, предположительно 26 октября по новому стилю, верхом, охраняемый 150 всадниками, уехал в Смоленск.



В качестве весомого аргумента, подтверждающего предложенную им версию, Вячеслав Рыжков ссылается на проведенный еще в 1989 году химический анализ воды из озера Большая Рутавечь, который показал наличие ионов серебра "в концентрации, превышающей естественный уровень". Завершает же краевед свой рассказ вполне оптимистично: "По моему мнению, клад возможно извлечь из кургана на дне озера с привлечением соответствующей техники и специалистов..."



Мы попросили прокомментировать сенсационную новость компетентного по части поиска спрятанных сокровищ человека – известного кладоискателя, организатора единственной в нашей стране профессиональной кладоискательской конторы Владимира Порываева.



– На протяжении уже многих лет я вместе с еще несколькими коллегами также занимаюсь разгадкой тайны клада Наполеона. Один из наших энтузиастов даже создал "Центр поиска клада Наполеона", – пояснил Владимир. – Удалось проработать довольно интересную и принципиально новую версию, которая позволяет совсем иначе определить признаки места, где следует искать сокровища. Однако дальнейшие поиски пришлось остановить из-за возникших технических трудностей...



– Выходит, смоленский краевед - это ваш потенциальный конкурент?



– Ни в коем случае. Сразу хочу сказать, что внимание нашей группы озеро Большая Рутавечь никогда не привлекало. Поэтому я ни в коем случае не "ревную" к открытиям, обнародованным Вячеславом Рыжковым в смоленской газете. Однако собранные нами сведения о всех событиях войны 1812 года, связанных с появлением знаменитого клада, позволяют мне оценить хотя бы общий уровень достоверности изложенной в статье истории.



Впечатление после прочтения данной публикации однозначное, – это художественная литература. С реальностью изложенные факты вряд ли имеют даже малейшее сходство. Ведь за прошедшие пару столетий исследователи и архивисты очень основательно перелопатили всю историю русского похода Наполеона. Восстановили на основании документов досконально, по дням – когда, где находился сам император, каждый из его военачальников... Мне совершенно непонятно, откуда автор версии взял историю про двойника, про ложный обоз...



Да и с настоящим обозом какая-то несуразица получается. Вы представляете, что это за армада такая – 400 конных повозок? Они же растянутся на много километров! Да еще "конвой" самого императора... И сколько же десятков тонн драгоценностей вывозили на них французы?! Совершенно неправдоподобно выглядит идея, что Наполеон, бросив все дела, бросив армию, вдруг занялся организацией "золотого обоза" и сам поехал вместе с ним...



Так же не выдерживает никакой критики описание устройства клада на озере. Поздней осенью, в холода несколько сот французских кавалеристов за считанные дни устраивают внушительных размеров земляную дамбу, насыпают курган, а потом по приказу Наполеона "закапывают на дне озера" многие тонны сокровищ. Да не просто закапывают, а устраивают над ними хитроумный "водяной замок". Хотелось бы поинтересоваться: у этих французов что, акваланги были, кессоны для производства столь сложных и объемных работ под водой?? – Фантастика!



– Значит, вы полностью отвергаете приведенную в этой публикации версию?



– В опубликованном смоленской газетой материале нет ни единой ссылки, ни единого даже намека на какие-то документы, позволяющие поверить в изложенную историю...



– Но как же упоминание о повышенном содержании серебра в воде озера, которое определила химическая экспертиза?



– Да ведь в том самом знаменитом Семлевском озере тоже когда-то брали воду на анализ. И тоже обнаружили повышенное содержание ионов серебра! Увы, как показывает практика, это весьма слабый аргумент. В довольно многих водоемах обнаруживают такой избыточно "серебряный" состав воды. Чаще всего это лишь следствие специфики грунта в данном районе, его минералогического состава.



И еще по поводу разных версий... Знаете, к нам в кладоискательскую контору регулярно – чуть ли не по два раза на неделе – приходят люди, заявляющие, что точно знают, где спрятан клад, а потому зовут наших специалистов помочь достать его. Причем каждый второй из этих посетителей толкует именно про клад Наполеона! Вот только при попытках более детально разобраться в ситуации клиенты тушуются, путаются, противоречат сами себе...



– Так, может, его и вообще нет, этого легендарного клада?



– Весь мой кладоискательский опыт, все собранные сведения мне подсказывают: клад Наполеона существует. И он обязательно будет когда-нибудь найден. Но только произойдет это, скорее всего, случайно.



Александр Добровольский Источник - МК

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