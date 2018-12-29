Новый генсек ШОС узбек Владимир Норов вступил в должность

10:37 02.01.2019

Новый генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов из Узбекистана с 1 января вступил в должность, сообщает МИД республики.



Напомним, на саммите ШОС в китайском Циндао в июне 2018 года Норов был утвержден на должность генерального секретаря организации на 2019-2021 годы.



"C 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, Владимир Норов вступил в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте министерства.



По данным ведомства, Норов ранее работал директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2006-2010 годах занимал пост министра иностранных дел Узбекистана.



ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.