2019 - Год Желтой Свиньи. Попытка ретроспекции

01:38 03.01.2019 Год Желтой Свиньи. Попытка ретроспекции. Часть 1



Кстати, сразу скажу, что прекрасно знаю, что китайский Новый год наступает отнюдь не 1 января. Но предыдущие три года накануне НГ прибегал уже к такой ретроспекции, и каждый раз они приводили к интересным выводам. Поэтому просто предлагаю поиграть в машину времени и попутешествовать по годам Свиньи в XX и XXI веке, а потом попытаться вычленить что-то общее.



Итак, поехали?



1911 - год Белой Свиньи



Я бы охарактеризовал этот год одним словом: "накануне". Сам по себе он был довольно спокойным, за исключением того, что в январе в городе Верном (ныне Алматы) состоялось 10 балльное землетрясение. Впрочем в Российской империи его особо и не заметили. Вон даже Вики в качестве источника ссылается лишь на книгу Юрия Домбровского "Факультет ненужных вещей". Опять-таки в России убили ученика приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Вроде бы, несмотря на трагичность, банальный сюжет из уголовной хроники, но буквально через год он вырос в знаменитое "дело Бейлиса", которое поляризовало российское общество.

Тем временем в Поднебесном Китае набирали силу волнения, которые понемногу расшатывали Циньскую империю. 27 апреля взорвалось Хуанхуаганским восстанием Гуанчжоу. Результат - 72 погибших повстанца. Вроде ерунда, но 10 октября в Учане началась Синьхайская революция, которая уже в следующем 1912 году привела к падению циньской династии в Китае и установлению в нем республики.

Кстати, именно в этом году 31 мая был спущен на воду тот самый "Титаник", которому "посчастливилось" встретиться с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля следующего года.

В этом же году в сентябре убили Петра Столыпина. А в мире тихонько подкрадывалась Первая мировая война. Первая Балканская война начнется уже в следующем году... Блин, этих "накануне" уже какой-то перебор. А пока итальянцы бодались с турками, англичане с немцами, а Руал Амудсен 14 декабря достиг Северного полюса.



1923 - год Черной Свиньи



Последний год жизни Владимира Ленина. Последний год Гражданской войны в России. В этом же году была образована Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджанской ССР, что через каких-то 65 лет привело к межнациональной бойне. В этот год лорд Керзон нам грозил знаменитою нотой, а в Мексике застрелили знаменитого Панчо Вилью.

К фашистской Италии в этом году после подавления сентябрьского восстания присоединилась и Болгария с режимом Александра Цанкова. Хотела было присоединиться и Германия - в ноябре 1923-го в Мюнхене состоялся знаменитый пивной путч, но время для Гитлера еще не пришло.

Кстати, именно в этом году образовалась киностудия Уолта Диснея. А также родились Леонид Гайдай, Михаил Пуговкин, Евгений Весник, Владимир Басов и Войцех Ярузельский.



1935 - год Зеленой Свиньи



В Советской России после убийства в декабре 1934-го Сергея Кирова начал раскачиваться маховик политических репрессий. Хотя все же главной причиной для репрессий стало принятие в следующем году знаменитой Сталинской Конституции, самой свободной Конституции на то время в мире. По крайней мере, по заявленной фабуле. Именно ее принятие и подтолкнуло региональные и центральные элиты к зачистке электорального поля.

Как раз в этом году страна узнала имя Алексея Стаханова, который вместе со своей бригадой выдал на-гора 104 тонны угля за сутки.

Кстати, именно в ноябре этого года Эрвину Шредингеру пришел в голову знаменитый казус с его одноименным котом, который и до сих пор ни жив, и ни мертв. Кстати, чем не символ года?



1947 - год Красной Свиньи



В Китае Чжоу Эньлай продолжал сражаться с лидером Гоминьдана Чан Кайши. Во Вьетнаме французы вошли в Ханой. А в США опубликовали доктрину по сдерживанию СССР, которая вошла в историю как доктрина Трумэна. Кстати, именно в этом году в США началась знаменитая охота на ведьм с приказа президента о проверке на лояльность всех государственных служащих. А еще позже появился план Маршалла, остановивший продвижение идей коммунизма на Западную Европу.

Между прочим, 26 мая Лаврентий Берия пробил в Советском правительстве Указ об отмене смертной казни в СССР. Этот мораторий продлился два года.

В этом же году произошел так называемый Розуэлльский инцидент, который послужил началом для неубиваемых мемов: "зеленых человечков" и НЛО.

В СССР состоялся последний инцидент массового голода, а Михаил Калашников сконструировал свой знаменитый АК-47.



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Год Желтой Свиньи. Попытка ретроспекции. Часть 2



В первой части ретроспекции мы с вами проследили, какими событиями отметились Годы Свиньи в первой половине XX века. Есть ли в них что-то общее? На мой взгляд, их можно назвать годами "накануне". Именно в них происходили события, которые буквально на следующий год вырастали в исторические вехи. Или как пивной путч в Мюнхене или Первая Балканская война вообще определяли физиономию всего века.



Ну что садимся в машину времени и проверяем дальше?



1959 - Год Желтой Свиньи



А вот к этому году приглядимся повнимательнее. Судя по китайскому календарю, он должен быть наиболее похож на грядущий 2019-й.

Ну во-первых, это Куба. Повстанческие войска вошли в Гавану. Президентом назначен Мануэль Уррутиа.

Кстати, буквально накануне прихода Желтой Свиньи 1 февраля произошла трагедия на Северном Урале. Та самая, которую мы сегодня знаем, как загадку группы Дятлова.

9 марта в мире появилась игрушка под именем Барбары Миллисент Робертс, что очень быстро дедуцировалось до "Барби".

27 апреля великий кормчий Мао уходит в отставку, уступив место председателя КНР Лю Шаоци. Бедолага Лю даже не подозревал, чем это все для него вскоре закончится.

14 сентября станция "Луна-2" впервые приземлилась на ином небесном теле и доставила на земной спутник вымпел с государственным флагом.

В этом году были сняты "Баллада о солдате" и "Судьба человека".



1971 - год Белой Свиньи



В Египте введена в строй Ассуанская плотина, акт о принятии которой подписали Анвар Садат и Николай Подгорный. По-моему, это был последний случай взаимодействия режима Садата с советскими властями.

В конце января произошел в Уганде пришел к власти тот самый Иди Амин, который по прошествии лет станет известен как президент-каннибал. Кстати, в 1975 году он объявил войну США, чтобы на следующий день ее прекратить и объявить себя победителем. А его полный титул звучал так: "Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Завоеватель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности, кавалер орденов „Крест Виктории", „Военный крест" и ордена „За боевые заслуги" ".

В СССР тем временем была принята первая очередь Волжского автозавода. 29 июня при приземлении погиб весь экипаж космического корабля "Союз-11": Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

15 ноября фирма "Intel" выпустила свой первый микропроцессор 4004.

Мировой кинематограф в этот год обогатился "Декамероном", "Заводным апельсином", "Французским связным" и "Соломенными псами". В СССР вышли на экран гайдаевские "12 стульев", серовские "Джентельмены удачи", рязановские "Старики-разбойники".



1983 - Год Черной Свиньи



Год начался с появления на свет интернетовского протокола и песни "Миллион алых роз".

Кстати, именно в этот год 8 марта Рональд Рейган провозгласи Советский Союз "империей зла", а чуть позже объявил о разработке СОИ, программы "звездных войн". Между прочим, сам Рональд Рейган тоже родился в год Свиньи в 1911-м. Зато 7 июля в нашу страну прилетает Саманта Смит, американская школьница, написавшая письмо самому Андропову. Тем временем в СССР понемногу начались послебрежневские чистки - выведены из состава ЦК министр МВД Щелоков и Медунов. А 26 сентября подполковник Станислав Петров предотвратил Третью мировую войну, когда из-за сбоя в системе предупреждения о ракетном нападении поступило ложное сообщение об атаке со стороны США.

В советском кинематографе в этом году появились два очень пронзительных фильма: "Пацаны" Динары Асановой и "Чучело" Ролана Быкова.



1995 - Год Зеленой Свиньи



В ООН он был объявлен годом терпимости, но международная обстановка терпимость демонстрировать отказывалась. В Югославии продолжается горячая фаза Гражданской войны, а в России Новый год был отмечен непродуманным штурмом Грозного, в результате которого понесла существенные потери Майкопская бригада. 15 января в Москве произошла серия взрывов: были взорваны бомбы в Московском государственном педагогическом университете, физико-математической школе № 354, в гостинице "Метрополь" и трансформаторной подстанции № 510 "Мосэнерго". Жертв не было. После взрывов милиция получила ультиматум от "группы офицеров" о выводе войск из Чечни.

1 марта в Москве был убит Влад Листьев, один из создателей перестроечного телевидения. 20 марта "Аум Синреке" проводит в токийском метро зариновую атаку. 19 апреля в Оклахома-сити в результате терракта погибает 168 человек.

Весь год проходит под знаком гражданских войн во всех частях света, разве что кроме Австралии.



2007 - Год Красной Свиньи



Опять же год "накануне". В мире готовится лопнуть огромный финансовый пузырь, волны от которого пока действуют и на наше время.

Да и начался год с "Мюнхенской речи" Владимира Путина. В Чечне президентом утвержден Рамзан Кадыров, а в Эстонии снесли памятник "Бронзовому солдату". В России в этом году взрывают питерский МакДоналдс, и автобусы на Ставрополье и Волгограде.



Честно, говоря, не знаю, насколько читателю удастся найти в этом ворохе исторической фактологии какю-либо систему. Мне лично это не удалось. Могу лишь отметить, что ни разу год Свиньи не становился в течение последних 120 лет какой-либо действительно значимой исторической вехой, хотя события происходящие в эти года, зачастую служили затем причиной или поводом для многолетних трендов, переворачивающих течение жизни Человечества. Так что будем внимательны. И всех с Новым годом!



Владимир ГЛИНСКИЙ. Источник - МирТесен

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