РосАстролог Глоба предсказал переворот в Туркменистане

12:16 02.01.2019

Известный астролог Павел Глоба в интервью изданию "Мир новостей" дал прогноз на 2019 год, в котором предрек Туркменистану возможный переворот.



"В годы Свиньи очень часто происходят внезапные государственные перевороты. Особенно это касается тех стран, где коррумпированные правители оторвались от реальности и почивают на лаврах. Вот их в конце года Свиньи – начале года Крысы, скажем так, могут попросить уйти.



Если говорить о символическом "кровавом поясе" – от Турции до Китая, – подобные события возможны там, где долго существуют несменяемые и совершенно негибкие режимы. Туркменистан, например, входит в данную группу риска. Хотя в 2019 году это будет происходить еще в достаточно мягкой форме. В основном все будет крутиться вокруг финансовой сферы. Люди болезненно будут реагировать на повышение цен, на налоги, на непопулярные реформы. На все, что касается битья по карману", – сказал Глоба.



Напомним, что в свою очередь президент Туркменистана, опираясь на астрологию предсказал в новом году хорошие урожаи. "Наши предки говорили: "В Год собаки сей, в Год свиньи – жни"", – процитировало главу государства госинформагентство ТДХ.