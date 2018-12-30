"Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель"... Елбасы нашел с чем поздравить народ

18:29 02.01.2019

Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Глава государства выступил с ежегодной праздничной речью.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2019 годом.



Глава государства отметил, что главным событием стало 20-летие столицы.



Дорогие соотечественники!



С особой радостью и волнением каждый из нас ожидает наступление Нового года.



Этот светлый и добрый праздник мы встречаем в единстве и согласии большой и дружной казахстанской семьей.



Мы связываем с ним свои самые смелые надежды и мечты, строим захватывающие дух планы и загадываем сокровенные желания на будущее.



Уходящий 2018 год был очень содержательным и динамичным для нашей страны.



Главным событием стало 20-летие прекрасной Астаны, ставшей ярким символом широкой и открытой души казахстанцев, олицетворением счастья и благоденствия нашего народа.



В этом году Казахстан еще больше укрепил свои позиции и авторитет на международной арене.



Мы успешно председательствовали в Совете Безопасности ООН – ключевой структуре управления в современном глобальном мире.



Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель и в другие значимые для нашего государства столицы.



В уходящем году мы сохранили позитивную динамику экономического развития страны.



В рамках индустриализации запущены новые производственные предприятия и инфраструктурные объекты.



Значительно выросли объемы жилищного строительства и транзитных перевозок.



Увеличился экспорт казахстанской продукции и уровень цифровизации ключевых отраслей экономики.



Казахстанцы должны быть уверены в спокойствии и безопасности на улицах городов и сел нашей страны.



Поэтому начаты реформы в судебной и правоохранительной системе.



Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния наших граждан.



Все эти важные шаги и достижения стали возможны благодаря усилиям и труду всех казахстанцев.



Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей Родины!



Уважаемые казахстанцы!



В условиях стремительно меняющегося мира главным фактором успешного развития страны являются люди, их таланты, знания и патриотизм.



Поэтому наступающий год объявлен Годом молодежи.



Уверен, молодое поколение оправдает наше доверие и сможет вывести Казахстан в число 30-ти лучших государств планеты.



Дорогие друзья!



Всего несколько мгновений осталось до Нового 2019 года!



Пусть мир, добро и благополучие будут в каждом казахстанском доме!



От всего сердца желаю всем счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!