Кто и за сколько охраняет французскую кубышку узб-рос-олигарха Искандера Махмудова

01:30 02.01.2019

Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона



Миллиардер за охрану своих близких и недвижимости во Франции заплатил €294 тыс. бывшему "безопаснику" президента страны Венсену Кразу



Оригинал этого материала - "The Insider"

© The Insider, 19.12.2018, Российский миллиардер Махмудов, связанный с Измайловской ОПГ, заплатил €300 тыс. соратнику Макрона - Mediapart

Анна Бегиашвили



Французское издание Mediapart опубликовало расследование, из которого следует, что российский миллиардер Искандер Махмудов выплатил €294 тыс. бывшему главе службы безопасности партии "Республика, вперед!" президента Франции Эмманюэля Макрона. [...]



[Коммерсант.Ру, 19.12.2018, "Mediapart: российский миллиардер Искандар Махмудов заплатил €300 тыс. соратнику Эмманюэля Макрона": Речь идет о Венсене Кразе, резервисте жандармерии, который возглавлял охрану партии "Республика вперед!" до середины нынешнего года, пока не оказался замешан в "деле Беналля". 18 июля газета Le Monde обнародовала записи с видеокамер от 1 мая, на которых Венсен Краз и Александр Беналля (помощник президента Франции) наносят побои демонстрантам. После этого оба участника инцидента были уволены и взяты под стражу.



Как утверждает Mediapart, господин Махмудов заплатил Венсену Кразу за защиту своих близких и недвижимого имущества во Франции. При этом недвижимость зарегистрирована в офшорах - на компании в Монако, Люксембурге и на Кипре, а деньги были перечислены компании Mars, единственным акционером которой является Краз. Сама компания была создана в августе 2017 года - сразу после победы Эмманюэля Макрона на выборах и незадолго до того, как Краз получил должность начальника охраны партии благодаря знакомству с Беналля. Зарегистрирована эта компания в Монако. По данным Mediapart, "из €294 тыс., выплаченных компании Mars господином Махмудовым, €147 тыс. осели на счету компании Velours Close, €22,5 тыс. ушли Velours Securite и €114 тыс. ушли Vincent Crase". - Врезка К.ру]



Искандер Махмудов занимает 16-е место в рейтинге самых богатых людей России 2018 года по версии Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Махмудов является одним из лидеров в области получения государственных заказов.



В 2015 году в распоряжении The Insider оказалось обвинительное заключение по уголовному делу "русской мафии" в Испании, в котором Махмудов проходил как партнер главы "тамбовской группировки", имеющей обширные связи в российском правительстве.



В рамках расследования на Майорке были произведены аресты "авторитетов" Геннадия Петрова и Александра Малышева, которых обвинили в "убийствах, избиениях и угрозах, торговле оружием, вымогательстве, мошенничестве, фальсификации документов, торговле связями с влиятельными людьми, подкупе, контрабанде, наркотрафике, преступлениях против государственной казны, мошенническом банкротстве предприятий". При обыске у Петрова были изъяты документы, содержащие информацию об операциях по отмыванию денег через компанию Vera Metallurgica, дочернюю структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК), гендиректором которой является Махмудов. Дело по отмыванию средств, в котором он фигурировал, было выделено в отдельное производство. Но сроки следствия постоянно продлевались, и в 2017 году дело, в котором также фигурировал Олег Дерипаска, было прекращено за отсутствием события преступления.



The Insider также писал о связях Махмудова с Измайловской ОПГ. Нелегальные доходы группировки от казино, рэкета отмывались через легальные предприятия и, в частности, УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы "общаки". Кроме того, серые схемы использовались для уклонения от уплаты налогов на продукцию этих предприятий.



В 2018 году Владимир Путин наградил Искандера Махмудова орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени.