Умер советский певец и музыкант Крис Кельми. "Замыкая круг"...

23:21 02.01.2019

Советский, российский певец и музыкант, участник ряда культовых групп Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье, в своем доме в Ноглаголево. Исполнителю было 63 года.



Как передает "Пятый канал", скорая приехала к Кельми на вызов вечером, но музыкант скончался еще до приезда медиков.



Тело певца было доставлено в Наро-Фоминский морг. Причину смерти определит медэкспертиза, передает РИА Новости. Впрочем, известно, что у певца были проблемы с алкоголем.



Крис Кельми, настоящее имя которого Анатолий, родился в 1955 году в Москве. Участник коллективов "Високосное лето", "Рок-Ателье", "Автограф". Известен песнями "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву", "Леди Блюз".



Написал музыку к мультфильмам "Пес в сапогах" и "Парадоксы в стиле рок". В 1976 году в составе "Високосного года" снялся в кинокартине "Шесть писем о бите".