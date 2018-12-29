Чтоб ты жил на одну зарплату. Лукашенко подарил Путину 4 мешка бульбы и шмат сала

03:58 02.01.2019

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед Новым годом подарил российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картошки, об этом рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, в программе "Макаенка, 9".



В эфире также показали видео, на котором президент Лукашенко показывает Путину мешки с картошкой. "Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода", - сказала Эйсмонт. По ее словам, картошку привезли "по спецзаказу". Она добавила, что в ходе своего прошлого визита в Россию Лукашенко привез Путину сало.



видео тут -

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