 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.01.2019
12:45  Рахмон назвал 2018 год "поистине историческим" для таджикистанцев
12:31  Гуманистические способы вырывания ногтей? Глава МВД Таджикистана Рахимзода защитил докторскую диссертацию
12:28  Очередной русский СПГ-газовоз спасает американцев от холода
12:23  Операция "Свадьба". Узбекские джихадисты-"беженцы" готовили "кердык" Швеции
12:21  Казах Мысабеков из села Турмаганбет построил баню из выпитых бутылок водки
12:16  РосАстролог Глоба предсказал переворот в Туркменистане
12:01  "Страна – как лучезарный рай!" Аркадаг поздравил туркмен с Новым Годом своими стихами
11:56  Казахстан повышает размер пенсий. На целых 2%
10:37  Новый генсек ШОС узбек Владимир Норов вступил в должность
03:58  Чтоб ты жил на одну зарплату. Лукашенко подарил Путину 4 мешка бульбы и шмат сала
01:30  Кто и за сколько охраняет французскую кубышку узб-рос-олигарха Искандера Махмудова
00:24  Где Наполеон спрятал награбленные в Москве сокровища: новые данные, старые версии
Вторник, 01.01.2019
18:26  Кант. Кыргызские "правоохранители" прессуют многодетную семью Светланы Шиян
18:13  В Узбекистане заметно подорожал алкоголь
17:43  Среди пропавших при взрыве в Магнитогорске - семья из 4-х граждан Таджикистана
17:39  Иран начал в Тегеране переговоры с афганскими талибами
11:29  Катаклизмы по всему миру, новый лидер в России. Предсказания сильнейших экстрасенсов на 2019 год
10:34  Аркаим: загадочная цивилизация Великой Степи, - Т.Репин
10:32  Великий ученик. Благодаря Мао Китай взял у Советского Союза самое лучшее и смог избежать трагических ошибок, - А.Чичкин
10:17  Доллару не прикажешь. Куда ведут валютные курсы, - "Къ"
00:28  Забытые солдаты Империи-7. Генерал Сахиб-Гирей Еникеев - герой штурма Геок-Тепе, командир Ташкентских ополченцев
Понедельник, 31.12.2018
18:53  Среди пострадавших при взрыве подъезда в российском Магнитогорске есть таджикистанцы
16:53  Тегеран намерен переиграть Трампа в Афганистане, - Н.Бобкин
16:52  "Газпром" возобновляет закупки газа у Туркмении, - А.Пахолин
15:59  Конец гонки разоружений. Что наступит после разрыва соглашений России и США
12:44  Ближний Восток переходит от войны к миру, - С.Тарасов
12:43  В Афганистане президентские выборы перенесены на июль 2019
12:41  Россия-Узбекистан: конец чересполосицы
12:35  Авиа-гавань гастарбайтеров. На юге Таджикистана возобновил работу ранее закрытый международный аэропорт Бохтар
12:15  Нужен ли казахам "Новый Год" (Рождество)? - Назира Нуртазина
12:12  Вечная память Валерию Иванову! Убитому в украинской тюрьме русскому солдату-добровольцу
10:21  Забытые солдаты Империи-6. Генерал Михаил Петрушевский - начальник походного штаба при покорении Бухары
09:28  Одну из улиц Алматы переименовали в честь Ислама Каримова
07:43  Трамп - эконом. США вышли из ЮНЕСКО с долгом в 600 млн долларов
03:55  Монголия заняла последнее место в Глобальном индексе терроризма
Воскресенье, 30.12.2018
23:15  Рекордное число мигрантов пересекает Ла-Манш на лодках, пытаясь попасть в Британию
19:26  Барон откинул копыта. Под Бишкеком умер самый дорогой конь в Азии
18:25  Скончался заслуженный тренер Казахстана по боксу Александр Драч
16:10  В автокатастрофе в Алматы погибла актриса Шолпан Елгезекова
12:28  Таджикистан в поисках национальной идеи, - Х.Хуррамов
11:45  В Узбекском Гулистане рабочим маслозавода часть зарплаты дали виноградом
10:26  В Каракалпакии замминистра ЖКХ погиб в ДТП
09:58  Побеждает ли в России холодильник телевизор? - А.Халдей
09:54  Москва перехватила инициативу у Анкары на севере Сирии, - Вл.Васильев
00:07  Забытые солдаты Империи-5. Полковник Герасим Подревский - покоритель уйгурской Кульджи
00:02  Курды в Сирии сожгли уже 10-ть немецких (турецких) супер-"Леопарда"
Суббота, 29.12.2018
14:55  Финансовые рынки начинают осознавать опасность Трампа
14:53  Ждать ли в 2019 году кыргызстанцам разрушительных землетрясений?
14:52  "Хроника Туркменистана" открыла в туркменской соцсети свою группу
14:46  Как Путину победить заговор либер-демо-нечисти, - М.Хазин
14:43  Утрата Путиным статуса главы нации в глазах народа и элиты стало главным и негативным результатом 2018, - А.Школьников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Гуманистические способы вырывания ногтей? Глава МВД Таджикистана Рахимзода защитил докторскую диссертацию
12:31 02.01.2019

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода накануне Нового года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. Защита докторской диссертации на тему "Преступления в сфере экономической деятельности по УК Республики Таджикистан: уголовно-правовой и сравнительно-правовой анализ" состоялась в Высшей аттестационной комиссии при президенте Республики Таджикистан с участием известных в стране ученых-правоведов, сообщил источник Радио Озоди в Научном совете юридического факультета Национального университета Таджикистана.

Научную работу главы правоохранительного ведомства Таджикистана ранее одобрил Научный совет юрфака Таджикского национального университета.

Глава МВД Таджикистана также пишет стихи под псевдонимом Нихони. Первое его стихотворение "В сиянии Лидера нации" (посвященное президенту Эмомали Рахмону) было напечатано в ноябре 2016 года в еженедельнике "Таджикистан". О стихотворении заговорили после того, как глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов назвал автора "талантливым и красноречивым таджикским поэтом, стихи которого проникают в сердца людей".

В августе 2018 года в Государственном академическом драматическом театре имени Лахути состоялась премьера спектакля "Дили модар" (Сердце матери) по пьесе Рамазона Рахимзода. В основе драмы - история студента Хуршеда, который отправился в Сирию и присоединился к боевикам террористической группировки "Исламское государство". Мать Хуршеда не выдерживает страданий и отправляется на поиски сына. Она находит его, но погибает от его же рук. Хуршед осознает, что натворил, но уже поздно что-то исправить.

Напомним, глава МВД Таджикистана весной 2017 года потребовал от сотрудников правоохранительных органов хотя бы раз в месяц посещать театр.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546421460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №815
- Кадровые перестановки
- К. Токаев: В 2019 году динамика законотворческой работы возрастет
- Вопросы развития электронной торговли рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам цифровизации
- Казахстан-2018: 100 дней Исекешева и отложенные "войны силовиков"
- Казахстан продолжит выполнять обязательства перед ОПЕК
- Налоговая амнистия для МСБ
- 900 000 казахстанцев выиграли в лотерею "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году
- Экспертный совет при Омбудсмене обсудил актуальные вопросы защиты прав человека в стране
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  