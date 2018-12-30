 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель"... Елбасы нашел с чем поздравить народ
18:29 02.01.2019

Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом
Глава государства выступил с ежегодной праздничной речью.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2019 годом.

Глава государства отметил, что главным событием стало 20-летие столицы.

Дорогие соотечественники!

С особой радостью и волнением каждый из нас ожидает наступление Нового года.

Этот светлый и добрый праздник мы встречаем в единстве и согласии большой и дружной казахстанской семьей.

Мы связываем с ним свои самые смелые надежды и мечты, строим захватывающие дух планы и загадываем сокровенные желания на будущее.

Уходящий 2018 год был очень содержательным и динамичным для нашей страны.

Главным событием стало 20-летие прекрасной Астаны, ставшей ярким символом широкой и открытой души казахстанцев, олицетворением счастья и благоденствия нашего народа.

В этом году Казахстан еще больше укрепил свои позиции и авторитет на международной арене.

Мы успешно председательствовали в Совете Безопасности ООН – ключевой структуре управления в современном глобальном мире.

Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель и в другие значимые для нашего государства столицы.

В уходящем году мы сохранили позитивную динамику экономического развития страны.

В рамках индустриализации запущены новые производственные предприятия и инфраструктурные объекты.

Значительно выросли объемы жилищного строительства и транзитных перевозок.

Увеличился экспорт казахстанской продукции и уровень цифровизации ключевых отраслей экономики.

Казахстанцы должны быть уверены в спокойствии и безопасности на улицах городов и сел нашей страны.

Поэтому начаты реформы в судебной и правоохранительной системе.

Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния наших граждан.

Все эти важные шаги и достижения стали возможны благодаря усилиям и труду всех казахстанцев.

Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей Родины!

Уважаемые казахстанцы!

В условиях стремительно меняющегося мира главным фактором успешного развития страны являются люди, их таланты, знания и патриотизм.

Поэтому наступающий год объявлен Годом молодежи.

Уверен, молодое поколение оправдает наше доверие и сможет вывести Казахстан в число 30-ти лучших государств планеты.

Дорогие друзья!

Всего несколько мгновений осталось до Нового 2019 года!

Пусть мир, добро и благополучие будут в каждом казахстанском доме!

От всего сердца желаю всем счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546442940
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