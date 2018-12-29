Гуманистические способы вырывания ногтей? Глава МВД Таджикистана Рахимзода защитил докторскую диссертацию

12:31 02.01.2019

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода накануне Нового года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук. Защита докторской диссертации на тему "Преступления в сфере экономической деятельности по УК Республики Таджикистан: уголовно-правовой и сравнительно-правовой анализ" состоялась в Высшей аттестационной комиссии при президенте Республики Таджикистан с участием известных в стране ученых-правоведов, сообщил источник Радио Озоди в Научном совете юридического факультета Национального университета Таджикистана.



Научную работу главы правоохранительного ведомства Таджикистана ранее одобрил Научный совет юрфака Таджикского национального университета.



Глава МВД Таджикистана также пишет стихи под псевдонимом Нихони. Первое его стихотворение "В сиянии Лидера нации" (посвященное президенту Эмомали Рахмону) было напечатано в ноябре 2016 года в еженедельнике "Таджикистан". О стихотворении заговорили после того, как глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов назвал автора "талантливым и красноречивым таджикским поэтом, стихи которого проникают в сердца людей".



В августе 2018 года в Государственном академическом драматическом театре имени Лахути состоялась премьера спектакля "Дили модар" (Сердце матери) по пьесе Рамазона Рахимзода. В основе драмы - история студента Хуршеда, который отправился в Сирию и присоединился к боевикам террористической группировки "Исламское государство". Мать Хуршеда не выдерживает страданий и отправляется на поиски сына. Она находит его, но погибает от его же рук. Хуршед осознает, что натворил, но уже поздно что-то исправить.



Напомним, глава МВД Таджикистана весной 2017 года потребовал от сотрудников правоохранительных органов хотя бы раз в месяц посещать театр.