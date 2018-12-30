 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы - братва. Мы - банда". Новогоднее поздравление от Карагандинской академии КазМВД
18:31 02.01.2019

"Мы - братва. Мы - банда". В МВД прокомментировали поздравление Карагандинской академии
Проводится служебная проверка.

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали видео поздравления, на котором человек в форме желает "братве процветания", сообщает Zakon.kz.

"Дорогие братья, поздравляю вас с 2019 годом. Желаю нашей братве процветания, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика... Мы братва, грубо говоря - банда. Процветания Казахстану и нашим семьям", - говорится в видеозаписи.

Как выяснилось, оно было записано 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса.

"Распространяемое видео, на кадрах которого должностное лицо ведомственного учебного заведения поздравляет своих коллег, изучено. По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой указанный сотрудник и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - прокомментировал представитель ведомства Алмас Садубаев.


Источник - Zakon.kz
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