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Как Украина становится территорией Турции
18:44 02.01.2019

Турецкий фактор с разных точек зрения…

С точки зрения "чистой экономической цифры" Турция (13-я экономика мира по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, по данным МВФ, Всемирного Банка и даже ЦРУ) - один из совсем немногих "позитивных партнеров" для Украины. По итогам девяти месяцев 2018 года, позитивное сальдо в украино-турецкой торговле товарами составляет 710466,5 тысячи долларов.

Это бы радовало, если бы не три момента.

Во-первых, в январе-сентябре 2018-го украинский экспорт товаров в Турцию вырос на 2,3%, в то время как импорт оттуда - на 37,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. То есть позитивное сальдо Украины явно нивелируется.

Во-вторых, в структуре украинского экспорта "первая пятерка" - это ресурсы:
Черные металлы - 49,4%
Масленичные - 10,4%
Зерновые - 7.9%
Отходы пищевой промышленности - 5,9%
Дерево и древесные изделия - 5,0%

Турки же импортируют на Украину, в основном, товары с высокой добавленной стоимостью и дорогую экзотику:
Реакторы, котлы, машины - 9,8%
Средства наземного транспорта, кроме ж/д - 9,6%
Плоды и орехи - 6,7%
Пластмассы и полимеры - 5,6%
Трикотаж - 4,2%

Иными словами, для турецкой экономики Украина не полноценный партнер, а стабильный ресурсный источник. Не более того…

И, наконец, в-третьих. По "торговле товарами" Украина, безусловно, в плюсе. Но есть еще и "торговля услугами", результаты которой Украину радовать совсем не могут. По итогам 9 месяцев 2018-го Украина предоставила туркам услуг на 135598,1 тысячи долларов (годовой рост на 3,4%), в то время, как импорт услуг составил 324202,3 тысячи долларов (рост 11,5%).

Причем перспективы Киев радовать совсем не могут, ведь основная часть его дохода - транспортные услуги (113741,7 тысячи долларов). А их перспективы - с учетом будущего "Турецкого потока", патриотического перекрытия российского наземного трафика в Европу и милитаризирующегося конфликта в Азовском море - становятся все более сомнительными.

В то же время основной объем "турецких услуг" - 243139,8 тысячи долларов - это "услуги, связанные с путешествиями", то есть туризм. И он будет существовать до тех пор, пока в Украине будут существовать хотя бы ошметки "среднего класса", который может позволить себе "Турцию вместо огорода".

Вывод: на сегодняшний день баланс торговли Украины и Турции - в пользу Украины. Но динамика развития торговых отношений этих двух стран свидетельствует о нарастании тенденции формирования для Украины отрицательного сальдо в этой области.

С точки зрения истории следует отдавать себе отчет, что на протяжении столетий значительная часть современной украинской территории находилась под политическим контролем Оттоманской Порты (Турецкой империи). В 1475 году турецкий великий визирь Гедик Ахмед паша неожиданным морским походом поставил Крымское ханство под протекторат Порты. А с 1584 года даже утверждение и смещение крымских ханов утверждалось исключительно по воле султана. Города южного берега Крыма (турецкий "эйалет Кефе") тоже управлялись не из Бахчисарая, а напрямую из Стамбула.

Но ведь Крымское ханство - это не только полуостров Крым, но и татарские орды материковой части современной Украины - Буджакская, Едисанская, Джамбуйлакская и иные орды. Иными словами, все Северное Причерноморье и значительная часть украинской степи/лесостепи принадлежала ханству, а значит, политически - Турции.

А сами османы-турки весь XVII век давили на европейский северо-запад, долгое время контролируя значительную часть Закарпатья (1536-1688) или Подолья (1672-1699). И окончательно турки были выдавлены с территории современной Украины после русско-турецкой войны 1806-1812 годов, по Бухарестскому мирному договору.

В общественном сознании любой страны, которой судьба предоставила возможность побывать империей, "имперское сознание" - это не "фантомные боли", а совершенно объективная реальность, порой выплескивающаяся и в политику. Турция - не исключение, и недаром "неоосманизм", то есть политика усиления политического участия Турецкой Республики в регионах, ранее находившихся под властью Османской империи, уже с конца прошлого века определен как "турецкая политическая идеология". А президента Эрдогана и его сторонников сами турки называют "Osmanli torunu" (потомки османов).

Более того… Турция, наверно, единственная страна новейшего времени, которая до 2014 года имела положительный опыт возврата своих "имперских территорий". В 1939 году она добилась возвращения в свой состав вилайета Хатай, который по итогам Первой мировой был передан Сирии.

Поэтому с точки зрения геополитики Украина добровольно очень плотно села на "турецкий крючок", передавая духовное (религиозное) управление своим народом константинопольскому патриархату. Потому что, с точки зрения государственного аппарата Турции, патриарх Варфоломей - всего лишь чиновник этого аппарата - "этнарх", ответственный за поведение христианского греческого населения. А сама константинопольская патриархия, которой разрешено пребывать на территории Турции, является объектом местного права, и патриарх Варфоломей, между прочим, может быть привлечен к ответственности по уголовному делу на основе статьи 219 турецкого Уголовного кодекса - "халатность при исполнении обязанностей священнослужителя". Статья предусматривает тюремное заключение на срок от одного месяца до года.

С 15 декабря этот чиновник провозгласил свое право высшего суда и высшего административного управления на украинском духовном поле. И даже более того - пробивает возможность прямого управления (ставропигий) на суверенной территории Украины. И действующая власть в Киеве ВЫНУЖДЕНА поддерживать эти устремления, поскольку от Варфоломея зависит результат президентских выборов в марте 2019 года. Ведь даже в случае предоставления томоса 6 января, точнее - особенно в случае такого предоставления, любое слово константинопольского (стамбульского) патриарха будет иметь решающее значение для электоральных перспектив нынешнего украинского президента.

И объяснить столь безоглядное и бессмысленное стремление к украинской автокефалии иными соображениями нельзя. Ведь экономических преференций оно не дает, исторические имперские воспоминания неоосманов актуализирует донельзя, и никакой возможности создания военно-политического антироссийского союза с Турцией не предоставляет. Да какого там "союза" - хотя бы помощи путем закрытия Босфора для прохода русским и судами. Ведь Киев ничего не может предложить Стамбулу взамен. Украинский политолог Юрий Романенко сформулировал это с какой-то талантливой краткостью:

Турция в состоянии войны с Россией? НЕТ.
НАТО в состоянии войны с Россией? НЕТ.
Турция получит от Украины компенсацию за огромные потери от торможения судоходства в Босфоре? НЕТ.
Украина гарантирует Турции соблюдение ее интересов в Сирии вместо России? НЕТ.
Украина нивелирует курдскую проблему, которую может катализировать Россия, оказавшись в конфликте с Турцией? НЕТ.
Украина достроит АЭС, которую строит Россия? НЕТ.
Украина компенсирует потери от остановки проекта "Турецкий поток"? НЕТ.
Украина компенсирует семье Эрдогана убытки от потери бизнеса в России? НЕТ.

То есть Украина уже сейчас является для Турции "территорией ресурсной эксплуатации", причем речь идет не только о природных, но и людских ресурсах (о чем я уже писал). Из-за отсутствия реалистичных политических предложений она не может быть "территорией партнерства". Зато из-за разворачивающейся "церковной войны" она вполне может стать "территорий претензий" Турции к Украине.

В XVIII веке от таких претензий украинскую территорию избавили российские и австрийские войска и дипломаты. Есть ли нынче надежда на украинских дипломатов? После того, как они превратили в противников все страны, окружающие Украину?

Марьян Сидорив

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546443840
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