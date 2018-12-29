"Страна – как лучезарный рай!" Аркадаг поздравил туркмен с Новым Годом своими стихами

12:01 02.01.2019

Бердымухамедов, поздравляя с Новым годом, адресовал гражданам Туркменистана стихи



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил граждан республики с Новым годом.



По его словам, в течение 2018 года, прошедшего под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", были достигнуты большие успехи в разных областях жизни страны.



"Но главное – мы сумели значительно повысить благосостояние родного народа. И теперь с огромными надеждами и уверенностью встречаем 2019 год.



По Восточному календарю Новый 2019 год – Год свиньи. Наши предки говорили: "В Год собаки сей, в Год свиньи – жни", что обозначает присущие этому году урожайность и изобилие.



Уходящий 2018 год в жизни нашей страны и народа стал одним из годов успешной реализации масштабных преобразований. 25 марта 2018 года состоялись выборы депутатов меджлиса Туркменистана, членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей. Эти выборы ярко продемонстрировали стремительное продвижение нашего государство по пути демократизации.



В уходящем году были сданы в эксплуатацию очередной комплекс жилого массива "Täze zaman" в столичном этрапе Багтыярлык, многопрофильная клиника и жилой комплекс в городе Туркменабад Лебапского велаята, детская клиника в городе Мары, аквапарк с центром отдыха и здравница в Национальной туристической зоне "Аваза". В столице введены в строй бизнес-комплекс, в Ахалском велаяте – предприятие по производству стекольной продукции, на территории Марыйской государственной электростанции парогазотурбинная электростанция. В Балканском велаяте торжественно открыты завод "Garabogazkarbamid", газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена.



Ввод в эксплуатацию железной дороги Серхетабат-Тургунди, Туркменабатского международного аэропорта, Туркменбашинского международного морского порта стал убедительным свидетельством возрождения в нашей стране Великого Шелкового пути в новом формате.



Мы дали старт строительству очередного этапа транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, приступили к прокладке линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, заложили фундаменты новых современных сел и поселков, а также многих других объектов различного назначения.



На проведенном в сентябре первом заседании Халк маслахаты Туркменистана мы определили задачи реформирования сельскохозяйственной отрасли, совершенствования предоставляемых населению социальных льгот.



В целях выделения производителям сельхозпродукции земельных участков в долгосрочное пользование мы создали специальный Земельный фонд, что открывает широкие возможности для укрепления продовольственной безопасности страны.



В уходящем году земледельцы своим самоотверженным трудом вырастили и сдали государству свыше 1 миллиона тонн отборной пшеницы, более 1 миллиона 100 тысяч тонн "белого золота".



В стране реализуется ряд государственных программ, направленных на развитие и вывод на качественно новый уровень сфер здравоохранения, спорта, науки и образования. Мы и впредь будем развивать и модернизировать систему здравоохранения. Особое внимание будет уделяться утверждению в обществе принципов здорового образа жизни.



Общеизвестно, что базисом благополучной жизни и счастливого будущего являются наука и образование. Они выступают одной из фундаментальных основ прогресса государства и общества. В этой связи наша актуальная задача – дать молодежи современное образование и всесторонне развить эти сферы.



В году, с которым мы прощаемся, проводилась масштабная работа и по развитию физкультуры и спорта. Мы с гордостью можем назвать успешно проведенные авторалли "Амуль-Хазар 2018", велопробег и легкоатлетический кросс по маршруту Великого Шелкового пути, а в столичном Олимпийском городке – Чемпионат мира по тяжелой атлетике.



По инициативе нашего независимого государства Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда. Мы и в новом году будем уделять большое внимание развитию спорта.



Культура – душа нашего народа, честь нации. Поэтому в 2018 году была проведена большая работа по развитию культуры, сохранению и популяризации нашего богатого наследия.



Развитию культуры – нашего духовного достояния – мы и впредь будем уделять повышенное внимание.



Во внешней политике мы ставим перед собой задачу дальнейшего укрепления роли нашего нейтрального государства на международной арене, вывода на новый уровень отношений с другими странами и международными организациями. Именно в этом – стратегический курс нашей внешней политики.



В уходящем году Туркменистан был единогласно избран членом Бюро Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН.



Избрание нашего нейтрального государства членом Экономического и социального совета ООН на 2019-2021 годы также свидетельствует о росте международного авторитета страны.



В целях дальнейшего повышения благосостояния родного народа мы с 1 января 2019 года на 10 процентов увеличиваем размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий, стипендий студентам и слушателям.



Новый, 2019 год мы встречаем с огромным воодушевлением, высокими целями и конкретными задачами.



Гордясь своей независимой страной, исходя из ясных целей, мы объявили девизом 2019 года "Туркменистан – Родина процветания".



Патриотизм и вдохновенный труд мужественного народа страны придадут нам сил для успешной реализации программ, направленных на обеспечение счастливой жизни наших соотечественников и сделают Отчизну еще более процветающей страной.



Через считанные мгновения мы встретим Новый, 2019 год, девиз которого "Туркменистан – Родина процветания". И пусть новый год будет годом мира и спокойствия, благополучия и неиссякаемого изобилия!



Желаю в новом году вашим семейным очагам единства, счастья, больших успехов и благоденствия!



Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Новым, 2019 годом!



В этот радостный миг адресую вам свои стихотворные строки:



До чего же жизнь прекрасна,

Страна – как лучезарный рай!

Приходи Новый год радостно

В этот благословенный край!

Мечты, взлетая до небес,

Пусть станут явью на земле!

Пусть множат празднества года,

Чередой даря блага!", - говорится в поздравлении туркменского лидера.