Рахмон назвал 2018 год "поистине историческим" для таджикистанцев

12:45 02.01.2019

Эмомали Рахмон назвал 2018 год "поистине историческим" для таджикистанцев



Наступил новый 2019 год. Раньше всех Новый год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые расположены в юго-западной части Тихого океана.



Через 15 минут к ним присоединились жители острова Чатем в Новой Зеландии, а еще через 45 минут - гости и жители остальной Новой Зеландии и ряда других островных государств этого региона. В это же время его встретили и полярники с Южного полюса в Антарктиде.



Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, стали Австралия, а через час Япония и обе Кореи. В это время началось празднование Нового года в России.



Последними новый год встретили жители американской части острова Самоа и острова Бейкер в Тихом океане.



Австралия встречает новый 2019 год

Австралия встречает новый 2019 год

Эмомали Рахмон о главных событиях года

В Таджикистане Новый год встретили с небывалом ранее размахом - власти считают, что 2018 был удачным для страны годом. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон в телевизионном поздравлении назвал 2018 год "поистине историческим" для жителей страны, "Сдача в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции относится к числу грандиозных, памятных событий уходящего года", отметил глава государства.



В марте 2018 года Организацией Объединенных Наций была поддержана четвертая инициатива Таджикистана в направлении решения одной из глобальных проблем планеты под названием "Международное десятилетие действия "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".



Телевизионное поздравление Эмомали Рахмона в связи с наступлением Нового, 2019 года

Телевизионное поздравление Эмомали Рахмона в связи с наступлением Нового, 2019 года

"2018 год запомнился еще и тем, что в отношениях двух дружественных соседних государств - Республики Таджикистан и Республики Узбекистан произошли коренные изменения", сказал Эмомали Рахмон.



Однако, Эмомали Рахмон не упомянул о теракте, который произошел летом на трассе Дангара-Душанбе. 29 июля автомобиль, в котором находились террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда злоумышленники напали на велотуристов с топорами и ножами. В теракте погибли четверо иностранцев, двое получили тяжелые увечья.



В Раште загорелась новогодняя елка

Главные новогодние торжества прошли на главной площади таджикской столицы, где впервые в истории был организован новогодний базар. Там же власти установили самую высокую в истории страны главную новогоднюю елку - высота светодиодной красавицы достигает 28 метров, ее диаметр - 13 метров. В новогоднюю ночь на площади у елки в Душанбе состоялось праздничное шоу с участием звезд эстрады Таджикистана.



Однако праздник Нового года в Таджикистане не обошелся без происшествий. В поселке Гарм на востоке страны загорелась елка, установленная для новогодних торжеств. По словам местных властей причина возгорания – короткое замыкание иллюминации, которой украшали елку. Однако местные власти не растерялись – они установили новую елку, после чего начались праздничные мероприятия.



В Таджикистане Новый год с присущими ему ныне атрибутами отмечают уже больше 80 лет. В 1947 году Новый год стал в СССР государственным праздником, 1 января официально объявили выходным днем. С тех пор Новый год стали праздновать во всех республиках.



Поздравляем всех с Новым 2019 годом! Желаем всем вам, уважаемые читатели, только всего самого светлого, что бывает на этой земле!