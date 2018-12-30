 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умнее будут? В Казахстане заменили заочную форму обучения на систему part time
18:38 02.01.2019

В Казахстане отменяется заочная форма обучения

В качестве альтернативы заочной форме обучения будут использовать систему part time.

С 1 января в казахстанских вузах отменяется заочная форма обучения, сообщает "Хабар 24". Как быть желающим получить второе высшее? Сколько платить? И что выбирать?

Появление в университете всего дважды в год, экзамены в режиме онлайн совсем скоро останутся в прошлом. С 1 января в казахстанских вузах отменяется заочное образование.

Такими мерами Министерство образования намерено повысить качество подготовки специалистов. Заочники осваивали лишь 65% от общего объема программы очной формы. Насколько качественно – тоже большой вопрос, говорят специалисты. А ведь слабое образование – это угроза национальной безопасности страны, считают они.

- Если кадры приходят в ту сферу, где нужно принимать какие-то решения. Гайку неправильно закручивает, а завтра это будут человеческие жертвы. Или педагог не то образование даст, или инженер, если он не даст то образование, которое должен, то он наносит ущерб обществу, - рассказал директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов.

В качестве альтернативы заочной форме обучения будут использовать систему part time. Она строится по гибкому графику: курсы могут проходить по вечерам и в выходные дни. Образование станет доступным работающим людям без отрыва от производства.

- Мы видим, что институт part time-обучения нужен. Есть граждане, которые нуждаются в этом, потому что есть разные ситуации. Но этот институт будет изменен. Сейчас готовится соответствующая нормативно-правовая база. Part time-обучение будет, но с некоторыми корректировками. Первое – они обязательно будут изучать не 65%, а 100% от объема кредитов по соответствующей программе, согласно государственному общеобязательному стандарту образования. Второе – мы будем использовать дистанционные технологии. Для этого нам нужно разработать специальную систему прокторинга, - отметил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Рынок дал понять: культ диплома проходит.

Быть востребованным специалистом и хорошо зарабатывать можно и с профессиональным образованием. Новые вызовы встают и перед университетами. Конкурировать придется не друг с другом, а с профессиональными ассоциациями и сертификационными программами. К примеру, с курсами для профессиональных бухгалтеров, аудиторов, а также с языковыми программами.

- Сертификат IELTS или TOEFL подтверждает знание английского языка, и никому в голову не придет сомневаться в этом уровне. Но эти сертификаты выдает не вуз, а Британский совет, который создал эту сертификационную программу. Вот, на самом деле, вызовы для высшего образования. И, возможно, некоторые специальности утратят актуальность, потому что в вуз не надо идти, чтобы найти работу. Достаточно принести сертификат от Microsoft, Oracle или IT-гигантов, где работодатель признает твой уровень без всякого диплома, - рассказал директор Высшей школы права Университета КазГЮУ им. Нарикбаева Сергей Пен.

К слову, стоимость обучения тоже повлияет на конкуренцию вузов. Устанавливать цену учебные заведения будут сами, студенты – выбирать, сколько предметов в семестр им изучать. А значит, и сколько платить, и как долго учиться. Новая система позволит получить высшее образование и людям без высоких доходов. Стоит отметить, что поступившие на заочное отделение до нововведений доучатся по прежней системе.

Гульнара Хасан, Гани Алшынбаев.

Источник - Zakon.kz
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