Представитель Таджикистана Джумахон Гиесов возглавил исполком РАТС ШОС

10:48 03.01.2019

C 1 января 2019 года в соответствии с решением совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества директором расположенного в Ташкенте исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС стал представитель Таджикистана Джумахон Гиесов, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.



Об этом сообщили в правительстве Таджикистана.



В 2017-2018 годах он работал заместителем директора Исполкома РАТС ШОС, а еще ранее занимал руководящие должности в Государственном комитете национальной безопасности и Комитете по делам религий Таджикистана.



В 2016-2018 годах директором исполкома РАТС ШОС был представитель России Евгений Сысоев.



Исполнительный комитет РАТС ШОС является постоянно действующим органом.



В обязанности структуры входит содействие взаимодействию государств-членов ШОС в подготовке и проведении антитеррористических учений по просьбе заинтересованных сторон, подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, участие в подготовке проектов международно-правовых документов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, формирование эффективной системы реагирования на глобальные вызовы и угрозы и др.



Директор является высшим административным должностным лицом исполкома РАТС ШОС и назначается советом глав государств по рекомендации совета РАТС из числа граждан стран ШОС сроком на три года.