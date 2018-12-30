Выступающую за Казахстан Анастасию Епишеву назвали секс-символом женского тенниса (фото)

00:40 03.01.2019

Новая Шарапова



Зарубежные СМИ обратили внимание на привлекательную внешность российской теннисистки Анастасии Епишевой, выступающей за Казахстан, сообщает Sports.kz.



Ее называют новым секс-символом женского тенниса и даже ставят выше куда более именитой россиянки Марии Шараповой. В этом можно удостовериться, посмотрев фотографии спортсменки с роскошными формами - Instagram Анастасии пестрит эффектными снимками.



Серьезными же спортивными достижениями 22-летняя теннисистка пока похвастаться не может - с 2014 года она не числится в туре WTA. На данный момент Казахстан в WTA в одиночном разряде представляют пять теннисисток: Юлия Путинцева (44-е место), Зарина Дияс (89-е), Елена Рыбакина (182-е), Анна Данилина (345-е) и Гозаль Айнитдинова (508-е).