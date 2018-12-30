Скончался министр торговли и зампред Совмина КазССР Султан Джиенбаев

18:19 02.01.2019

В Алматы пройдет гражданская панихида по Султану Джиенбаеву



Прощание с ветераном Великой Отечественной войны, партийным и государственным деятелем Султаном Джиенбаевым состоится 3 января в Алматы.



Прощальная панихида пройдет в 10.00 часов в Государственном академическом театре оперы и балета им.Абая.



Справочно:



Жиенбаев Султан Сулейменович родился 22 июля 1921 года в городе Алма-Ата. Окончил факультет экономики советской торговли Высшей торговой школы Министерства внутренней и внешней торговли СССР (1953), экономист-организатор. В декабре 1941 года стал воином 100-й стрелковой бригады. С ноября 1942 года участвовал в боевых операциях командиром роты противотанковых ружей. После демобилизации из рядов Советской Армии в 1944 году вернулся на родину.



С марта 1944 года – инспектор-ревизор, с ноября 1944 года – старший инспектор общепита, с декабря 1944 года – старший инспектор Отдела рабочего снабжения Начальника отделения дороги.



С 1945 года – старший инспектор Алматинского отделения Туркестанско-сибирской железной дороги (ДорУРС ТСЖД).



С 1947 года – начальник ОРС Алма-Атинского отделения ТСЖД.



С 1950 года – слушатель Высшей торговой школы Министерства внешней и внутренней торговли СССР.



С 1953 года – начальник Управления торговли промышленными товарами Министерства торговли КазССР.



С мая 1954 года – директор Алма-Атинского универмага Главунивермага Министерства торговли СССР.



С ноября 1954 года – заведующий планово-финансовым торговым отделом Алма-Атинского горкома компартии Казахстана.



С 1959 года – первый секретарь Фрунзенского райкома партии г. Алма-Ата. С 1960 года – заведующий отделом планово-финансовых и торговых органов ЦК КП Казахстана.



С 1962 года – министр торговли КазССР.



С 1970 года – заместитель председателя Совета Министров КазССР.



С 1984 года находится на заслуженном отдыхе.



С 1985 года – председатель президиума Центрального совета казахского общества охраны памятников истории и культуры.



С 1991 года – основатель и президент Фонда им. Д.А. Кунаева. С 1993 года по настоящее время – почетный президент Международного фонда им.Д.А.Кунаева.



Депутат Алма-Атинского городского совета депутатов трудящихся; депутат Верховного Совета КазССР 8–10-го созывов.



Член КПСС (1945–1991). Член Алма-Атинского горкома партии; член ЦК Компартии Казахстана (1972, 1976, 1981).



Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1973, 1977), Октябрьской революции (1971), Отечественной войны I степени (1976, 1985), Дружбы народов (1980), "Құрмет" (2001), "Парасат" (2007), Орден "Барыс" III степени (2015), "Великая Победа" (РФ, 2008); медалями "За отвагу" (1946), "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За освоение целинных земель" (1958), золотой медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР (1971), им. маршала Жукова (1996), "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" (1998), "Тыңға 50 жыл" (2004), "Қазақстан темір жолына 100 жыл" (2004), "Астананың 10 жылдығы" (2008); Пенсионер союзного значения (1984), ветеран Великой Отечественной войны (1999). Лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента - Лидера нации (2016). Почетный железнодорожник РК (2006). Почетный гражданин города Алматы (2009).



Воинское звание – полковник в отставке.



Почетный профессор Университета им. Д.А. Кунаева (с 2007). Автор книг "Казахская сотая" (2000), "Четверть века вместе, день за днем" (2006); свыше 30 статей, опубликованных в журнальных и газетных изданиях.



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Назарбаев выразил соболезнования семье Джиенбаева



31 декабря Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и родным Султана Джиенбаева, передает пресс-служба Акорды.



Президент Казахстана, разделяя горечь утраты, выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля Султана Джиенбаева в связи с его кончиной.



"Проявив отвагу и мужество на фронте, в мирное время Султан Сулейменович, занимая высокие должности, показал себя как сильный руководитель и умелый организатор, внося значительный вклад в укрепление и процветание республики. На протяжении многих лет, будучи министром торговли и заместителем Председателя Совета Министров, он приложил много усилий для развития возглавляемых им отраслей в соответствии с велением времени.



И после выхода на почетный отдых, Султан Сулейменович не терял связи с общественной жизнью и всегда работал ради укрепления дружбы и сплоченности народа нашей независимой страны.



Уверен, что имя и труд патриота, любившего свой народ, мудрого аксакала навсегда сохранится в памяти казахстанцев", - говорится в телеграмме.