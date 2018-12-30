"Тяжелый год". Новая песня Семена Слепакова (видео)

18:21 02.01.2019

"Это новый гимн России". Слепаков записал песню про тяжелый год и надежды россиян



Комик и музыкант Семен Слепаков выпустил на своем YouTube-канале новогоднюю песню "Тяжелый год".



В ней говорится о том, каким сложным был уходящий год для россиян, но следующий год должен стать счастливым - жители страны купят машины и поедут отдыхать на Мальдивы.



Ролик был опубликовал 29 декабря. За сутки он собрал более 730 тысяч просмотров.



В комментариях под видео на YouTube песню уже назвали новым гимном России.



Один из пользователей заявил, что композиция - саундтрек его жизни.



Некоторые нашли сходства песни и новогоднего обращения к жителям страны президента России Владимира Путина.



Другие написали, что хотели бы послушать эту песню вместо поздравлений Путина.





