 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.01.2019
01:30  Кто и за сколько охраняет французскую кубышку узб-рос-олигарха Искандера Махмудова
00:24  Где Наполеон спрятал награбленные в Москве сокровища: новые данные, старые версии
Вторник, 01.01.2019
18:26  Кант. Кыргызские "правоохранители" прессуют многодетную семью Светланы Шиян
18:13  В Узбекистане заметно подорожал алкоголь
17:43  Среди пропавших при взрыве в Магнитогорске - семья из 4-х граждан Таджикистана
17:39  Иран начал в Тегеране переговоры с афганскими талибами
11:29  Катаклизмы по всему миру, новый лидер в России. Предсказания сильнейших экстрасенсов на 2019 год
10:34  Аркаим: загадочная цивилизация Великой Степи, - Т.Репин
10:32  Великий ученик. Благодаря Мао Китай взял у Советского Союза самое лучшее и смог избежать трагических ошибок, - А.Чичкин
10:17  Доллару не прикажешь. Куда ведут валютные курсы, - "Къ"
00:28  Забытые солдаты Империи-7. Генерал Сахиб-Гирей Еникеев - герой штурма Геок-Тепе, командир Ташкентских ополченцев
Понедельник, 31.12.2018
18:53  Среди пострадавших при взрыве подъезда в российском Магнитогорске есть таджикистанцы
16:53  Тегеран намерен переиграть Трампа в Афганистане, - Н.Бобкин
16:52  "Газпром" возобновляет закупки газа у Туркмении, - А.Пахолин
15:59  Конец гонки разоружений. Что наступит после разрыва соглашений России и США
12:44  Ближний Восток переходит от войны к миру, - С.Тарасов
12:43  В Афганистане президентские выборы перенесены на июль 2019
12:41  Россия-Узбекистан: конец чересполосицы
12:35  Авиа-гавань гастарбайтеров. На юге Таджикистана возобновил работу ранее закрытый международный аэропорт Бохтар
12:15  Нужен ли казахам "Новый Год" (Рождество)? - Назира Нуртазина
12:12  Вечная память Валерию Иванову! Убитому в украинской тюрьме русскому солдату-добровольцу
10:21  Забытые солдаты Империи-6. Генерал Михаил Петрушевский - начальник походного штаба при покорении Бухары
09:28  Одну из улиц Алматы переименовали в честь Ислама Каримова
07:43  Трамп - эконом. США вышли из ЮНЕСКО с долгом в 600 млн долларов
03:55  Монголия заняла последнее место в Глобальном индексе терроризма
Воскресенье, 30.12.2018
23:15  Рекордное число мигрантов пересекает Ла-Манш на лодках, пытаясь попасть в Британию
19:26  Барон откинул копыта. Под Бишкеком умер самый дорогой конь в Азии
18:25  Скончался заслуженный тренер Казахстана по боксу Александр Драч
16:10  В автокатастрофе в Алматы погибла актриса Шолпан Елгезекова
12:28  Таджикистан в поисках национальной идеи, - Х.Хуррамов
11:45  В Узбекском Гулистане рабочим маслозавода часть зарплаты дали виноградом
10:26  В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП
09:58  Побеждает ли в России холодильник телевизор? - А.Халдей
09:54  Москва перехватила инициативу у Анкары на севере Сирии, - Вл.Васильев
00:07  Забытые солдаты Империи-5. Полковник Герасим Подревский - покоритель уйгурской Кульджи
00:02  Курды в Сирии сожгли уже 10-ть немецких (турецких) супер-"Леопарда"
Суббота, 29.12.2018
14:55  Финансовые рынки начинают осознавать опасность Трампа
14:53  Ждать ли в 2019 году кыргызстанцам разрушительных землетрясений?
14:52  "Хроника Туркменистана" открыла в туркменской соцсети свою группу
14:46  Как Путину победить заговор либер-демо-нечисти, - М.Хазин
14:43  Утрата Путиным статуса главы нации в глазах народа и элиты стало главным и негативным результатом 2018, - А.Школьников
14:41  Вывод в пользу Турции. Эрдоган набирает геополитический вес, - "Къ"
14:40  Стремительные взлеты и сокрушительные падения - Киргизия в 2018 году
14:26  "Биз бярде": реформы по-туркменски, - Р.Тухбатуллин
12:53  Мирзиеев утвердил решение о выпуске суверенных Узб-облигаций на 500 миллионов долларов
08:08  Почему советская власть организовала геноцид калмыков, - Д.Бавырин
01:35  Умер израильский писатель Амос Оз
01:02  В Саратовской области РФ скончался глава Русской общины Туркменистана Анатолий Фомин
00:53  УзбПарламент получил право утверждения членов правительства
00:50  Китайская система социального кредита – что это такое, - В.Катасонов
00:39  Китай сделал "рисовую" уступку США в торговой войне
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Кто и за сколько охраняет французскую кубышку узб-рос-олигарха Искандера Махмудова
01:30 02.01.2019

Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона

Миллиардер за охрану своих близких и недвижимости во Франции заплатил €294 тыс. бывшему "безопаснику" президента страны Венсену Кразу

Оригинал этого материала - "The Insider"
© The Insider, 19.12.2018, Российский миллиардер Махмудов, связанный с Измайловской ОПГ, заплатил €300 тыс. соратнику Макрона - Mediapart
Анна Бегиашвили

Французское издание Mediapart опубликовало расследование, из которого следует, что российский миллиардер Искандер Махмудов выплатил €294 тыс. бывшему главе службы безопасности партии "Республика, вперед!" президента Франции Эмманюэля Макрона. [...]

[Коммерсант.Ру, 19.12.2018, "Mediapart: российский миллиардер Искандар Махмудов заплатил €300 тыс. соратнику Эмманюэля Макрона": Речь идет о Венсене Кразе, резервисте жандармерии, который возглавлял охрану партии "Республика вперед!" до середины нынешнего года, пока не оказался замешан в "деле Беналля". 18 июля газета Le Monde обнародовала записи с видеокамер от 1 мая, на которых Венсен Краз и Александр Беналля (помощник президента Франции) наносят побои демонстрантам. После этого оба участника инцидента были уволены и взяты под стражу.

Как утверждает Mediapart, господин Махмудов заплатил Венсену Кразу за защиту своих близких и недвижимого имущества во Франции. При этом недвижимость зарегистрирована в офшорах - на компании в Монако, Люксембурге и на Кипре, а деньги были перечислены компании Mars, единственным акционером которой является Краз. Сама компания была создана в августе 2017 года - сразу после победы Эмманюэля Макрона на выборах и незадолго до того, как Краз получил должность начальника охраны партии благодаря знакомству с Беналля. Зарегистрирована эта компания в Монако. По данным Mediapart, "из €294 тыс., выплаченных компании Mars господином Махмудовым, €147 тыс. осели на счету компании Velours Close, €22,5 тыс. ушли Velours Securite и €114 тыс. ушли Vincent Crase". - Врезка К.ру]

Искандер Махмудов занимает 16-е место в рейтинге самых богатых людей России 2018 года по версии Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Махмудов является одним из лидеров в области получения государственных заказов.

В 2015 году в распоряжении The Insider оказалось обвинительное заключение по уголовному делу "русской мафии" в Испании, в котором Махмудов проходил как партнер главы "тамбовской группировки", имеющей обширные связи в российском правительстве.

В рамках расследования на Майорке были произведены аресты "авторитетов" Геннадия Петрова и Александра Малышева, которых обвинили в "убийствах, избиениях и угрозах, торговле оружием, вымогательстве, мошенничестве, фальсификации документов, торговле связями с влиятельными людьми, подкупе, контрабанде, наркотрафике, преступлениях против государственной казны, мошенническом банкротстве предприятий". При обыске у Петрова были изъяты документы, содержащие информацию об операциях по отмыванию денег через компанию Vera Metallurgica, дочернюю структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), гендиректором которой является Махмудов. Дело по отмыванию средств, в котором он фигурировал, было выделено в отдельное производство. Но сроки следствия постоянно продлевались, и в 2017 году дело, в котором также фигурировал Олег Дерипаска, было прекращено за отсутствием события преступления.

The Insider также писал о связях Махмудова с Измайловской ОПГ. Нелегальные доходы группировки от казино, рэкета отмывались через легальные предприятия и, в частности, УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы "общаки". Кроме того, серые схемы использовались для уклонения от уплаты налогов на продукцию этих предприятий.

В 2018 году Владимир Путин наградил Искандера Махмудова орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.

Источник - compromat.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546381800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815
- Кадровые перестановки
- К. Токаев: В 2019 году динамика законотворческой работы возрастет
- Вопросы развития электронной торговли рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации
- Казахстан-2018: 100 дней Исекешева и отложенные "войны силовиков"
- Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК
- Налоговая амнистия для МСБ
- 900 000 казахстанцев выиграли в лотерею "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году
- Экспертный совет при Омбудсмене обсудил актуальные вопросы защиты прав человека в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  