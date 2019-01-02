ТВ-Ебица. Россиян накормили новогодней баско-кирко-бузо-лобудой, - П.Беседин

16:36 02.01.2019

Новогодний голубой трэш: огоньки потухли



В последние годы - застой идей

Новогодний голубой трэш: огоньки потухли



Как говаривал мультяшный почтальон в простреленной шапке-ушанке: "Главное украшение новогоднего стола - что? Телевизор!". Dast ist fact. Празднование Нового года - это, прежде всего, традиции: оливье, мандарины, елка, подарки. И - телевизор. Как ни прячься, но на мерцающий экран взгляд все равно кинешь.



В этом году телевидение было обычным. Днем крутили советские фильмы: от "Бриллиантовой руки" до "Иронии судьбы". И удивительное дело: сколько их ни смотри - всякий раз интересно. Хохочешь над фразочками Косого, переживаешь за Ипполита (разрушили жизнь человеку). Но неизбежен вопрос: 30 лет одно и то же, а новое, простите, где?



Хотя, напомню, были продолжения и ремейки. И "Кавказскую пленницу" пересняли, и "Джентльменов удачи" - только смотреть народ их не хочет. И не может. Одно дело Олега Басилашвили в "Служебном романе" лицезреть, а другое - Павла Волю. Все равно, что Александра Овечкина и пацана с катка в торговом центре сравнивать. "Иронию судьбы", к слову, тоже пересняли - помните? Там еще много было - очень много - сотового оператора пчелиных расцветок. Собственно, если и помним, то исключительно по данному факту.



Советские фильмы с Никулиным, Леоновым, Мягковым, Мордюковой, Демьяненко - это, конечно, радость, но еще и печаль. Потому что их непрекращающийся показ снова и снова демонстрирует наше бессилие и деградацию искусства. Если раньше Голливуд учился снимать у нас, то теперь мы копируем их. Вон "Елки" сняли - кто их вспомнит через 5 лет? Скучно!



А вот после советского кинопарада начинаются "голубые огоньки" в различных вариациях. И тут окончательно понимаешь: что-то пошло не так в этой стране. Простите, но других артистов у них для вас нет? Или это, перефразируя Рота, заговор против России? И то, и другое, полагаю.



Но, согласитесь, когда после поздравления Владимира Путина и отзвучавшего российского гимна на экране появляется то ли трансвестит, то ли Светлана Лобода, а после звучит похабная, звеняще-пошлая песенка господина Киркорова, так и не определившегося, похоже, ни в чем, становится уже не просто гадко, а страшно за будущее страны, где булгаковский бал Сатаны выглядит не так уж и страшно по сравнению с вот этим. Вспоминается гребенщиковское: "По радио снова транслируют то, что унижает человеческий ум…". Вот-вот - только про телевизор.



К слову, рокеры на "голубой огонек" тоже зашли. Уважение "НТВ" за это (никогда не думал, что скажу нечто подобное). Но это ведь уже было (вспоминаем "Неголубой огонек" на РЕН-ТВ, и он был ярче, свежее) - да и рокеры, скажем прямо, поизносились. Найк Борзов, перепевающий классику из "Иронии судьбы" - больше похоже на плач в реабилитационной клинике.



И особенно гадко это смотрелось после новостей о трагедии в Магнитогорске. Светлая память погибшим.



Для чего нам снова и снова показывать вот такое? Опять скажут, что пипл хавает? Так пипл в принципе хавает то, чем его кормят. Для фона что-то смотреть нужно. Однако есть ли смысл в том, чтобы из года в год показывать толстеющих, заливающих ботокс и силикон звезд, подкачивающих щечки и губы, каждый год старающихся переплюнуть друг друга и себя прежних в пошлости и вульгарности? Кого это развлекает? И кому становится на душе светлее? Их бы всех, "звезд", собрать да отправить в поле - траву косить - вот тогда бы народ развлекся. А так - мелко.



Раньше телеканалы хоть как-то заморачивались - придумывали проекты вроде "Старые песни о главном". Не блеск, но попытка искать нечто оригинальное. Но последние годы - застой идей. Разве что лицо Киркорова расширяется - на фоне одних и тех же декораций телеканала "Россия". И Малахов в роли ведущего: спросил бы, что ли, всех ли своих детей знает Николай Басков. Как там принято в его шоу?



Меж тем по одному из телеканалов показывали подборку из старых "Голубых огоньков" - разных лет. Я с интересом посмотрел. С интересом исследовательским. Потому что подборка эта дает представление, каков масштаб и талант артистов был тогда и каковы они сейчас. Прошлое, к сожалению, по всем статьям бьет настоящее. Вспоминается из Руссо: "Прогресс не дал нам ничего, кроме падения нравов".



Возможно, если звезды - даже такие, мелкотравчатые - зажигаются, то это кому-нибудь нужно. Однако полагаю, что у многих, если не у большинства, подобное вызывает рвотный рефлекс. Как забродивший кукурузный салат утром 1 января. И хорошо бы, на самом деле, изменить формат подобных передач.



Отыскать, как вариант, в России таланты, а их у нас хватает, показать народу новые лица - самые разные. Тут сразу двух зайцев, вопреки пословице, поймать удастся: и зрителей по-настоящему увлечь, и дать шанс новым людям. Только чтоб они не чужие песни, как в "Голосе", пели, а свои. Хочется увидеть, чем народ живет, а не "звезды".



Вот только, боюсь, вряд ли мы доживем до такого праздника. Потому что главная мафия - она даже не в футболе и не в нефтегазовой добыче, она - в шоу-бизнесе. Тут - свои кланы, свои избранные, свои "крестные отцы", и попасть в эту среду можно даже не через постель (так бы пополнение велось сверхускоренными темпами), а через отказ от себя. Своего рода принятие в секту: больше ты не личность, а часть системы, напевающая "я суперзвезда" в перерывах между корпоративами. Успеть, успеть попасть в этот мир - пусть он и существует в иной вселенной, а не в той, в которой живет народ, согласитесь, имеющей право хотя бы раз в год увидеть достойное зрелище, а не новогодний голубой трэш, презентующий достижения пластической хирургии и неистребимую воинствующую бездарность.



Платон Беседин



2.01.19