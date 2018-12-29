Очередной русский СПГ-газовоз спасает американцев от холода

12:28 02.01.2019

ОЧЕРЕДНОЙ РУССКИЙ СПГ-ГАЗОВОЗ СНОВА СПАСАЕТ АМЕРИКАНЦЕВ ОТ ХОЛОДА

Блумберг сухо перечисляет причины, по которым США не могут отказаться от русского газа



Конец года принес самую смешную новость года: несмотря на бум сланцевого газа, несмотря на попытки Вашингтона "посадить Евросоюз на американский СПГ" и на весь остальной шум, который США производят по поводу своей "энергетической революции"... очередной газовоз отвозит российский СПГ для согрева американского восточного побережья...



Блумберг сухо перечисляет причины: неразвитая трубопроводная инфраструктура, "истощенные ресурсы" и идиотские бюрократические ограничения столетней давности. Пожелаем же нам и дальше, везде и всегда, зарабатывать на глупостях оппонентов, отмечает ТГ-канал "Кримсон Дайджест".