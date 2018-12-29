Операция "Свадьба". Узбекские джихадисты-"беженцы" готовили "кердык" Швеции

12:23 02.01.2019

ФАНАТИКИ ТЕРАКТ НАЗЫВАЛИ "СВАДЬБОЙ"

Шведская прокуратура разоблачила группу узбеков в городе Стремсунд, готовивших серию терактов, передает "Настоящее Время".



"Давид Идриссон"



Еще с 2017 года спецслужбы отслеживали телефоны фанатиков. Они скоро раскрыли нехитрый шифр. Радикалы "свадьбой" называли теракт, а "украсить машину" означало ее заминировать.



Прокуратура Швеции заявляет, что телефоны двух подозреваемых прослушивались с 2017 года. По словам местных властей, в переписке мужчины использовали кодовые слова. Так, по их информации, "свадьба" означала теракт, а "украшение машины" – ее минирование.



Во главе группировки стоял Давид Идриссон. На самом деле это узбекский гражданин Фархад Ташмухаммедов. Он переехал в Швецию в 2008 году, получил вид на жительство как беженец и сменил имя. Именно Идриссон купил крупную партию химикатов, чтобы изготовить самодельную взрывчатку.



Другой "беженец" Бахтиер Умаров с помощью поддельного греческого паспорта переводил деньги в Турцию "братьям по джихаду". Он оказался хорошим знакомым с Абдулкадыром Машариповым из Коканда, расстрелявшего за 200 тысяч долларов в новогоднюю ночь посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Тогда погибло 40 человек, 70 были ранены.



Атабек Абдуллаев из Киргизии любил размещать фотографии местных достопримечательностей и туристических. Прокуратура убеждена, что так выбирались места будущих терактов.



С апреля 2018 года пять "борцов за веру" из Узбекистана и Киргизии находятся за решеткой, суд назначен на 7 января. Шестой остается под подпиской о невыезде. Он, очевидно, и сдал подельников. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.



В Швеции, судя по всему, многое поняли после теракта 7 апреля 2018 года в центре Стокгольма. Тогда 40-летний Рахмат Акилов из Самарканда на угнанном грузовике врезался в толпу людей. Погибли пять человек, еще 15 получили травмы.



Рахматов подтвердил, что был сторонником ИГИЛ, а раньше относил себя к "Аль-Каиде". Со своими "наставниками" узбек общался через Telegram и Zello. Он заявил, что вполне мог бы совершить теракт в США или в России, чтобы отомстить за военную кампанию в Сирии.



Вопрос только один. Где были власти Швеции, когда пускали в страну таких "беженцев"?



Кирилл Поздняков